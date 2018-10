An Giang: 2 Thiếu Nữ Đâm Chết Thanh Niên Để Cướp Xe

AN GIANG, VN -- Vụ án dụ trai để rồi giết hại và cướp đoạt xe của 2 thiếu nữ tại Tỉnh An Giang làm rúng động dư luận, theo bản tin hôm Thứ Ba của báo Người Lao Động cho biết.Bản tin kể rằng, “Muốn chiếm đoạt xe Exciter của nam thanh niên, hai thiếu nữ ở An Giang thủ dao, dụ "con mồi" chở ra đồng vắng rồi sát hại.“Anh Võ Văn Sáng (24 tuổi, ở xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, An Giang) sau khi nhậu cùng bạn, chiều 3-2, đã rủ Đinh Thị Kim Ngân (15 tuổi) và Lê Ngọc Trúc Đào (14 tuổi) đi uống cà phê.“Thấy xe Exciter của thanh niên này khá đẹp, Đào nảy sinh ý định chiếm đoạt. Cô bé âm thầm về nhà lấy dao bỏ trong túi xách đeo trên người rồi quay lại quán, bí mật rủ Ngân cùng giết anh bạn để cướp xe.“Để thực hiện, hai thiếu nữ rủ anh Sáng đến vườn táo ở xã kế bên chơi, nhằm thừa cơ hội ra tay. Tuy nhiên, do nơi này đóng cửa, cả hai kéo anh Sáng đi nơi khác.Trên đường đi, do không muốn giết người, nên Ngân lén lấy dao ném đi.“Đến đoạn đường vắng, nam thanh niên dừng xe đi vệ sinh, Đào lục túi xách tìm dao để gây án nhưng không thấy liền trách Ngân "chơi kỳ vậy".“Ba người sau đó đi uống cà phê gần chợ Vĩnh Khánh. Khoảng 20 phút sau, Đào đi bộ ra chợ mua con dao khác với giá 15.000 đồng, cũng giấu vào túi xách trở lại quán rủ Ngân cùng anh Sáng tìm nơi vắng vẻ để nhậu "tăng hai".“Khi đến bờ kênh Cây Gáo, xã Vĩnh Khánh, cả ba người dừng lại. Thừa lúc chàng trai không để ý, Đào móc dao tấn công. Anh Sáng đi được vài bước rồi gục xuống. Thiếu nữ lục túi nạn nhân lấy điện thoại, ném dao phi tang.“Trong đêm, Đào chạy xe cướp được chở Ngân đến nhà người yêu ở huyện Châu Thành, Kiên Giang. Tại đây, cả hai kể lại chuyện giết người và nhờ Nguyễn Thành Lộc (28 tuổi, quen thân với người yêu của Đào) tiêu thụ hoặc cất giấu tang vật. Lộc sau đó chạy xe máy gửi vào bãi xe của bệnh viện.“Sáng hôm sau, người dân phát hiện thi thể anh Sáng nằm chết trên bờ kênh. Qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai một số người dân, cảnh sát xác định Đào và Ngân chính là hung thủ nên bắt giữ.”Bản tin cho biết thêm rằng, “Sau gần 8 tháng điều tra, Công an An Giang đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Ngân về tội Giết người và Cướp tài sản; Lộc tội Che dấu tội phạm. Riêng Đào (chủ mưu và trực tiếp gây án) do chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự nên được đưa vào trường giáo dưỡng.”