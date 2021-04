Tin Cập Nhật Covid-19 Tại Việt Nam: 320 Gia Đình Tại Một Thôn Ở Tỉnh Hà Nam Bị Phong Tỏa

VIỆT NAM – Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam có phần không khả quan trong những ngày qua mà cụ thể nhất và mới nhất là một thôn gồm 320 gia đình tại tỉnh Hà Nam đã bị phong tỏa vì có 4 người bị lây nhiễm vi khuẩn corona, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 29 tháng 4 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về vụ này như sau.

Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long đã đến tỉnh Hà Nam để họp khẩn sau khi tỉnh này thông báo 4 trường hợp F1 có kết quả dương tính liên quan đến một người vừa trở về từ Nhật Bản.

Thông tin trên được ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho truyền thông Nhà nước Việt Nam (VN) hay trong ngày 29/4.

Theo đó, trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ở Hà Nam là anh N.V.Đ. (ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam). Anh này nhập cảnh VN ngày 7/4 sau khi hết hợp đồng lao động tại Nhật Bản. Sau khi về đến VN tại sân bay Đà Nẵng, anh Đ đã được cách ly 14 ngày tại khách sạn Alisia Beach ở Đà Nẵng và có 3 lần âm tính với nCoV.

Hết cách ly, anh này trở về nhà ở Hà Nam tuy nhiên sau 2 ngày, anh Đ. có biểu hiện ho sốt, đau họng. Kết quả cho thấy anh Đ dương tính COVID-19.

Sở Y tế Hà Nam cho biết đã có 32 F1 và 210 F2 của người này cũng đang được cách ly. Nhưng trong số trường hợp tiếp xúc gần, 4 F1 gồm cha, mẹ đẻ, vợ và con của anh Đ đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tỉnh Hà Nam đã phong toả 320 hộ dân tại thôn Quan Nhân.

Hôm 29/4 Bộ Y tế đã thông báo khẩn tìm những hành khách đi cùng chuyến bay mang số hiệu VJ3613 với anh Đ từ Nhật Bản về Đà Nẵng vào ngày 7/4.

Cũng trong ngày 29/4, nguồn Người Lao động cho biết Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp nhận, cách ly và đưa 12 thuyền viên tàu Đại Dương SEA có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV2 vào trung tâm y tế huyện Long Điền điều trị.

Trước đó hôm 24/4, 18 thuyền viên trên tàu Đại Dương SEA đi từ cảng Sampit, Indonesia, với lịch trình về cảng Bourbon (tỉnh Long An). Tuy nhiên, khi tàu đang neo đậu ngoài biển để chờ tỉnh Long An lấy mẫu xét nghiệm thì chủ tàu cho biết có nhiều thuyền viên sốt, ho, đau họng. Ngày 26-4, tỉnh Long An đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả có 12 thuyền viên tàu dương tính. Tỉnh Long An trong ngày 28/4 đã đề nghị Bà Rịa Vũng Tàu tiếp nhận đưa các thuyền viên về cách ly, điều trị.