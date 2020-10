Hơn 9 Triệu Người Mỹ Bị Truyền Nhiễm Covid-19, Con Trai Ông Trump Nói Chết 1,000 Người/Ngày Thì Chẳng Ăn Nhằm Gì

Hoa Kỳ đã phá vỡ kỷ lục số người bị truyền nhiễm vi khuẩn corona, với khoảng 90,000 trường hợp lây nhiễm được báo cáo hôm Thứ Năm và gần 1,000 người chết, khi cả nước đã vượt hơn 9 triệu trường hợp lây nhiễm đứng đầu thế giới và các chuyên gia cảnh báo tỉ lệ tử vong sẽ nhiều gấp đôi vào giữa tháng 1 năm tới,, theo bản tin của báo The Guardian cho biết hôm Thứ Sáu, 30 tháng 10 năm 2020.

Các tài liệu nghiêm túc và kết quả khoa học cho thấy đại dịch đang tái bùng phát ngoài kiểm soát tại Mỹ vậy mà tổng thống và người con trai đưa ra thông điệp gạt bỏ những thực tế nghiệt ngã.

Hôm Thứ Sáu, tổng số trường hợp tại Hoa Kỳ đã đạt tới 9,018,000, theo số liệu từ Đại Học Johns Hopkins cho biết. Cho đến nay, 228,677 người đã thiệt mạng trên toàn quốc, là con số cao nhất trên thế giới.

Hoa Kỳ ghi nhận tổng số trường hợp bị nhiễm vi khuẩn corona mới một ngày cao nhất, với 88,521 hôm Thứ Năm – tăng 9,540 trường hợp một ngày trước đó. Số người chết trong vòng 24 giờ là 971 người.

Số người vào bệnh viện đã bùng nổ tại tất cả trừ 11 tiểu bang, theo Covid Tracking Project, với hơn 46,000 người vào bệnh viên hôm Thứ Năm và nhiều tiểu bang đạt tới số người tràn ngập trong các bệnh viện và các thống đốc đã gửi quân đội tới giúp.

Donald Trump phản ứng sự gia tăng với Twitter vào sáng Thứ Sáu đổ lỗi các trường hợp thử nghiệm gia tăng.

Con trai trưởng của ông Trump là Donald Trump Jr., phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên đài Fox rằng số người chết là “chẳng ăn nhằm gì.”

Nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng các tình trạng đó là sẽ tồi tệ rất nhiều vào mùa đông và đã tiên đoán rằng tỉ lệ tử vong có thể gấp đôi vào giữa tháng 1 năm tới.

Viện The Institute for Health Metrics and Evaluation tại Đại Học Y Khoa nói rằng tiên đoán mới nhất của họ là số tử vong có thể lên tới 514,000 vào giữa tháng 1 và nói thêm rằng vào lúc đó 2,250 người Mỹ chết mỗi ngày vì Covid-19, hơn gấp đôi tỉ lệ hiện nay.

Nhưng với ngày bầu cử cận kề, các trường hợp bị lây dịch bệnh đang bùng phát tại mọi tiểu bang cạnh tranh. Trong 13 tiểu bang lưng chừng trung bình hàng tuần số trường hợp tăng 45% trong 2 tuần qua và tại Iowa, Michigan, Minnesota và Pennsylvania gần đây đã đạt tới mức cao mới hàng tuần.

Utah là một trong 14 tiểu bang báo cáo số tử vong gia tăng kỷ lục trong tháng này và trong số 30 tiểu bang báo cáo các trường hợp bị truyền nhiễm vi khuẩn corona cao kỷ lục.