VC Siết Các Tiếng Nói Dân Chủ

HANOI -- Nhà nước CSVN liên tục siết bàn tay sắt đối với những tiếng nói bất đồng...Báo Dân Trí kể chuyện tòa án Sài Gòn ra án nặng những người biểu tình, mà công an vu khống là “Nhóm công nhân dùng gạch tấn công cảnh sát cơ động nhận án...”Bản tin ghi rằng nhóm công nhân tham gia biểu tình để phản đối dự luật đặc khu, dự luật an ninh mạng. Khi gặp lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ, 2 đối tượng đã la lối, dùng gạch đá ném vào lực lượng cảnh sát cơ động nhằm kích động đám đông.Ngày 17/10, TAND quận Bình Tân (TPSG) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Nghĩa (sinh năm 1987) 3 năm 3 tháng tù, Võ Văn Trụ (sinh năm 1982 cùng ngụ tại tỉnh Long An) 2 năm 3 tháng và Phạm Thị Thu Thủy (sinh năm 1974 ngụ tỉnh Tiền Giang đều là công nhân Công ty Pouyuen Việt Nam phường Tân Tạo, quận Bình Tân) 2 năm 6 tháng về tội gây rối trật tự công cộng.Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận về tòa án Bình Dương: Tòa án tỉnh Bình Dương tuyên 7 năm tù giam đối với Facebooker Nguyễn Đình Thành, theo tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”.Tòa án tỉnh Bình Dương tuyên 7 năm tù giam đối với Facebooker Nguyễn Đình Thành, theo tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”.Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương, vào sáng ngày 17 tháng 10 năm 2018 tuyên án 7 năm tù giam đối với một cán bộ y tế theo tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.Truyền thông trong nước loan tin vừa nêu trong cùng ngày.Tin cho biết bị cáo tên Nguyễn Đình Thành, sinh năm 1991, công tác tại Trung tâm y tế thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương từ năm 2015.Theo cáo trạng của tòa án, anh Nguyễn Đình Thành vào tháng 6 năm 2018 đã soạn thảo, in ấn và phát hơn hơn 3300 tờ rơi để kêu gọi, kích động người dân biểu tình, phản đối dự luật Đặc khu kinh tế ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Vào ngày 8 tháng 6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết bắt giữ Nguyễn Đình Thành trong lúc đang sao chép các tờ rơi.Facebooker Nguyễn Đình Thành còn bị ghi trong cáo trạng rằng từ tháng 11 năm 2017, bắt đầu đăng tải các bài viết có nội dung xấu, xuyên tạc Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam và bị tuyên án 7 năm tù giam về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 117, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam năm 2015.RFA cũng ghi tình hình chung: “Kể từ sau khi Luật An ninh mạng được thông qua hồi tháng 6 năm 2018, Chính quyền Hà Nội gia tăng bắt giữ và tuyên các bản án tù giam đối với nhiều facebooker tại Việt Nam.”Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận về đàn áp ở Nghệ An, rằng một ngày trước khi diễn ra phiên xử phúc thẩm nhà hoạt động Lê Đình Lượng, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) kêu gọi Việt Nam “đảo ngược bản án” và “trả tự do ngay” cho ông Lượng, người đã bị kết án 20 năm tù với tội danh “hoạt động nhằm âm mưu lật đổ chính quyền” theo Điều 79 vào tháng 8.“Đây là một cơ hội để tòa án điều chỉnh sự sai trái này, và làm rõ sự khác biệt giữa việc chỉ trích chính phủ và đe dọa an ninh quốc gia, và bảo vệ cho quyền tự do phát biểu của người dân”, ông Phil Robertson, Phó giám đốc HRW nói trong tuyên bố đưa ra hôm 17/10.Ông Lê Đình Lượng là một nhà hoạt động về môi trường ở Nghệ An. Ông từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối công ty thép Formosa Hà Tĩnh, thủ phạm đã gây ra thảm họa môi trường biển lớn nhất từ trước đến nay ở các tỉnh miền Trung, và cộng tác với các giáo xứ Công giáo trong việc hỗ trợ người dân đòi bồi thường.Truyền thông Việt Nam trích dẫn cáo trạng trong phiên xử sơ thẩm nói ông Lượng có hành vi “lôi kéo những người là công dân Việt Nam vào tổ chức chức Việt Tân, phát triển tổ chức Việt Tân trên lãnh thổ Việt Nam”, với thủ đoạn là “thông qua kết nối mạng, like hoặc phản hồi, chia sẻ với các tài khoản Facebook khác với nội dung nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, theo Vietnamplus.Trong khi đó, người bào chữa cho ông Lượng, LS. Đặng Đình Mạnh, nói với VOA rằng bản án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế dành cho ông Lượng là một “bản án bất công” và tòa án “không đủ chứng cứ” để kết tội ông Lượng theo tội danh trong cáo trạng, chưa kể 2 nhân chứng được triệu tập trong phiên xử sơ thẩm cũng bất ngờ phản cung và cho biết họ đã bị bức cung để chống lại ông Lượng.Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, EU và nhiều tổ chức phi chính phủ đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về “tội danh mơ hồ” đối với ông Lượng và kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép họ được bày tỏ ý kiến một cách tự do và tụ họp ôn hòa mà không sợ bị trả thù.“Xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và các bản án khắc nghiệt đối với các nhà hoạt động ôn hòa ở Việt Nam là đáng lo ngại”, Bộ Ngoại giao nói trong thông cáo ngày 17/8.