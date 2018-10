Đi Bộ Giúp Sức Khỏe Tâm Thần Người Việt Quận Cam 2018

Hình ảnh đi bộ.

Fountan Valley (Bình Sa)- - Tại công viên Mile Square Park, Fountain Valley, sáng Chủ Nhật ngày 21 tháng 10 năm 2018, Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Người Việt Quận Cam (OCAVMHAS-Orange County Association for Vietnamese Mental Health Awareness and Support) là một hội bất vụ lợi đã tổ chức buổi đi bộ yểm trợ người tâm bệnh và thân nhân.Tham dự ngày đi bộ co:ù Hội Ung Thư Việt Mỹ, Cộng Đoàn Tam Biên, Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng Giang, Văn Phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ, A. Daniel Hồ, Hoa Sen Flowers, Final Arts, Viet-CARE, Pauline Caregiver, Southland, Lee’s Sandwiches, một số các nhà tài trợ, các cơ sở thương mại, các cơ quan truyền thông và các bác sĩ, chuyên viên y tế làm việc thiện nguyện giúp hội trong đó có nữ tu công giáo cũng đến tham dự ngày đi bộ.Hội có một ban điều hành khoảng 15 người, trong đó không tính những Bác Sĩ làm việc thiện nguyện như: BS. Xuyến Đông, BS. Ẩn, BS. Cát Tường, BS. Liên Châu… và đặc biệt có một người gắn liền với những sinh hoạt trong thời gian qua mà trong cộng đồng ai cũng biết đó là Ông Joseph Thái Nguyễn. Trong lúc tiếp xúc với ông, được ông cho biết: “Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Quận Cam chúng tôi thành lập từ năm 2007, trước đây chúng tôi hoạt động chung với Hội Sức Khỏe Tâm Thần toàn quốc Hoa Kỳ, sau này chúng tôi thấy người Việt mình mắc bệnh tâm thần khá nhiều nên chúng tôi tách ra thành lập Hội này và được Tiểu Bang, Liên Bang Hoa Kỳ cấp giấy chứng nhận là một Hội Bất Vụ Lợi. Do đó, khi quý ân nhân đóng góp cho Hội sẽ được trừ thuế.”Điều hợp chương trình do các MC: Diệu Quyên, Minh Phượng và Quốc Việt.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt – Mỹ, phút mặc niệm do Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng Giang thực hiện, tiếp theo Đoàn Lân của Trường La Quinta với tiếng trống rộn ràng, qua những màn biểu diễn thật ngoạn mục để chào đón quan khách và mọi người tham dự.Tiếp theo Bà Anh Đào, Hội Trưởng Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Người Việt Quận Cam lên chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách cùng toàn thể những người tham dự, bà không quên cảm ơn đến các đơn vị tài trợ, cộng đồng và ân nhân, đã đồng hành với hội.Bà cho biết, “Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Quận Cam là một Hội Thiện Nguyện không vụ lợi được thành lập năm 2007 qua đạo luật Sở Y Tế Tâm Thần. Sứ mạng chính của chúng tôi là nâng đỡ những gia đình có thân nhân bị tâm bệnh bằng các phương pháp giáo dục và sinh hoạt trong gia đình bệnh nhân.Hội do hai bác George Thái Nguyễn và bác Cao Chơn nay đã ngoài 90 tuổi; các bác đã bỏ biết bao nhiêu tâm huyết lo cho Hội và khi thấy sức tàn, lực kiệt, hai bác đã giao lại trọng trách cho chúng tôi tiếp tục phát huy những việc làm của Hội để phục vụ cộng đồng. Ngày hôm nay chúng tôi đứng tại nơi đây, lại một lời hứa, chúng tôi sẽ tiếp tục con đường hai bác giao phó.”Trong dịp nầy Bà cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn với Giám Sát Viên Andrew Đỗ, người luôn tích cực hỗ trợ cho Hội, “nhờ ông mà hôm nay mọi người vào đây tham dự không phải trả tiền đậu xe”Bà nói: “Mục đích của Hội lúc nào cũng như nhau, là giúp đỡ những người mang tâm bệnh và thân nhân của họ. Trong việc phục vụ cộng đồng chúng tôi cố gắng chia sẻ những kiến thức để cộng đồng hiểu rằng tâm bệnh cần được chú ý nhiều hơn.”Tiếp theo là lời phát biểu của Luật Sư Andrew Đỗ, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, với tính cách là một trong những đơn vị đầu tiên sát cánh với Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Nguời Việt Quận Cam. Trong dịp này ông cũng trao tặng bằng vinh danh về những đóng góp của Hội cho cộng đồng trong bao năm qua.Sau phần thủ tục khai mạc, đoàn người đi bộ bắt đầu khởi hành dẫn đầu là biểu ngữ thật lớn vinh danh những đơn vị luôn đồng hành với Hội, theo sau là nhiều biểu ngữ cầm tay với những dòng chữ kêu gọi hãy quan tâm, thương yêu người tâm bệnh nhiều hơn, giúp họ bình yên trong cuộc sống.Trong số đoàn người đi bộ có các Trưởng cùng các em Hướng Đạo Sinh, và rất đông đồng hương tham gia.Đoàn người vừa đi, vừa hát, trong đó có các Bác Sĩ và 2 MC Diệu Quyên, Minh Phượng với những màn song ca, hợp ca, làm cho mọi người cùng say sưa vừa vỗ tay vừa hát.Tiếp xúc với BS. Xuyến Đông được BS. cho biết: “Tâm bệnh rất phổ biến, từ trầm cảm nhẹ cho đến nặng hơn như hưng trầm cảm hoặc tâm thần phân liệt. Sức khỏe tinh thần rất quan trọng, là yếu tố quan trọng giúp cho cuộc sống sung mãn. Khoa học ngày nay chứng minh được rằng 70% nguyên nhân bệnh của thể chất có nguyên nhân từ căng thẳng tinh thần, hoặc chấn thương từ khủng hoảng tâm lý. Do đó sức khỏe thể chất và tinh thần liên kết thật chặt chẻ, không thể tách rời được.”Được biết, Hội OCAVMHAS là một tổ chức thiện nguyện được thành lập năm 2007 qua đạo luật của Sở Y Tế, chính thức công nhận là một tổ chức bất vụ lợi với quy chế A 501(c) (3), do Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS) ấn định vào năm 2008.Hội luôn ước mong nhận được sự quan tâm tích cực của cộng đồng và luôn ghi nhận những đóng góp ân tình của quý vị ân nhân, tiếp tay với hội để bênh vực quyền lợi của người tâm bệnh, chia sẻ kiến thức, cổ động và ngừa bệnh kịp thời.Mọi đóng góp đều được miễn trừ thuế theo luật hiện hành.Check hoặc money order xin đề: OCAVMHAS (tên viết tắt của Hội) và gởi về địa chỉ: OCAVMHAS, PO BOX 4154, Garden Grove, CA 92842.