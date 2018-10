Slovakia Truy Tố Vụ Trịnh Xuân Thanh

Cộng Sản Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi được hệ lụy của vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức đem về VN xử, mà cụ thể là việc tòa án Slovakia quyết định tiến hành truy tố hình sự những người có liên quan trong việc dùng máy bay Slovakia để chở ông Thanh ra khỏi Đức, theo bản tin hôm Thứ Ba của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Việt (RFI) cho biết.Bản tin RFI viết rằng, “Sau 2 tháng điều tra, Viện Công tố Slovakia đã ra quyết định bắt đầu tiến hành truy tố hình sự (khởi tố) về vụ án dùng chuyên cơ chính phủ Slovakia đưa ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen. Hai cảnh sát (hộ tống phái đoàn công an cấp cao do Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu) đã khai với cơ quan điều tra Slovakia rằng họ đã nhìn thấy một người đàn ông Việt Nam, có lẽ là Trịnh Xuân Thanh, bị kéo lết lên chuyên cơ của chính phủ Slovakia.“Thông tín viên Trung Khoa tường trình từ Berlin:“Trong tuần qua, bộ Ngoại Giao Slovakia thông báo, vào ngày 25/09/2018, ngoại trưởng Miroslav Lajčak của Slovakia đã có một cuộc họp với bộ trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Chủ đề chính của cuộc họp là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà Nhà nước Việt Nam bị cáo buộc là đã lợi dụng lãnh thổ Slovakia và chuyên cơ của chính phủ Slovakia để đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen.“Ngoại trưởng Lajčak đã cảnh cáo Việt Nam về những hậu quả có thể xảy ra do vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ông yêu cầu Việt Nam phải giải trình rõ ràng hành trình Trịnh Xuân Thanh từ Đức về Việt Nam đã thực sự diễn ra như thế nào?“Ngoại trưởng Slovakia đã mạnh mẽ lên án hành động bắt cóc vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và lạm dụng trơ trẽn hệ thống Schengen, mà theo quan điểm của ông đã ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa Slovakia và Việt Nam.“Người đứng đầu ngành ngoại giao Slovakia nói rằng những giải thích của phía Việt Nam cho tới nay về vụ bắt cóc công dân Việt Nam và đi qua lãnh thổ Slovakia là không thỏa đáng. Vì thế, thông qua ông Phạm Bình Minh, ông Lajčak yêu cầu Việt Nam cần phải khẩn trương làm rõ tất cả những nghi vấn để khôi phục lòng tin trong quan hệ song phương.”Bản tin RFI cũng cho biết thêm rằng, “Bộ trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh hứa sẽ chuyển tải những yêu cầu này của Slovakia đến các nhà lãnh đạo Việt Nam.”