Thống Đốc Ký Dự Luật Mở Rộng Các Chương Trình Học Song Ngữ

Dân Biểu Tiểu Bang Tony Thurmond

SACRAMENTO – AB 2514, do Dân Biểu Tiểu Bang Tony Thurmond (D-Richmond) soạn thảo, yểm trợ việc thành lập và mở rộng thêm các chương trình hội nhập song ngữ ở trường. Dự luật này đã được lưỡng đảng ủng hộ để thông qua cả lưỡng viện và đã được Thống Đốc ký ban hành ngày hôm qua.Ông Thurmond cho biết: “22 phần trăm học sinh trường công của chúng ta là người học Anh Ngữ. Các địa hạt học đường của chúng ta cần có thêm tài nguyên để yểm trợ cho số học sinh này. Dự luật này giúp cho các trường có được phương tiện phát triển chương trình đã được chứng minh để cải tiến vấn đề học tập và thành công của học sinh.”Có hơn 1.3 triệu người học Anh Ngữ (EL) tại California. Các học sinh này thường gặp phải trở ngại về ngôn ngữ và cần các dịch vụ đáp ứng được nhu cầu cá biệt của họ. Học sinh EL thu được lợi ích từ chương trình giảng dạy song ngữ để giúp các em học bằng Anh Ngữ lẫn ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Học sinh ghi danh theo học các chương trình song ngữ đạt được nhiều thành quả văn hóa hơn, cảm thấy tự tin hơn, và hiểu biết hơn về mặt văn hóa.“California dẫn đầu toàn quốc trong việc tuyên dương học sinh của chúng ta về khả năng thông thạo Anh Ngữ và một ngôn ngữ khác của các em bằng Huy Hiệu Song Văn Hóa của Tiểu Bang,” theo lời bà Shelly Spiegel-Coleman, Giám Đốc Điều Hành Tổ Chức Californians Together. “Sau khi thông qua dự luật AB 2514 (Thurmond) chúng ta lại dẫn đầu trong việc yểm trợ các chương trình đa ngữ mới và mở rộng thêm các chương trình hiện hữu từ lớp vườn trẻ đến lớp 12. Các thành quả ngôn ngữ và văn hóa của học sinh California đóng góp cho tương lai của các cộng đồng trên khắp tiểu bang chúng ta.”AB 2514 thành lập Chương Trình Những Con Đường đưa đến Động Lực Thành Công (Pathways to Success Incentive Program) do Bộ Giáo Dục California điều hành. Chương trình ba năm này sẽ cấp ngân khoản hằng năm đến tối đa là $300,000 cho các địa hạt học đường và văn phòng giáo dục địa phương để giúp thành lập hoặc mở rộng thêm các chương trình hội nhập song ngữ, các chương trình thí nghiệm cho học sinh EL, hoặc thành lập các chương trình cho học sinh song ngữ tuổi thơ.Để yểm trợ, Tổng Giám Đốc Công Huấn Tiểu Bang Tom Torlakson nói, “Có nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy là khi thông thạo một ngôn ngữ khác thì học sinh tăng thêm khả năng linh động trí tuệ và nâng cao khả năng học tất cả mọi môn học. Luật này sẽ dành cho nhiều học sinh hơn có cơ hội trở nên thông thạo một ngôn ngữ của thế giới bằng cách giúp các địa hạt học đường dễ mở các chương trình Hội Nhập Song Ngữ hơn, giúp học sinh bắt đầu học một ngôn ngữ của thế giới trong lớp vườn trẻ. Tôi cám ơn Thống Đốc đã ký ban hành dự luật này và Dân Biểu Tiểu Bang Tony Thurmond đã soạn ra đạo luật quan trọng này.”Hội Ủng Hộ Giáo Dục Song Ngữ California và Tổ Chức Californians Together đồng bảo trợ dự luật này. Hiệp Hội Các Hội Đồng Quản Trị Trường Học California, Hội Giáo Viên Ngôn Ngữ California, và Trung Tâm AVID đều đã ủng hộ dự luật này.Dân Biểu Tiểu Bang Tony Thurmond đại diện Địa Hạt Hạ Viện Tiểu Bang 15, gồm các thành phố Albany, Berkeley, El Cerrito, El Sobrante, Emeryville, Hercules, Kensington, Piedmont, Pinole, Richmond, San Pablo, Tara Hills, và một phần của Oakland.