Giá Cao Gấp 30 Lần Quả, Mộng Dừa Vẫn Đắt Hàng

Mộng dừa loại lớn, thỉnh thoảng có bán ở chợ Cây Quéo, quận Bình Thạnh, Sài Gòn.Nếu một quả dừa có giá 10,000 đồng thì mộng dừa (mọc bên trong quả dừa) có giá lên tới 300,000 đồng mỗi kí lô, theo Vnexpress.Mộng dừa còn được gọi là phôi dừa, đây là phần tinh túy nhất trong quả dừa vì mộng dừa hút các dưỡng chất trong quả để nuôi mầm non. Và vì mộng dừa chỉ có ở những quả dừa khô nảy mầm nên thuộc hàng hiếm.Có một số người Sài Gòn, vào mùa hè nóng nực là đi tìm mua mộng dừa, do đây là món ăn khoái khẩu gắn liền với tuổi thơ của họ. Nếu ngày nhỏ ở quê nhà, họ có thể khá dễ dàng tìm mộng dừa trong những trái dừa già để ăn thì ngày nay, ở Sài Gòn họ phải trả tới 300,000 đồng mới mua được 1kg mộng dừa, trong khi quả dừa chỉ 7,000 – 10,000 đồng.Vnexpress dẫn lời chị Hằng, gốc người Bến Tre, hiện đang dạo khắp các chợ ở quận Bình Thạnh (Sài Gòn) để tìm mua mộng dừa, cho biết: “Dù trả tới 300,000 đồng nhưng tôi không tiếc vì loại này ăn tốt cho sức khỏe, lại là hàng hiếm. Nhiều khi 10 quả dừa già mới kiếm được 3 - 5 mộng vừa ý. Do đó, dù giá cao gấp 30 lần so với giá trái dừa thông thường cũng đáng. Hoặc gặp lúc về xứ dừa Bến Tre, tôi cũng phải đặt hàng cả tuần mới có”, chị Hằng nói.Vnexpress dẫn lời anh Hưng, một đầu mối bán đặc sản miền Tây ở quận Tân Bình (Sài Gòn), cho biết mộng dừa có hai loại, mộng nhỏ và mộng lớn. Mộng nhỏ anh bán ra 280,000 đồng một kg, còn mộng lớn 150,000 đồng.Đối với khách Hà Nội, sau khi cộng chi phí vận chuyển, giá mộng dừa tăng lên đến 300,000 – 320,000 đồng một kí lô. Để có hàng bán ở Sài Gòn và ra Hà Nội, anh Hưng phải gom tại khá nhiều vựa dừa khô ở Bến Tre mới có tạm đủ và mỗi lần nhập chỉ được trung bình 80kg.“Mỗi tuần tôi nhập mộng dừa một lần, nhưng để sản phẩm không bị hư phải bảo quản kỹ và ướp lạnh cẩn thận”, anh Hưng nói.Vnexpress dẫn lời chị Loan (quận 8), một đầu mối bán mộng dừa ở quận Bình Thạnh, cho biết vì nhà làm không qua trung gian nên chị chỉ bán với giá 100,000 đồng một kg. Tuy nhiên, mỗi lần chị chỉ bán được cho khách khoảng 3 - 4 kg vì hàng không có nhiều. Mặc dù khách đặt khá nhiều nhưng để đảm bảo chất lượng, chị không lấy ở mối sỉ.Chị Loan cho biết mộng dừa ăn xốp, ngọt thanh và mát. Kích thước của mộng dừa thường không đều nhau, nếu để mộng càng già thì kích thước càng lớn, đa phần sẽ bằng nắm tay, nhỏ hơn thì bằng quả trứng gà hay quả mận. Mộng dừa càng lớn thì độ béo, ngọt và xốp sẽ càng giảm đi.