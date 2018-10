CSVN Tính Kiếm Vốn Từ Dân

SAIGON -- Đồng bào coi chừng... Bộ Trưởng Công An đang suy tính huy động vốn từ đồng bào...Bộ Trưởng Công An nói rằng đồng bào có rất nhiều tiền nhưng không để cho chính phủ huy động vốn...Báo Công An Nhân Dân ghi lời Bộ trưởng Tô Lâm: Huy động vốn trong nhân dân là vấn đề quan trọng.'Huy động vốn trong nhân dân là vấn đề quan trọng để phát triển kinh tế xã hội một tỉnh, một vùng hay cả nước'. Bộ trưởng Tô Lâm dẫn chứng tỉnh Bắc Kạn, tài nguyên khoáng sản rất lớn, chỉ khoảng 300 ngàn dân nhưng trong năm 2017 người dân gửi tiết kiệm đến 60.000 tỷ đồng. Điều đó chứng tỏ dự trữ, nguồn lực trong dân rất lớn nhưng người ta không tổ chức được doanh nghiệp, không kinh doanh, sản xuất.Bản tin báo CAND ghi rằng vào sáng 24-10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước hằng năm và giữa kỳ.Tham gia thảo luận tại tổ 8, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, nhiều địa phương làm tốt việc huy động nguồn lực trong xã hội để phát triển nhưng cũng có địa phương làm chưa tốt. Nếu nói về nguồn lực đầu tư chung của địa phương thì 80% là nguồn lực xã hội, còn nguồn lực nhà nước phân bổ chỉ khoảng 20%.“Huy động vốn trong nhân dân là vấn đề quan trọng để phát triển kinh tế xã hội một tỉnh, một vùng hay cả nước. Vừa qua được Bộ Chính trị phân công đi đánh giá, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số tỉnh thì qua nghe báo cáo tôi thấy rằng, có những tỉnh rất tiềm năng nhưng vẫn nghèo”, Bộ trưởng nói.Bộ trưởng lấy dẫn chứng tỉnh Bắc Kạn, tài nguyên khoáng sản rất lớn, dân đóng góp, gửi tiền tiết kiệm rất lớn, chỉ khoảng 300 ngàn dân nhưng trong năm 2017 gửi tiết kiệm 60.000 tỷ đồng. Điều đó chứng tỏ dự trữ, nguồn lực trong dân rất lớn nhưng người ta không tổ chức được doanh nghiệp, không kinh doanh, sản xuất.Trong khi đó, thu ngân sách của Bắc Kạn rất thấp, chỉ hơn 580 tỷ đồng, bằng một buổi của TP. SG (1.200 tỷ đồng/ngày). Bộ trưởng đề nghị phải có cơ chế, chính sách để người dân có điều kiện kinh doanh, sản xuất, lập doanh nghiệp, đưa đồng tiền vào vận hành… Qua đó vận động được nguồn lực xã hội đầu tư phát triển, thay đổi bộ mặt địa phương.