Nhà Thơ Trạch Gầm Với 2 CD ‘Dấu Giày Chinh Chiến’ và ‘Đêm Qua Ta Mơ’

2 CD “Dấu Giày Chinh Chiến” và “Đêm Qua Ta Mơ.”

Nhà thơ Trạch Gầm (trái) và ông Đỗ Văn Bảy tại Tòa Soạn Việt Báo.

Westminster (Bình Sa)- - Nhà thơ Trạch Gầm ra mắt 2 CD “Dấu Giày Chinh Chiến” và “Đêm Qua Ta Mơ.”Đến thăm tòa soạn Việt Báo có ông Đỗ Văn Bảy, Hội Trưởng Gia Đình Hậu Nghĩa và Nhà thơ Lính Trạch Gầm, trong dịp nầy ông Đỗ Văn Bảy cho biết: Được sự đồng ý của nhà văn, nhà thơ Trạch Gầm, Gia Đình Hậu Nghĩa vừa phát hành giới hạn một bộ CD gồm 24 bản nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân phổ từ thơ của nhà thơ lính Trạch Gầm, đây là việc làm nhằm bảo tồn, phát huy tinh thần văn hóa dân tộc, hào khí chiến đấu, tình “Huynh Đệ Chi Binh” của người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa qua những lời thơ tình tự quê hương mà nhà thơ Trạch Gầm đã viết lên với những gian truân, thăng trầm theo vận nước.Ông Đỗ Văn Bảy cho biết: “Bộ CD nầy không phải là những bản tình ca lãng mạn, mà là những cảm xúc chân thành của người lính trận, bạc áo phong trần chốn lửa đạn sa trường, lời thơ viết lên qua những ưu tư, trăn trở, uất ức, ngậm ngùi, niềm đau của tình đồng đội bị lảng quên, là nổi buồn cho vận mệnh đất nước hôm nay… Với niềm hy vọng một ngày mai tươi sáng cho quê hương dân tộc, đó là niềm ước mơ của người lính nửa đường gãy súng!”Trong CD “Dấu Giày Chinh Chiến” gồm có 12 bản nhạc: Lời Trước Nghĩa Trang- Một Ngày Của Ta – Cảm ơn Mầy, Cảm ơn Chị – Tháng Tư Ngồi Nhớ Một Ngày – Nhật Ký Tháng Tư – Vụn Vặt – Dưới Gót Tượng Đài – Ráng Chịu – Quay Về Tây Ninh – Bỏ Quên – Mẹ Kiếp – Rượu Đắng Thua Đời.Trong CD “Đêm Qua Ta Mơ” gồm có 12 bản nhạc: Đêm Qua Ta Mơ – Gọi Tên Cha – Cho Tao Chưởi Mầy Một Tiếng – Đừng Hỏi Chúng Là Ai – Thức Tỉnh – Viết Tặng Những Người Mẹ Miền Nam – Mẹ Tính Sao – Tâm Thật Thà – Năm Tên Bảy Họ – Cạn Chén Bâng Quơ – Rong Ruổi Nhân Gian – Phải Tội Hay Quên.Bộ CD “Dấu Giày Chinh Chiến” và “Đêm Qua Ta Mơ.” Sẽ được gởi đến tận tay riêng cho các thành viên, thân hữu đã nhiệt tình bảo trợ cho những sinh hoạt của Gia Đình Hậu Nghĩa trong suốt thời gian qua. Không có giá bán (Not for sale). Mọi sự ủng hộ đều tùy thuộc vào lòng hảo tâm của đồng hương, thân hữu.Số tiền thu được sẽ được dành riêng cho qũy yểm trợ Qủa Phụ và Thương Phế Binh thuộc Tiểu Khu Hậu Nghĩa.Mọi chi tiết bảo trợ: (Chi phiếu xin ghi GĐHN và gởi về địa chỉ: Gia Đình Hậu Nghĩa P.O Box 2201, Thành Phố Westminster, CA 92683.Những tác phẩm Trạch Gầm đã xuất bản Thơ: -Vụn Vặt 2007 - Ráng Chịu 2009 – Dấu Giày Chinh Chiến 2013 – Sách đã xuất bản: Bên Lề Cuộc Chiến 2015 và “Nhốt Vòng Nhớ Thương” 2016.Trạch Gầm là một nhà thơ Lính được nhiều nhạc sĩ tên tuổi phổ nhạc từ những bài thơ của ông, và đã được các ca sĩ hát trong những chương trình sinh hoạt cộng đồng, nhất là về những buổi sinh hoạt đấu tranh.Qúy đồng hương, bạn bè, thân hữu muốn có những tác phẩm của Trạch Gầm xin liên lạc về số: ( 714 ) 224-8406.