4 Người Yêu Nước Bị Án Tù

SAIGON -- Nhà nước vẫn liên tục trả thù những người biểu tình chống luật đặc khu, theo tin từ RFA và nhiều báo trong nước.Bản tin RFA ghi rằng Tòa án nhân dân Quận 3, thành phố SG, vào hôm 8/10 tuyên án tù bốn thanh niên tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu hôm 10/6 với cáo buộc Gây rối trật tự công cộngBốn thanh niên nói trên bao gồm: Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, quê Bắc Giang) bị tuyên 3 năm tù, Trương Ngọc Hiền (21 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) bị tuyên 2 năm tù, Nguyễn Huỳnh Đức (18 tuổi, quê Sóc Trăng) và Bùi Văn Tiến (17 tuổi, quê Vĩnh Long) cùng mức án 1 năm tù và 2 năm quản chế. Riêng bị cáo Tuấn phải bồi thường cho Công an thành phố Hồ Chí Minh 9 triệu 5 trăm ngàn đồng.Cáo trạng cho biết 4 người này đã tuần hành trái phép qua cá tuyến đường của quận Tân Bình, Phú Nhuận, rồi tiến vào trung tâm thành phố để phản đối Luật Đặc khu. Khi tuần hành, một số người đã đã quậy phá, dùng hung khí gây hư hỏng xe đặc chủng của lực lượng công vụ và xe buýt trên đường.Truyền thông trong nước dẫn cáo trạng của Hội đồng xét xử cho biết các bị cáo khai nhận đã nghe theo một số người trên Facebook nhắn tin, rủ tham gia đi biểu tình; đồng thời chia sẻ tin nhắn đó cho nhiều người khác.Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn được nói là người lang thang, không có việc làm, khi đang ngủ tại Công viên Hoàng Văn Thụ thì gặp một người phụ nữ đề nghị nếu đi tuần hành đến Hồ Con Rùa thì sẽ trả 400 ngàn đồng.Vào hai ngày 10 và 11/6/2018, đã có nhiều cuộc biểu tình của người dân trên khắp các tỉnh thành Việt Nam phản đối hai dự luật đặc khu cho phép Trung Quốc thuê đất và an ninh mạng. Một số nơi đã biến thành bạo động như tại Bình Thuận khi người dân đập phá tài sản công vụ và đốt cháy nhiều ô tô, xe máy tại Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. Đến nay đã có hàng chục người trên cả nước bị kết tù với các cáo buộc gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ sau khi tham gia đợt biểu tình này.Trong khi đó, bản tin Vietnamnet viết về nhóm 4 người yêu nước này là họ bị mua chuộc để “tuần hành với tiền công 400 ngàn đồng, Tuấn nhiệt tình tham gia và hung hăng đập phá 2 mô tô cảnh sát.”Công an vu cáo rằng:“...Trên đường đi, Tuấn hung hăng cầm gậy đập phá, gây hư hỏng hai mô tô đặc chủng và xe buýt đang lưu thông trên đường. Ngoài ra, bị cáo còn dùng điện thoại ghi hình người tuần hành rồi chia sẻ lên mạng xã hội.Còn bị cáo Trương Ngọc Hiền biết được thông tin về tuần hành qua mạng facebook và được một số đối tượng rủ rê nên đã tham gia.Trong lúc tuần hành, Hiền dùng gạch, đá ném vào xe buýt đang lưu thông trên đường gây bể kính xe. Bị cáo này còn nhắn tin, chia sẻ nội dung tuần hành với 70 facebook khác.”