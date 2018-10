VN Sẽ Ký 2 Thương Ước: CPTPP, EVFTA

Một thương ước lớn sẽ cho hàng hóa VN đi xa hơn, dễ dàng hơn...Bản tin RFI ghi rằng Việt Nam sẽ phê chuẩn hiệp định CPTPP vào tháng 11/2018.Hôm Thứ Năm 18/10/2018, Quốc Hội Việt Nam thông báo trong kỳ họp thứ 6 khóa 14, khai mạc vào ngày 22/10, các đại biểu sẽ phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).Thông báo được tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc Hội, Nguyễn Hạnh Phúc đưa ra trong cuộc họp báo tại Hà Nội về chương trình kỳ họp cuối năm của Quốc Hội Việt Nam.Sau khi tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), 11 quốc gia còn lại đã soạn thảo một thỏa thuận mới mang tên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để thay thế.Ông Phúc đánh giá CPTPP có tầm quan trọng tác động đến nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và ngoại giao của Việt Nam.Văn kiện này chỉ có hiệu lực khi tất cả các nước tham gia phê chuẩn. Hiện đã có 4 nước gồm Úc, Mêhico, Nhật bản và Singapore phê chuẩn hiệp định mới.RFI ghi rằng mặc dù hiệp định CPTPP đã được ký kết từ tháng 03/2018, nhưng tháng trước Nhật Bản và Việt Nam vẫn kêu gọi Hoa Kỳ quay trở lại hiệp định cũ.Với sự có mặt của Hoa Kỳ, 12 nước tham gia TPP chiếm tỷ trọng 40% GDP của thế giới. Giờ đây nền kinh tế của các nước CPTPP chỉ còn chiếm 13,5% GDP toàn cầu.Theo AFP, gần đây tổng thống Donald Trump bắt đầu than phiền về cán cân thương mại với Việt Nam bị mất cân đối. Mỹ muốn ép Việt Nam phải nhập khẩu thêm nhiều hàng Mỹ, kể cả thiết bị quân sự.Tuy nhiên, các bất đồng về thương mại dường như không ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Việt trong bối cảnh Trung Quốc đang bành trướng ảnh hưởng ở châu Á.Bản tin VOA ghi rằng CPTPP được ký kết tại Santiago, Chile, hồi tháng 3 năm nay. Mười nước thành viên khác trong hiệp định bao gồm: Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Úc.Theo Bộ Công thương, CPTPP được coi là hiệp định thương mại tự do lớn nhất được kết thúc đàm phán trong thời gian gần đây và sẽ tác động đến Việt Nam trên rất nhiều khía cạnh như chính trị, đối ngoại và kinh tế.Việt Nam kỳ vọng hiệp định này sẽ góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường lớn như Nhật Bàn, Úc, Canada, Mexico cũng như thu hút hơn nữa đầu tư nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu phát triển.Trong khi đó, BBC cho biết Việt Nam dự kiến cũng sẽ hưởng lợi từ một thương ước khác với Liên Âu: Ủy ban châu Âu hôm 17/10 thông qua hai thỏa thuận về thương mại và đầu tư EU - Việt Nam (EVFTA), mở đường cho việc ký kết để phê chuẩn.Ủy ban nay sẽ gửi cho Hội đồng châu Âu đề nghị hoàn tất hai thỏa thuận này.Nếu Hội đồng thông qua, hai thỏa thuận sẽ được ký và trình cho Nghị viện châu Âu.Theo giải thích của Ủy ban châu Âu, một khi Nghị viện đồng ý, thỏa thuận thương mại sẽ được Hội đồng châu Âu ký kết để đi vào hiệu lực.Còn thỏa thuận bảo vệ đầu tư với Việt Nam sẽ chờ các nước thành viên trong EU phê chuẩn.Đặc biệt là yếu tố nhân quyền...Bản tin BBC ghi rằng EU loan báo thỏa thuận thương mại sẽ xóa bỏ hầu hết thuế quan hàng hóa giữa hai bên, cũng cam kết phát triển bền vững (gồm tôn trọng nhân quyền, quyền lao động, bảo vệ môi trường).Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tuyên bố ngày 17/10 rằng hai thỏa thuận sẽ "đem lại lợi thế, lợi ích chưa từng có cho các công ty, người lao động và người tiêu dùng châu Âu và Việt Nam."Ủy viên thương mại EU Cecilia Malmstrưm giải thích: "Thông qua các thỏa thuận, chúng ta cũng có thể giúp lan tỏa đi các tiêu chuẩn cao của châu Âu, tạo ra khả năng để bàn thảo sâu sắc về nhân quyền và bảo vệ công dân."Điều để suy nghĩ: có thực rằng VN qua thương ước với Liên Âu sẽ bảo vệ nhân quyền cho người dân VN?Hay chỉ là hứa suông?