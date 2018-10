Sướng, Khổ Nghề Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Hướng dẫn viên du lịch của Công ty Delta VN dẫn khách đi thăm một trại nuôi ong trên cồn Phụng (Bến Tre).Nổi bật trong đám đông, duyên dáng, năng động, ăn nói lưu loát, kiến thức rộng…, đã thu hút quần chúng như thế nhưng khi có bất cứ chuyện trục trặc nào đó xảy ra, hướng dẫn viên du lịch (tour guide) là người đầu tiên hứng hết. Đã vậy, những 'thói hư tật xấu' của du khách VN tại nước ngoài cũng làm họ khổ sở, theo báo Người Lao Động (NLDO).Điển hình như “Người bị lưu đày trên đảo”, biệt danh của Hậu Giang, 28 tuổi, hướng dẫn viên (HDV) Công ty du lịch S. tại Sài Gòn, sau một chuyến dẫn 136 khách đi Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Theo lịch trình, đoàn tham quan Côn Đảo trong 4 ngày nhưng do biển động mạnh, tàu đình lại nên đoàn phải lưu trú trên đảo thêm 4 ngày nữa.“Khách hoang mang đòi về. Một số người phản ứng thái quá, cho rằng công ty làm ăn không đàng hoàng. Mình là HDV chính nên đứng mũi chịu sào, bình tĩnh giải quyết. Trước hết là báo về ban điều hành và giám đốc công ty để có hướng xử lý. Tiếp đó, mình cùng hai HDV khác giải thích, thuyết phục từng người trong đoàn”, anh Giang kể rồi cho biết thêm điều anh ngán nhất trong nghề là lúc xe gặp tai nạn, khách bị ngộ độc thực phẩm... Lúc đó, HDV phải đứng ra giải quyết cho nhanh gọn, để tiếp tục hành trình.NLDO dẫn lời, cô Nguyễn Thanh Hằng (quê Bình Thuận), vào nghề đã 9 năm, khẳng định nghề HDVdu lịch không chỉ làm dâu trăm họ, mà là cả ngàn... họ. Theo chị Hằng, mỗi xe bốn mươi mấy khách là bốn mươi mấy ý khác nhau. Khi họ không hài lòng bất cứ gì, như tài xế cộc cằn, món ăn không ngon miệng, phòng khách sạn không ưng ý... là họ đều “xả” hết vào HDV.“Trường hợp nhân viên nhà hàng phục vụ không kịp, tụi mình phải lăn vào bếp bưng bê đồ ăn lên cho khách là chuyện bình thường như chuyện HDV phải khuân vác hành lý, đồ đạc của khách. Nhưng buồn là khách xem HDV như ô sin. Khi ăn rớt đôi đũa hay thiếu trái ớt, họ cũng kêu tụi mình với thái độ trịch thượng. Họ nghĩ bỏ tiền mua tour nên muốn sai tụi mình làm gì cũng được”, chị Hằng bày tỏ.NLDO kể thêm lả chuyện anh Trần Phát (30 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), HDV tự do, đã “tởn tới già” sau chuyến dẫn một đoàn công nhân đi du lịch Nha Trang. Suốt chuyến xe, một nhóm công nhân nhậu nhẹt be bét, nhảy nhót, “tra tấn” bằng những bản karaoke phát qua chiếc loa kẹo kéo. Đúng lúc xe đi qua đường cao tốc, mấy bợm nhậu còn đòi dừng xe để đi tiểu. Khủng khiếp hơn, họ còn đánh nhau túi bụi khiến cả đoàn náo loạn. Lần đó, anh Phát đành bó tay, chỉ biết gọi điện về công ty thuê mình cầu cứu.Anh Phát ngán ngẩm cho biết là cũng làm việc y như HDV biên chế nhưng HDV tự do như anh lại thiệt thòi nhiều bởi không có bảo hiểm, hay bị nợ tiền công, bị “chôm” ý tưởng... “Có lần tôi được công ty kia thuê đi tour, mình thức đêm thức hôm nghĩ ý tưởng, viết kịch bản rồi gửi qua cho họ duyệt. Ai dè sau đó họ lật kèo, thuê HDV khác và sử dụng kịch bản của mình, coi như mình mất trắng”.Theo NLDO, “thói hư tật xấu” của du khách VN tại nước ngoài cũng là những nỗi khổ của HDV. Như một số nhà hàng phục vụ du khách ở Thái Lan để cả bảng cảnh báo bằng tiếng Việt: “Không lấy dư thức ăn. Để thừa sẽ bị phạt”.Anh Nguyễn Mạnh Quỳnh (29 tuổi), HDV tự do có thâm niên 10 năm làm phiên dịch (từng dẫn cho một số ca sĩ, người mẫu), kể là cũng trong thời gian thường trú ở Thái Lan, vào siêu thị Big C và các trung tâm mua sắm, nhiều lần anh đã nghe người Thái nói với nhau tỏ vẻ khó chịu khi thấy du khách VN la hét rần rần, chen lấn như cái chợ, cũng như hay xả rác, khạc nhổ bừa bãi. “Có lần tôi dẫn một ông khách là giám đốc công ty khá lớn ở VN, đang lang thang phố đi bộ, vừa ăn xong món quà vặt, ông thản nhiên vất cái bao xuống đường. Khi tôi nhắc nhở, ông chữa thẹn bằng câu Xin lỗi, tưởng đang ở VN”, Quỳnh kể.NLDO dẫn lời chị Lê Thu Hiền (38 tuổi, quê Bến Tre) từng có thời gian tổ chức tour “độc” là trải nghiệm văn hóa tại Nhật Bản nhưng được một thời gian, dù đã khá chọn lọc khách từ đầu, chi cũng phải bỏ vì “bị lãnh những kinh nghiệm đau thương khi đưa khách VN du lịch”, mà nhớ nhất là lần dẫn đoàn đến viếng một ngôi chùa cổ trên 200 năm. Do công ty đối tác Nhật có quen nên liên hệ để chùa mở cửa cho riêng đoàn của chị vào tham quan. Đây là một cơ hội hiếm có vì mỗi năm chùa này chỉ mở cửa một hai lần. Nhưng khi HDV lo giải thích, kể ra những nét độc đáo của di tích, khách VN khá thờ ơ mà chỉ lo... chụp hình selfie.“Khi đi bộ từ chỗ dừng xe đến ngôi đền tham quan, có khách đã kịp thay... ba bộ đồ để chụp hình. Vì chụp hình tự sướng liên tục như vậy nên khi đến nơi đền đã đóng cửa. Khách vẫn chẳng buồn tí nào vì khi đã đứng được trước cổng đền, họ tiếp tục chụp hình check-in”.“Đã vậy, khách VN còn có giờ dây thun và ngại đi bộ. Lần nào cũng để HDV đợi, đi bộ một chút thì than trời. Và …trải nghiệm văn hóa gì mà vô nhà cổ của người Nhật, viếng một phòng ngủ lại chê phòng ốc dở, thiếu tiện nghi, không có bàn chải, kem đánh răng...”, chị Hiền nhận xét.