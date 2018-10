Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Andrew Đỗ Mời Dự Lễ Khánh Thành Trung Tâm Sinh Hoạt Mới Tại Mile Square Park

Vào ngày Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Luật Sư Andrew Đỗ sẽ tổ chức lễ Khánh Thành Trung Tâm sinh hoạt vừa được xây cất mang tên Trung Tâm TỰ DO tại công viên Mile Square Park. Cuộc lễ sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa.Các cư dân, đồng hương cùng với các cơ quan truyền thông sẽ được mời tham dự cuộc lễ để biết thêm chi tiết về Trung Tâm Tự Do mới được tạo dựng này và cách thức Quận Cam sẽ xử dụng trung tâm để phục vụ các nhu cầu cho cư dân thuộc các cộng đồng tại địa hạt 1. Giám Sát Viên Andrew Đỗ sẽ trình bày các phương án để cộng đồng có thể được xử dụng trung tâm này cho các nhu cầu sinh hoạt trong tương lai và những kế hoạch nới rộng trung tâm này bằng cách xử dụng phần đất phía trước cổng trung tâm và các sinh hoạt ngoài trời.Khách tham dự sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về Trung Tâm Tự Do sau khi lễ khánh thành bế mạc.Thời gian: Ngày thứ Bảy 13 tháng 10, 2018Vào lúc 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa.Địa Điểm: Công Viên Mile Square Park, Trung Tâm Tự Do (Freedom Hall), 16801 Euclid Street, Fountain Valley, CA 92708.Thuyết Trình Viên gồm có:- Luật Sư Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam.- Thị Trưởng Michael Võ, Thành phố Fountain Valley.- Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, Thành phố Westminster- Ủy Viên Công Viên Amy West, Địa Hạt 1.Mục Tiêu: Để khánh thành Trung Tâm Sinh Hoạt mới mang tên Tự Do, một cơ sở vửa được xây cất tại Mile Square Park, và thảo luận về việc xử dụng trung tâm này trong tương lai. Trung Tâm Tự Do sẽ là nơi dùng để tổ chức các sinh hoạt , lễ hội cộng đồng, các buổi hòa nhạc và nơi cung cấp địa điểm cho các chương trình sinh hoạt cộng đồng tại địa phương và nhiều sinh hoạt khác. Chủ Tịch H.Đ.G.S Andrew Đỗ là người đã khởi xướng việc xây cất trung tâm Tự Do để đảm bảo cư dân và đồng hương tại khu vực trung tâm của quận Cam có thể tiếp cận mỗi khi có các lễ hội hay sinh hoạt cộng đồng. Xin liên lạc với Cơ Quan Công Viên Quận Cam ( OC Parks) để biết chi tiết làm thể nào có thể xử dụng được Trung Tâm Tự Do hay vào trang nhà http://www.ocparks.com/rnp