Nhân Quyền Trước, Buôn Bán Sau?

Trong khi Ân Xá Quốc Tế kêu gọi cho Mẹ Nấm tự do, tình hình nhân quyền tại VN được thảo luận trong khi bàn thương ước Liên Âu-VN.Bản tin RFA ghi nhận rằng Ân xá Quốc tế tiếp tục lên tiếng kêu gọi Việt Nam cho tù nhân chính trị Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được đoàn tụ với các con và thân mẫu.Sáng ngày 10/10/2018, Ân xá Quốc tế (Amnesty International) khu vực Đông Nam Á & Thái Bình Dương đăng tải bài viết trên trang Facebook của tổ chức này với kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Mẹ Nấm nhân kỷ niệm 2 năm ngày nhà hoạt động nhân quyền này bị bỏ tù.Tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động nhằm giải thoát tất cả tù nhân lương tâm nêu rõ phản đối mạnh mẽ việc giam giữ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và kêu gọi chính quyền ở Việt Nam trả tự do cho cô ngay lập tức và vô điều kiện.Blogger Mẹ Nấm hay còn gọi là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt ngày 10/10/2016 sau khi đến trại giam Sông Lô, Nha Trang để thăm một người khác bị kết án 3 năm tù vì chia sẻ các bài viết trên Facebook.Cô Quỳnh bị kết án 10 năm tù giam trong phiên tòa sơ thẩm ngày 29/6/2017.RFA ghi rằng hàng loạt các chính phủ như Hoa Kỳ, Đức, Liên minh Châu Âu... lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho blogger Mẹ Nấm với lý do được nêu rõ là cô chỉ "biểu đạt ý kiến của mình về các vấn đề môi trường và xã hội một cách ôn hoà".Báo trong nước dẫn lời của Hội đồng xét xử cáo buộc, từ năm 2012 đến tháng 10/2016, Quỳnh đã sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, tuyên truyền xuyên tạc, đả kích, nói xấu đường lối, chính sách của đảng Cộng sản, pháp luật của Nhà nước, xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.Hồi tháng 7/2018, nữ tù nhân lương tâm này phải tuyệt thực trong vòng 16 ngày để phản đối tình trạng bản thân bị ngược đãi, khủng bố, đe dọa đến mạng sống khi đang thụ án tại Trại giam số 5, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng Ủy ban thuộc Nghị viện châu Âu chuyên trách thương mại quốc tế (INTA) thực hiện buổi điều trần công khai hôm 10/10 về Hiệp định Thương mại Tự do EU-Vietnam, trong đó một chuyên gia nhân quyền Việt Nam được mời phát biểu.Buổi điều trần, có tên đầy đủ là “Các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư giữa EU và Việt Nam – lợi ích và giá trị”, diễn ra tại Brussels, Bỉ, vào cuối buổi chiều ngày 10/10, và được truyền trực tiếp trên web của Nghị viện châu Âu.Chương trình do nghị viện công bố cho biết thêm ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Công thương Việt Nam, và bà Helena Konig, Phó Tổng Giám đốc chuyên trách Thương mại, Ủy ban châu Âu, là hai người thuyết trình chính.Tiếp sau là phiên thảo luận với tiến sĩ Nguyễn Quang A, người được giới thiệu trong tờ chương trình là “Chuyên gia Nhân quyền đến từ Việt Nam”, và các đại diện của Phòng Thương mại châu Âu ở Việt Nam, Tổ chức Lao động Quốc tế, Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc, và tổ chức vận động hành lang BUSINESS Europe.Trước khi bước vào tham gia điều trần, tiến sĩ Quang A nói với VOA về những điểm chính ông sẽ trình bày với INTA:“Họ mời tôi với tư cách là một chuyên gia về xã hội dân sự. Thế thì tôi chỉ bàn đến những khía cạnh về nhân quyền và dân chủ hóa của EVFTA thôi. Chỉ xoay quanh những điểm đấy thôi, không bàn về kinh tế, không bàn về chính trị”.​Việt Nam và EU khởi động đàm phán về hiệp định thương mại tự do, gọi tắt là EVFTA, vào tháng 6/2012 và hoàn tất đàm phán vào đầu tháng 12/2015.Tuy nhiên, gần 3 năm trôi qua, hiệp định chưa được hai bên ký kết chính thức và thông qua để đi vào thực thi. Mối quan tâm của EU đến 3 vấn đề gồm nhân quyền, các quyền của người lao động và bảo vệ môi trường được xem là các trở ngại chính.Đánh giá về ý nghĩa của buổi điều trần do INTA chủ trì, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn viết trên trang Facebook cá nhân rằng ủy ban này “hiện nắm chìa khóa của EVFTA”.Ông Tuấn, người cũng là một cây viết bình luận được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội, cho rằng phiên điều trần lần này là “dịp quan trọng” để INTA cân nhắc những vấn đề chính yếu kể trên trước khi họ đi đến quyết định có trình ra Nghị viện châu Âu để phê chuẩn trong kỳ họp cuối cùng vào tháng 3/2019 hay không.Buổi điều trần được tổ chức trong bối cảnh từ đầu năm đến nay, các tòa án trong hệ thống chính quyền Việt Nam liên tiếp tuyên các bản án nặng nề, thậm chí tới 15 năm tù, đối với hơn 30 người về các tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” hoặc “tuyên truyền chống nhà nước”.Hiện thời có 2 khuynh hướng: hoặc cần gây sức ép mạnh mẽ để Việt Nam cải thiện nhân quyền rõ rệt trước khi thông qua EVFTA, hoặc việc ký kết hiệp định có thể diễn ra trước.Tiến sĩ Quang A nhận xét với VOA rằng việc này tương tự như vấn đề “con gà hay quả trứng có trước”, nhưng cá nhân ông ủng hộ việc ký kết trước. Ông lý giải:“Chính kiến của tôi là phải ký, phải thông qua thì lúc đó mới có một cơ chế để mà tiến hành những cái đòi hỏi về cải thiện nhân quyền”.Trong các bài viết trên Facebook cá nhân, ông Quang A cho hay chính quyền Việt Nam từng lo ngại về việc ông ra điều trần ở Nghị viện châu Âu nên đã tạm giữ và cấm ông xuất cảnh hôm 18/9. Tuy nhiên, dường như chính quyền đã có sự thay đổi về thái độ và cách tiếp cận, khi ông lên đường bay đi Brussels hôm 8/10 mà không bị cản trở.Một chuyên gia kinh tế kỳ cựu, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn mới đây rằng ông mong Việt Nam và EU sẽ tích cực “trao đổi ý kiến” để quan điểm hai bên xích lại gần nhau hơn và đi đến ký kết, thông qua hiệp định vào tháng 3/2019, trước cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 5.Trong khi đó, CSVN tiếp tục bịt miệng người dân: RFA ghi rằng Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) vào chiều ngày 10 tháng 10 ra quyết định bắt tạm giam 2 tháng và khởi tố ông Lê Minh Thể, một Facebooker để điều tra về cáo buộc có hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo điều 331, Bộ Luật Hình sự 2015.