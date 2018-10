Đức: Chi Phí Xây Nhà Tăng Cao

(Xem: 331)

Dân biểu Hong Kong khuynh hướng dân chủ Claudia Mo (phải) bị an ninh bao vây, áp giải khi bà hô lớn “Tự do báo chí! Chớ truy bức!” trong khi Carrie Lam, Chủ tịch thành phố Hong Kong, vào hội trường tòa thị chính chuẩn bị đọc diễn văn hôm 10/10/2018. Hong Kong sẽ cấm các tiếng nói đòi độc lập, theo lời Lam hôm 10/10, trong khi các quyền tự do bị siết lại. (Photo AFP/Getty Images)