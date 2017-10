Trân trọng giới thiệu Tuyển Tập "Tưởng Niệm và Vinh Danh

Nhạc Sĩ Anh Bằng" do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ thực hiện

* Lê Ngọc Châu (Đức Quốc)

CÂU LẠC BỘ TÌNH NGHỆ SĨ (CLB TNS) được chính thức thành lập vào tháng 3 năm 2010 tại Orange County, Nam California, USA.

Ngoài BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG của CLBTNS còn có Hội Trưởng Đại Diện CLBTNS các chi nhánh như San Diego/Nam California, Úc Châu, Houston/Texas, Đức/Âu Châu, Atlanta/Georgia, San Jose/Bắc California, Orlando/ Florida và Arizona.

Tôn chỉ của CÂU LẠC BỘ TÌNH NGHỆ SĨ :

- Tương thân tương trợ

- Bất vụ lợi và

- Không cộng sản.

Mục đích của CLB TNS như có ghi rõ trong Bản Điều Lệ là :

1. Đoàn kết các anh chị em nghệ sĩ ở hải ngoại trong các lĩnh vực âm nhạc, văn, thi, hội hoạ.

2. Bảo tồn và phát huy nền văn hoá Việt Nam ở hải ngoại.

3. Nâng đỡ và đào tạo những tài năng trẻ.

4. Yểm trợ các sinh hoạt đấu tranh cho Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền cho Việt Nam.

Nhạc Sĩ Anh Bằng là người Đồng Sáng Lập và cũng là Cố Vấn cho CLB Tình Nghệ Sĩ, với những bản tình ca bất hủ và đặc biệt là những nhạc phẩm tranh đấu cho quê hương Việt Nam sớm có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.

Khi nói đến Nhạc Sĩ Anh Bằng chắc chắn những ai thường hoặc thỉnh thoảng nghe nhạc trước 1975 hay sau này tại hải ngoại, kể cả thế hệ trẻ thế nào cũng nghe danh. Giới ca nhạc sĩ hầu hết đều biết và có nhiều kỷ niệm với ông. Rất tiếc ông đã vĩnh viễn từ giả tất cả mọi người, thân nhân, bạn bè, thân hữu, thành viên Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CLBTNS) vào ngày 12.11.2015.

Như chúng ta đã nghe biết, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ thực hiện một Quyển Sách để "Tưởng Niệm và Vinh Danh Nhạc Sĩ Anh Bằng, người Nhạc Sĩ của Dân Tộc Việt Nam".

Tôi hân hạnh được Nha Sĩ/Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng (HT_CLB TNS) cho biết vài chi tiết cần thiết để hoàn thành bài giới thiệu: Tuyển Tập « Vinh Danh và Tưởng Niệm Nhạc Sĩ ANH BẰNG, - sẽ phát hành đúng vào ngày giỗ 2 năm cùa Ông, ngày 12 tháng 11. 2017, - là một quyển sách nội dung phong phú gồm đủ thể loại Thơ - Văn - Nhạc - Tạp ghi, trong đó có tác phẩm của vài nhân vật nổi tiếng thời Việt Nam Cộng Hòa.

Hơn 40 tác giả gồm các nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ và thân hữu của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CLB TNS) ở Mỹ, từ Canada, Úc Châu và Đức, Pháp, Hòa Lan … tham gia, đóng góp bài mục đích tưởng niệm 2 năm ngày Ông vĩnh viễn ra đi. Thêm vào đó có hình ảnh kỷ niệm của những buổi sinh hoạt với CLBTNS và thân hữu mà khi còn sống ông đã tham dự.

Tôi nghĩ rằng qua Tuyển Tập này, chúng ta có thể biết thêm vài khía cạnh khác của Nhạc Sĩ tài danh Anh Bằng với các bài viết ghi lại kỷ niệm đẹp, khó quên của những tác giả từng sinh hoạt gắn bó với ông, đã từng gặp gỡ ông trong quá khứ, cũng như một số bài viết của các thân hữu ái mộ ông mà có lẽ chúng ta chưa biết. Từng tác giả viết bài đóng góp vào quyển sách này giới thiệu khá chi tiết và nhận định cá biệt của họ về Cố Nhạc Sĩ Anh Bằng.

Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả, thành viên và thân hữu của CLBTNS. Kính mời Quý vị tham dự ngày Giỗ Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Anh Bằng sẽ được tổ chức vào ngày

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

1:30 pm - 3:30 pm

tại Đài SBTN ở địa chỉ:

Sự tham dự và ủng hộ của Quý vị không những nói lên sự ái mộ đối với Nhạc Sĩ Anh Bằng mà còn là một việc làm cụ thể, đầy ý nghĩa để CLBTNS có điều kiện tiếp tục con đường mà Nhạc Sĩ Anh Bằng đã ủy nhiệm cho Nha - Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng, con chim đầu đàn của CLBTNS chúng tôi cùng với sự đóng góp bất vụ lợi của Ban Chấp Hành, Ban Văn Nghệ và thành viên CLBTNS khắp nơi, đó là : "Phát triển tài năng trẻ của CLBTNS nói riêng và mầm non trẻ ở Mỹ, hải ngoại nói chung hầu bảo tồn nền văn hóa và âm nhạc Việt Nam" từ chúng ta, những người Việt tị nạn cộng sản từ sau 1975 đang sống tha hương trên khắp năm Châu.

Ngoài buổi ra mắt sách ở SBTN, CLB TNS sẽ tiếp tục có buổi ra mắt sách vào ngày 01 tháng 12 ở Arizona do CLB Tình Nghệ Sĩ chi nhánh Arizona phối hợp cùng CLB Tình Nghệ Sĩ Trung Ương tổ chức. Sau đó, quyển sách cũng sẽ được ra mắt trong ngày Kỷ Niệm 8 Năm Thành Lập CLB Tình Nghệ Sĩ vào tháng 3, 2018 cũng như ở một số chi nhánh khác của CLB TNS.

Được biết ấn phí quyển sách là $25. Nếu quý vị ở xa, có thể liên lạc với NS Cao Minh Hưng ở số điện thoại 714-403-9315 hoặc email: anthonyhungcao@gmail.com nếu muốn có quyển sách về Nhạc Sĩ Anh Bằng trong tủ sách của quý vị.

* © Lê Ngọc Châu giới thiệu từ Đức Quốc (15. October 2017)