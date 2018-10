Đài Loan Sẽ Giáng Trả Nếu Trung Cộng Tấn Công

Phạm Gia Đại

Trước những áp lực ngày càng nặng nề của Trung Cộng vào các nước trong vùng Biển Đông khi muốn biến vùng biển quốc tế này thành vùng lãnh hải thuộc Hoa Lục, chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là các giới chức trong chính quyền lập pháp và hành pháp, và Tổng Thống Hoa Kỳ đã lên tiếng khẳng định đây là vùng biển quốc tế tự do lưu hành, và Trung Cộng là hiểm họa cho thế giới.





Nhật Bản trong một chiến lược đổi mới đã công nhận Đài Loan và sẽ phụ giúp hòn đảo tự do này về cả kinh tế, quốc phòng và an ninh. Chính phủ Nhật Bản đã ký với Đài Loan một Chương Trình Giúp Phòng Vệ Hỗ Tương (Mutual Defense Aid Program). Theo một nguồn tin từ Đài Bắc và Kyodo, như vậy nếu Đài Loan bị tấn công, Nhật Bản có thể can thiệp để hỗ trợ hòn đảo này. Ngoài ra, văn phòng liên lạc về văn hóa giáo dục và du lịch của Đài Bắc đặt tại Tokyo sẽ được nâng cấp lên thành tòa đại sứ, và Nhật Bản không công nhận chủ trương một nước Trung Hoa của Hoa Lục. Tên mới của hòn đảo tự do này sẽ là nước Cộng Hòa Đài Loan (The Republic of Taiwan), và người dân Đài Loan từ nay đến Nhật sẽ với một tư cách mới. Tân Hoa Xã đã lên tiếng cực lực phản đối Nhật Bản đã can thiệp vào nội bộ của Hoa Lục.





Cũng trước những đe dọa từ Bắc Kinh có thể tấn công quân sự vào hòn đảo bé nhỏ này, Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Anh đã lên tiếng khẳng định rằng Đài Loan có khả năng đẩy lui mọi cuộc tấn công từ Hoa Lục. Bà nói rằng các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh nên cân nhắc trước khi quyết định tấn công Đài Loan vì hậu quả sẽ vô cùng tai hại cho họ. Đài Loan có khả năng sẽ giáng trả với các hỏa tiễn liên lục địa vào các điểm trọng yếu tại Hoa Lục, nhất là Đập Tam Hiệp (The Tree Gorges Dam) đã nằm trong bộ nhớ của các hệ thống hỏa tiễn này. Một khi Đài Loan bị tấn công thì Đập Tam Hiệp cũng sẽ tan tành và giòng nước lũ sẽ cuốn hàng triệu dân cư trôi đi theo với các thành phố làng mạc.





Như vậy, sau khi được chính quyền Hoa Kỳ của Tổng Thống Donald Trump hỗ trợ, bây giờ Đài Loan lại được một nước mạnh nhất trong vùng là Nhật Bản giúp về phòng vệ trước nguy cơ bị Trung cộng tấn công.





Ngoài ra xin bổ túc, cũng theo Tân Hoa Xã và Kyodo, Tập Cận Bình đã đe dọa Tổng Thống Trump là họ Tập sẽ sử dụng khoảng 30 triệu người Hoa mà họ có trong tay ở nhiều nơi trên thế giới, chú trọng nhất tại Bắc Mỹ, Canada và Nam Mỹ, để phá hoại uy tín và ngăn cản tiến trình tái đắc cử vào Tòa Bạch Ốc lần thứ nhì của Tổng Thống Trump.





Thời gian gần đây tình hình thế giới đang biến chuyển mạnh mẽ qua chiến lược đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh của Hoa Kỳ, Nhật Bản và một số quốc gia ven Thái Bình Dương. Các bình luận gia đều đang chờ đợi xem Chủ Tịch Tập Cận Bình sẽ đi những nước cờ nào để có thể hóa giải được mũi tấn công trực diện này từ thế giới tự do./. (Tin Tổng Hợp).

