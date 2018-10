Tù Nhân Lương Tâm Mẹ Nấm Cùng Gia Đình Sang Hoa Kỳ

Mẹ Nấm và 2 con trên phi cơ. (Hình: Mạng Lưới Blogger VN)

HOUSTON -- Vào trưa thứ Tư, ngày 17.10.2018 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và gia đình đã đáp chuyến máy bay EVA 398 rời Hà Nội, quá cảnh tại Taipei và sẽ đến Houston trên chuyến bay EVA 52 vào lúc 11 khuya cùng ngày.Bản tin RFI ghi nhận rằng theo hãng tin AFP, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, hôm 17/10/2018, đã đáp máy bay sang Hoa Kỳ sau khi được trả tự do từ nhà tù, nơi cô đang thọ án 10 năm.AFP cho biết, theo các nguồn tin từ đại sứ quán Mỹ, từ bạn bè và từ một quan chức Việt Nam, blogger Mẹ Nấm bay sang Mỹ để định cư cùng với 2 con và mẹ.Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, với bút danh Mẹ Nấm, đã viết nhiều bài trên blog để tố cáo các vụ tai tiếng về môi trường và các vụ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Sau khi bị bắt vào tháng 10/2016, đến tháng 6 năm ngoái cô đã bị kết án 10 năm tù với tội danh «tuyên truyền chống Nhà nước», trong một phiên xử đã bị Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu và Liên Hiệp Quốc chỉ trích kịch liệt.Chính vì những hoạt động đấu tranh cho nhân quyền mà blogger Mẹ Nấm đã được trao tặng một giải thưởng của bộ Ngoại Giao Mỹ, «International Woman of Courage Award» năm 2017.Theo gia đình của Mẹ Nấm, cô đã nhiều lần tuyệt thực trong tù để phản đối và gần đây đã bị chuyển đến một nhà tù nằm cách xa tỉnh Khánh Hòa của cô hàng trăm km. Theo gia đình của blogger Mẹ Nấm, hành động này chính là nhằm khiến cho việc thăm viếng cô khó khăn hơn.Blooger Mẹ Nấm được trả tự do đúng vào lúc bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis đang thăm Việt Nam. Đã có những lời đồn đoán là nhân chuyến viếng thăm của ông Mattis, các lãnh đạo Việt Nam sẽ có cử chỉ thiện chí, khoan hồng cho một nhà hoạt động đang bị giam.RFI cũng nhắc bản thống kê của AFP, chỉ riêng trong năm nay đã có ít nhất 55 nhà hoạt động bị kết án tù ở Việt Nam, trong đó có những người lãnh án đến 20 năm tù.Trong khi đó, bản tin VOA ghi rằng Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ hoan nghênh quyết định của các nhà chức trách Việt Nam phóng thích nhà hoạt động nổi tiếng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn được biết tới với bút danh Mẹ Nấm, và kêu gọi Hà Nội phóng thích tất cả những tù nhân lương tâm khác đang bị giam cầm, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói với VOA qua một thông cáo.VOA ghi rằng Bà Quỳnh, 39 tuổi, bị bắt vào năm 2016 và bị buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước.” Bà đã viết về một loạt những chủ đề nhạy cảm như tham nhũng, chiếm đoạt đất đai và ô nhiễm môi trường, bao gồm vụ nhà máy Formosa Hà Tĩnh do Đài Loan sở hữu xả chất thải ra biển khiến cá chết hàng loạt dọc theo bờ biển miền Trung Việt Nam. Năm ngoái, bà bị kết án và kết án 10 năm tù.Bà Quỳnh đã tuyệt thực trong một khoảng thời gian trong khi bị cầm tù. Bà cũng bị những tù nhân khác hăm dọa và sức khỏe cũng đã sút giảm, theo lời kể từ gia đình.“Chính phủ Hoa Kỳ đã thường xuyên kêu gọi phóng thích bà Quỳnh và những người khác bị cầm tù tại Việt Nam vì thực thi những nhân quyền và quyền tự do căn bản của họ,” phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ nói trong thông cáo. “Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép tất cả công dân Việt Nam thể hiện quan điểm chính trị của họ mà không sợ bị trừng phạt.”Bản tin RFA ghi nhận: Trước tin tù nhân lương tâm Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được tự do và cùng thân nhân đi Hoa Kỳ, tổ chức Ân Xá Quốc Tế và Human Rights Watch đồng loạt lên tiếng, gọi đây là một tin vui cho tù nhân lương tâm này, nhưng đồng thời cảnh báo về phương thức đàn áp và trả tự do cho các tiếng nói đối lập của chính quyền Việt Nam.Ân Xá Quốc Tế ra thông cáo cho rằng đây là tin vui nhưng cũng coi đây là điều nhắc nhở mọi người về tình trạng bỏ tù hằng loạt những tiếng nói chỉ trích ôn hòa khác tại Việt Nam.Ông Nicholas Bequelin, Giám Đốc Khu Vực Đông và Đông Nam Á, nói rõ là tin vui đến sau hai năm Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chịu tù tội cũng cần là một nhắc nhở về thành tích ngày càng tồi tệ của Hà Nội khi cho bỏ tù những ai dám chỉ trích chế độ.Cũng theo ông Nicholas Bequelin thì dù nay Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không còn bị giam tù nữa; nhưng cô bị lưu vong; ngoài ra còn hơn một trăm người khác đang phải sống trong ngục tù chỉ vì họ bày tỏ quan điểm của họ một cách ôn hòa hoặc là ở chốn công khai, trên trang blog hay Facebook.Amnesty International cũng nhắc đến Luật An Ninh Mạng sắp có hiệu lực tại Việt Nam vào đầu sang năm. Luật này sẽ mang lại cho giới lãnh đạo Việt Nam thêm công cụ để dập tắt những tiếng nói bất đồng. Do đó không nên thi hành luật này để không còn ai phải chịu hành xử khủng khiếp như trường hợp Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và những tiếng nói chỉ trích khác đang phải thụ án tù.Đại diện của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch tại khu vực Châu Á, ông Phil Robertson, nói vào khi mọi người vui mừng vì Mẹ Nấm và gia đình được tự do thì quyết định này của chính quyền Hà Nội cho thấy rõ chiến lược đàn áp chính trị mới của Việt Nam. Đó là bắt giữ các nhà hoạt động, truy tố họ tại những phiên tòa ‘rừng rú’ và kết án với những mức án nặng nề. Thế rồi những năm bị giam giữ trong điều kiện tù tội khắc nghiệt khiến hy vọng vơi đi, phía Việt Nam đưa ra đề nghị trả tự do và cho đi lưu vong rồi lấy tiếng về biện pháp đó. Hà Nội ngăn trở, xóa bỏ phong trào dân chủ và nhân quyền trong nước bằng cách mỗi lúc nhắm đến một nhà hoạt động nổi tiếng.Human Rights Watch cho rằng không ai có thể quên Việt Nam là một trong những nhà nước mạnh tay đàn áp nhất ở khu vực Đông Nam Á, với hơn 100 tù chính trị đang phải ở tù chỉ vì dám nói lên quan điểm của họ, hay tổ chức những nhóm không thuộc phạm vi kiểm soát của chính quyền, hoặc tiến hành biểu tình ôn hòa.