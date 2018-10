Cuộc Sống Của Người Chăm Trong Chung Cư Ở Sài Gòn

Ngôi thánh đường Hồi giáo nhỏ trên lầu cuối của chung cư 86/1, đường Phan Văn Hân (quận Bình Thạnh).Hơn 20 năm nay, Chung cư 86/1, đường Phan Văn Hân (quận Bình Thạnh) là nơi sinh sống của một cộng đồng gần 200 người Chăm, chiếm gần 1/2 số hộ dân ở đây và họ vẫn luôn lưu giữ phong tục, tập quán sinh hoạt riêng của dân tộc mình, theo Cvdvn.net.Theo ban quản lý chung cư, người Chăm ở đây đều có nguồn gốc từ Châu Đốc, An Giang, lên Sài Gòn sinh sống từ thời Pháp thuộc. Trước kia, họ sống tập trung quanh bờ kênh Thị Nghè, khi khu này bị giải tỏa thì được sắp xếp về ở chung cư từ năm 1995.Cvdvn.net cho biết người Chăm sống ở chung cư vẫn luôn giữ những bản sắc văn hóa riêng của dân tộc. Do người Chăm theo đạo Hồi nên theo tập tục, người phụ nữ dù ở trong nhà hay ngoài đường thì đầu vẫn trùm khăn che kín (các bà, các chị chỉ không trùm đầu khi tắm rửa, đi ngủ hoặc bỏ khăn nếu có sự đồng ý của chồng, cha). Còn đàn ông thường mặc đồ dài hoặc quấn xà rông, đầu đội mũ.Để phục vụ cho việc hành lễ Hồi giáo, cộng đồng người Chăm ở đây dành một căn hộ tầng trên cùng làm thánh đường. Mỗi ngày, những người đàn ông Chăm đều lên thánh đường đọc kinh Koran – một phần trong nghi thức hành lễ.Cvdvn.net dẫn lời anh anh Karim (32 tuổi) giải thích: “Riêng trong khu vực thánh đường, chỉ có đàn ông mới được đến làm lễ, phụ nữ bị cấm tuyệt đối. Đến tháng ăn chay Ramadan thì phụ nữ mới được đến thánh đường. Trong nhà chúng tôi lại có những đồng hồ khác nhau. Trước hết là loại đồng hồ có 6 múi giờ để chỉ thời gian cầu nguyện bắt buộc mỗi ngày 5 lần. Rồi loại đồng hồ chỉ giờ hành lễ thêm”.Một phụ nữ Chăm tên là Mariyah (49 tuổi) cho biết mẹ ruột của mình mới qua đời. “Mẹ tôi là người Kinh nên khi lấy chồng phải đổi tên và cải sang đạo Hồi. Đàn ông Chăm khi lập gia đình thì phải ở nhà vợ. Ở chung cư này, hầu hết gia đình nào cũng từ hai thế hệ trở lên”, bà nói.“Phụ nữ Chăm khi lấy chồng sẽ không phải làm bất cứ việc gì. Nhưng theo thời gian, người phụ nữ cũng làm thêm công việc ở nhà như mở tiệm tạp hóa, may mặc, bán hàng… Người trẻ hơn thì đi học, đi làm công ty”, bà Mariyah cho biết thêm.Cvdvn.net cho biết chung cư người Chăm nhộn nhịp nhất vào khoảng thời gian sáng sớm và chiều tối. Mọi người hay ngồi ở hành lang trò chuyện để gắn chặt tính cộng đồng. Mỗi tối, lớp học tiếng Chăm tại chung cư lại sáng đèn để giúp trẻ em, phụ nữ, người già không quên tiếng mẹ đẻ, văn hoá dân tộc. “Trẻ nhỏ thì học nói tập viết, người lớn thì học kinh Koran mà còn bảo tồn văn hóa dân tộc chứ. Lớp học miễn phí, mở cũng được hơn 20 năm rồi”, thầy Mohammad Amin (59 tuổi) cho biết.