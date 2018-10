Dũng Đứng Lên Hay Bị Trọng Thiêu Sống

Vi AnhTin báo Pháp Le Figaro mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập cận Bình «đang tìm cách loại bỏ hoàn toàn một phe cánh bị coi là nguy hiểm». Chủ Tịch Bình bất chấp tai tiếng xấu trên quốc tế, cho bắt nhốt lãnh đạo Interpol Mạnh Hoành Vĩ (Meng Hongwei) vì Ông ấy là cựu thứ trưởng bộ Công An vào năm 2004, tay chân của cựu lãnh đạo bị hạ bệ Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang) là đối thủ của Chủ Tịch Bình. Trước đó Tổng Trọng đồ đệ của Chủ Tịch Bình cũng cho mật vụ qua thủ đô Đức bắt cóc Trịnh xuân Thanh tay chân của Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng đem về CSVN kêu án tù mọt gông; việc này khiến Đức phẫn nộ, suýt gián đoạn ngoại giao với CSVN. Cả hai Chủ Tịch Tập cận Bình và Tổng bí Thư Trọng đều dùng chiêu bài bài trừ tham nhũng để triệt hạ phe đảng đối thủ để thâu tóm quyền hành, nhất thể hoá Đảng Nhà Nước vào tay một mình.Khi Trọng nắm cả hai chức vụ Tổng Bí Thư và Chủ Tịch Nước CSVN, thì Cựu Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng vốn là đối thủ như địch thủ của Trọng còn hơn Chu vĩnh Khang đối với Tập cận Bình nữa sẽ là mục tiêu chánh của Trọng. Nếu Dũng không đứng lên vận động phe CS miền Nam và dân chúng Việt chống Trọng đã thông đồng cắt đất dâng biển cho TC, mà Dũng bất động thì Tổng Trọng bắt nhốt để thiêu sống Dũng trong lò tham nhũng.Trọng coi Dũng là kẻ thù bất cộng đái thiên nói theo dân chúng VN và là địch thủ “một mất một còn” theo danh từ CS. Trọng đã từng dùng đại hội trung ương đảng, Quốc Hội phe điểm mà không hạ được “Đồng Chí X” khiến Trọng tức phải khóc khi ‘bá cáo’ trước đại hội Đảng.Nhưng được Bắc Kinh yểm trợ,Trọng mua chuộc trung ương uỷ viên, phe cánh ép Dũng rút lui để Trọng độc diễn thắng Dũng. Dũng về vườn sống ở Rạch Giá. Trọng cho hai đại cán Bắc Việt rặt ròng vào Nam nắm Saigon, căn cứ địa của Nam kỳ Cộng sản Đảng và Cần Thơ Tây đô. Cả hai bị Thành uỷ Saigon Gia định và tỉnh uỷ Hậu Giang và thành uỷ Cần thơ chiêu hồi hay mua chuộc sao đó nên Trọng nghi đã phản chủ, Trọng triệt hạ tối đa. Ông Đinh La Thăng, cựu Uỷ viên Bộ Chính trị, bị bắt và truy tố. Ông bị mất chức Uỷ viên Bộ Chính trị và bí thư thành ủy TP HCM, do với tội gây thất thoát nghiêm trọng khi lãnh đạo PetroVietnam. Và Trọng cho mật vụ qua Đức bắt ông Trịnh Xuân Thanh đưa về Việt Nam để xét xử do gây thiệt hại hơn 150 triệu đôla tại một chi nhánh của PetroVietnam.Nhìn lại hàng ngũ CSVN đang tại chức hay đã hưu trí CS gọi là ‘phục viên’ vì còn sinh hoạt đảng, chưa có kẻ thù nào Trọng coi là kẻ thù một mất một còn như Nguyễn tấn Dũng. Thế cho nên vấn đề đặt ra là, khi Trọng nhất thể hoá được, nắm toàn quyền cả Tổng Bí Thư Đảng lẫn Chủ Tịch Nước thì số phận Nguyễn tấn Dũng là ‘như ngàn cân treo sợi tóc’ nói theo CS Bắc Việt và như “chỉ mành treo chuông’ nói theo dân Miền Nam. Do vậy nếu cựu Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng, dân “nam kỳ cục không lý luận’ tức dốt nát chánh trị không thể làm tổng bí thư Đảng được như Tổng Trọng nói, nếu Cựu Thủ Tướng Dũng cứ bất động thì sớm muộn gì Trọng cũng coi Dũng như củi mục, bắt đem đốt trong lò tham nhũng của Trọng.Trọng hiện giờ hầu như đã thành công trong thao túng quyền hành vào tay. Ai cũng thấy Đinh La Thăng coi như chết chưa chôn trong tù, Đinh Thế Huynh đang cầm hơi, thở cá, Trần Đại Quang chết bất đắc kỳ tử vì virus lạ do bàn tay đại ma đầu giáo chủ CS Nguyễn phú Trọng. Trọng đã quét những kẻ thù thấp hơn, ít thế lực hơn của phe đảng Dũng và Nam kỳ. Không lẽ Trọng để yên cho Cựu Thủ Tướng Nguyễn tấn Dung là ‘đồng chí X’ mấy lần Tổng Trọng không hạ được, đang sống phây phây nhà cao cửa rộng, vợ con ngon lành có chức có quyền, nhiều tiền, hưởng gió biển mát mẻ ở tỉnh Rạch Giá Miền Nam, quê hương của Dũng.Trọng đã khá điêu luyện, thuộc rành thần chú kêu ma réo quỉ ếm hai lá bùa phù thuỷ. Một là chụp mũ tham nhũng cho vào lò tham nhũng đốt cháy kẻ thù và phe đang theo kiểu của Tổng Bí Thư Tập cận Bình là tổ sư của Trọng. Hai là theo Nga hậu CS dùng thuốc độc, phóng xạ mạnh giết chết kẻ thù không đổ máu. Kẻ thù, người thân, kể cả đảng viên cán bộ ở giữa trong Đảng đều ngán Tổng Trọng và tự hỏi không biết chừng nào tới phiên mình.Nhưng kẻ thù sống chết của Trọng là Cựu Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng không phải tay vừa. Dũng đã làm Trọng thất bại thê thảm đến đỗi Trọng phải tức đến khóc, khi thú nhận trước toàn đảng rằng, “không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị” tại buổi bế mạc Hội nghị lần thứ 6 của BCHTƯĐ vào ngày 15/10/2012.Đối với Trọng hạ Dũng là vét sạch nhà sạch cửa của Dũng trong 10 năm làm mưa làm gió với chức vị thủ tướng. Hạ Dũng là dâng công cho Thiên Triều đang xung đột với Mỹ. Hạ Dũng là hạ đạp đám dân “Nam kỳ cục” mà Trọng từng tuyên bố dân Nam không có “lý luận” dốt nát không làm tổng bí thư được khi tranh chấp với Thủ Tướng Dũng. Hạ Dũng là quét láng các tay chân bộ hạ của Dũng đã gầy dựng, thề nguyện gắn bó nhau suốt 10 năm đã thành lập một mạng lưới đàn em lan rộng từ trung ương đến địa phương. Bao lâu trong các bộ, ban ngành, cục vụ viện của Đảng Nhà Nước còn đàn em thân tín của Dũng đang “chém vè” ẩn nhẫn chờ thời, thì Nguyễn Phú Trọng không thể ăn ngon, ngủ yên trên ngai vàng nhất thể hoá.Nhưng Dũng cũng không phải tay vừa, hiện có quá nhiều tiền, và còn nhiều tay chân bộ hạ ngầm. Thêm vào đó có tương quan khá tốt với Mỹ. Suốt cả chục năm làm du kích ở Miền Nam, được Thủ Tướng Võ văn Kiệt người CS ở Miền Nam áp lực CS Bắc Việt giáo điều, bảo thủ phải đổi mới kinh tế, giúp cho kinh tế VNCS không đột quị mà còn phát triển. Ô Kiệt cũng là người đưa Dũng từ Miền Nam ra, và nâng Dũng lên. Còn Dũng suốt cả chục năm làm Thủ Tướng ở Miền Bắc, ắt biết Mỹ không có thù muôn thuở bạn muôn đời, chỉ có quyền lợi là vĩnh viễn. Mà đối với hoàn cảnh Dũng hiện thời quyền lợi cao lớn nhứt là mạng sống, có sống mới làm chánh trị được, chết xuôi tay, quan tài đóng nắp chấm dứt.Nếu Dũng ngồi chờ Trọng chết già, thì sẽ bị Trọng giết trước vì Trọng toàn quyền, có cả trăm lý do để giết Dũng bằng ám sát, bằng thuốc độc, bằng ngục tù. Nên Dũng phải tìm sự sống trong cái chết sớm muộn gì Trọng cũng gây ra cho Dũng. Chỉ có một con đường có thể tìm sự sống cho mình, bảo vệ tài sản cho gia đình và phe nhóm là đứng lên chống Trọng. Trọng cũng có nhiều tội trời không dung, đất không tha, nhân dân nguyền rủa. Nào thần phục quân Tàu, thông đồng cắt đất dâng biển cho TC, mãi quốc cầu vinh. Đó là tội phản quốc, phản dân, là tội đáng chết hơn tội tham nhũng. Dũng dù CS nhưng với ‘tiền sự’ có lúc chống TC và hướng theo Mỹ để ‘thoát Trung’ có thể huy động nhân dân VN thành nội lực chống Trọng là thù trong và giặc ngoài là quân Tàu xâm lược. Dũng có thể phát huy nội lực nhân dân khi tuyên bố chống TC và CSVN vì tội bán nước cho quân Tàu.Chỉ Dũng mớí có đủ tay chân bộ hạ trong Đảng Nhà Nước CSVN, tiền bạc, tương quan ngoại giao vớí CIA, CIA Mỹ là đối thủ đáng gờm của TC. Cái gì không biết chớ CIA Mỹ thừa kinh nghiệm, dư phương tiện bí mật giúp loại đảo chánh như thế này. Nhứt là lần đầu tiên cả thế giới thấy TT Trump long trọng lên tiếng kêu gọi các nước chống Chủ nghĩa Xã hội trước đại hội đồng Liên hiệp quốc. Nhứt là Dũng đang gặp một cơ hội bằng vàng trong chiến lược Mỹ ly gián CSVN ra khỏi CS Trung quốc. Bây giờ người Việt đứng lên chống Thái Thú Nguyễn phú Trọng, lật đổ nhà cầm quyền Nguyễn phú Trọng tay sai của TC, thì Mỹ rất có lý do chánh đáng giúp ‘bạn chúng ta/our friend’ là chữ CIA thường dùng để chỉ người thân Mỹ như Nguyễn tấn Dũng./.(VA)