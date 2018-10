Biển Đông: Ngòi Nổ Chiến Tranh Mỹ-TC?

Vi AnhNgày 25/9, TT Trump trước Đại Hội Đồng LHQ kêu gọi các nước trên thế giới “chống lại Chủ nghĩa Xã hội và những đau khổ mà nó đã gây ra cho mọi người”. Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, TT Trump tố giác “Trung Quốc đã và đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử 2018 sắp tới của chúng tôi, sẽ diễn ra vào tháng 11.” Ngày 04/10/2018, Phó TT Mỹ Pence kiêm Chủ Tịch hiến định Thượng Viện Mike Pence, tố cáo TC xem TT Trump là đối thủ cần phải «thanh tóan». Ngày 03/10/2018, Hải Quân Hoa Kỳ đã lên kế hoạch tổ chức một tuần thao diễn quân sự tại Biển Đông và eo biển Đài Loan, mục tiêu là phô trương lực lượng để cảnh cáo Trung Quốc và chứng tỏ rằng Mỹ luôn ở trong tư thế sẵn sàng ngăn chặn và đáp trả các hành động quân sự của Bắc Kinh.Cả chục năm nay, Biển Đông, Mỹ bảo vệ tự do hàng hải, hàng không, khi TC xâm lấn biển đảo của các nước. Chưa lúc nào tương quan chanh thức, toàn diện Mỹ - Trung xuống đến mức thấp nhất, xấu nhứt như hiện nay. Giới chuyên gia quan ngại tình hình leo thang căng thẳng Mỹ - Trung để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.Còn TC đang CS bắt tay với Nga hậu CS với TT Putin vốn là một trung tá KGB bắt tay nhau mong tái lập Chiến Tranh Lạnh để chống Mỹ, Liên Âu và một số đồng mình của Mỹ ở Á châu như Ấn độ và Nhựt, Úc hậu thân của Thế Giới thời Chiến Tranh Lạnh.Nga và TC tổ chức tập trận chung chứng tỏ thế đứng ngang hàng với Mỹ. Ngày 11/09/2018, Nga bắt đầu mở một cuộc tập trận mang tên «Vostok - 2018», với quy mô lớn nhất từ bốn thập niên nay, ở vùng đông Siberia và Viễn Đông. Một cuộc biểu dương lực lượng với qui mô chưa từng thấy. Tổng cộng Nga tung ra gần 300 ngàn binh sĩ, hơn 1.000 chiến đấu cơ, trực thăng và thiết bị bay không người lái, khoảng 30 ngàn phương tiện như xe thiết giáp, xe kéo pháo hay vận chuyển binh sĩ cùng với 80 tầu chiến.Trung Quốc gởi đến 3.200 binh sĩ, cùng với 24 trực thăng, 6 chiến đấu cơ và nhiều trang thiết bị hạng nhẹ khác. Và trong vòng nhiều ngày, quân đội Trung Quốc «chơi trò chiến tranh» cùng với binh sĩ Nga.Trên báo Le Figaro của Pháp, chuyên gia Francois Godement, giáo sư Khoa học Chính trị, phụ trách chương trình châu Á và Trung Quốc, Hội Đồng Đối Ngoại Châu Âu (European Council on Foreign Relations), lưu ý đây cũng là một tín hiệu mạnh mà Trung Quốc muốn gởi đến Hoa Kỳ. Ông nhận xét «Đây là một sự huy động quân sự rất lớn, nếu so với quá khứ. Chúng ta không nên quên các cuộc tập trận của hải quân bởi vì Trung Quốc tự khẳng định mình như một cường quốc hải quân… khu vực rất quan trọng đối với Trung Quốc là biển Nam Trung Hoa,” tức là Biển Đông của VN.Về thời điểm Trung Quốc tham gia cuộc tập trận một cách hùng hậu như vậy, chuyên gia Francois Godement cho biết “tôi nghĩ rằng đó là thời điểm đáp trả Hoa Kỳ, thời điểm Trung Quốc cảm thấy khó chịu, chới với do cuộc chiến tranh thương mại. Đó cũng là thời điểm Trung Quốc cảm thấy bối rối, hụt hẫng trước nguy cơ không thể kiểm soát nổi Bắc Triều Tiên. Chính vì thế, Bắc Kinh cần có những động tác đáp trả Mỹ. Các cử chỉ của Bắc Kinh trong quan hệ với Moscow là nhằm chứng tỏ rằng Trung Quốc có cùng một vị thế ngang hàng với Hoa Kỳ.»Còn tại Biển Đông, TC coi như ao nhà của họ. Ngày 30-09 TC cho hàng chục máy bay tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông vài ngày sau khi Mỹ cho các "pháo đài bay" B-52 bay qua vùng biển lần 2 trong tuần. Những hình ảnh về cuộc tập trận đã được ‘báo đài’ của TC phổ biến tổng quát trong và ngoài nước.Còn Mỹ thì mặc kệ Bộ Ngoại giao TQ nói không cho tàu thuyền hay phi cơ quân sự nào có thể khiến Bắc Kinh đánh mất quyết tâm "bảo vệ lãnh thổ", Mỹ cứ cho máy bay B-52 của Mỹ bay tuần tra gần quần đảo tranh chấp trên Biển Đông. Rồi Mỹ lại cho các pháo đài bay B-52 của Mỹ diễn tập tương tự trên Biển Đông. Hoạt động huấn luyện này còn có sự phối hợp của nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan, Bộ Tư lịnh nằm ở cảng tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Ngày 23/9, Mỹ điều động 1 máy bay ném bom B-52 bay ngang qua vùng trời Biển Đông. Bộ Quốc Phòng Mỹ khẳng định những hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch duy trì hiện diện của các máy bay ném bom chiến thuật ở châu Á - Thái Bình Dương. Ngày 26/9, Mỹ tiếp tục điều động B-52 từ sân bay quân sự ở Guam bay ngang qua Biển Đông để hội quân cùng 16 chiến đấu cơ của Nhật Bản, tiến hành tập trận tại biển Hoa Đông sát với TC.Mới đây, Mỹ lại cho máy bay chiến đấu B-52H Stratofortress bay qua khu vực Biển Đông hai lần. Máy bay B-52 của Mỹ cũng thực hiện các chuyến bay tương tự trong tháng 8, mà gần đây nhất là cùng với máy bay chiến đấu của Nhật Bản. Ngày 30/9 khu trục hạm Decatur của Hải quân Hoa Kỳ đi vào vùng 12 hải lý gần Đá Ga Ven và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.Các cuộc diễn tập khiêu khích qua lại diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng từ kinh tế, thương mại, đến quân sự. Trung Quốc mới đây đã từ chối đề nghị cho một tàu chiến của Hải quân Mỹ ghé cảng Hong Kong. Trước đó, Mỹ quyết định trừng phạt một cơ quan thuộc Quân Uỷ Trung ương, cơ quan quyền thế quân sự nhứt của TC do Chủ Tịch Bình kiêm luôn chủ tịch vì mua chiến đấu cơ và hệ thống hoả tiễn đất đối không của Nga. Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh cũng như hủy bỏ cuộc đối thoại quân sự chung để phản đối.Các đồng minh của Mỹ cũng tuần tra và bảo vệ tự do hàng hải như Mỹ. Hôm 26/9 Hàn Quốc cho tàu chiến đi vào biển của TQ theo qui định vô ra vô hại, không cố ý nên không xin phép theo luật Biển quốc tế. Trung Quốc phẫn nộ lên tiếng cáo buộc Nam Hàn đã vi phạm luật pháp của Trung Quốc, theo tin của báo Wall Street Journal. Trước đó, vào khoảng giữa tháng 9, tàu chiến của Nam Hàn là Munmu, đã đi sát trong vùng 12 hải lý gần quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông.Anh, đồng minh thân thiết của Mỹ, từ Âu châu cũng cho tàu chiến vào Biển Đông bảo vệ tự do hàng hải. Hồi đầu tháng này, một tàu chiến của Anh đã đi vào gần khu vực quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc đã phải điều hai máy bay trực thăng và một tàu chiến ra để theo sát tàu chiến HMS Albion của Anh.Mới đây, Nhật lần đầu tiên cho tàu ngầm của Nhựt tham gia tập trận với nhóm tàu tấn công Ronald Reagan của Mỹ ở Biển Đông.Để đương đầu lại, TC liền tổ chức ngăn chận Mỹ và đồng minh. TC cho chiến đấu cơ và oanh tạc cơ Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại Biển Đông ngày 29/09/2018, chỉ vài ngày sau khi máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay qua vùng Biển Đông đang có tranh chấp. TC cho phát hình trên truyền thông đại chúng của TC về diễn biến này để làm công tác quân, dân vận. Một đoạn phóng sự ngắn về sự kiện này được đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc CCTV phát.Súng đạn thường vô tình, con người thường nhiều cảm tính, nhứt là quân lính TC được Chủ Tịch Tập cận Bình sách động phục hồi giấc mộng đại Trung Hoa, tinh thần thượng tôn Hán tộc và TC là số 1 thế giới, nên quân nhân TC rất dễ nhậy cảm, rất dễ dị ứng trước các phương tiện chiến tranh có cờ Mỹ, Nhựt, Hàn Quốc bay, tuần tra trên Biển Đông. Chủ Tịch Bình từng tuyên bố Biển Đông là giang sơn gấm vóc của Tổ Tiên Trung Hoa để lại, thì việc quân lính TQ nhấn nút, bóp cò chống máy bay, tàu chiến Mỹ, Nhựt, Hàn là một việc rất dễ xảy ra. Thông thường những đại chiến xảy ra là do những bất trắc như thế./.(VA)