Chùa Liên Hoa Olympia Washington State: Lễ Hội Trung Thu - 23/8/2018

Têt Trung Thu rước đèn đi chơi.

Em rước đèn đi khắp phố phường

Lòng vui sướng với đèn trong tay.....

Lễ Hội Trung Thu Tại Chùa Liên Hoa Olympia.Lá rừng đổi màu báo hiệu mùa Thu đã đến. Chủ Nhựt Ngày 23 tháng 8 năm 2018 lể hội Trung Thu tưng bừng khai diển tại chùa Liên Hoa Olympia.Chiều tan dần, Hằng Nga lĩ rạng bên chân trời, nhiểu phụ huynh trong vùng Thủ Phủ Olympia, Lacey và Tumwater đưa con em đến tham dự. Các em hớn hở vui đùa trong sân chùa. Mấy vị bơ lảo tháp tùng các em tìm lại một chút gọi là hồn dân tộc. Một em gái được mẹ may cho chiếc áo dài Việt Nam thuần túy, khuơn mặt sáng lạng hợp với màu áo đỏ xinh tươi tung tăng nhảy múa, bày tỏ lịng nơn nĩng chờ đợi.Lễ hội bắt đầu lúc 6.30 chiều. Tất cả mọi người vào đồn qua bên hông chùa. MC do anh Lộc, một huynh trưởng của Gia Đình Phật Tử chùa Liên Hoa hướng dẩn linh động. Đêm này chương trình lễ hội gồm các em ca hát. Bài ca Trung Thu truyền thống Việt Nam đêm nay được các em nối tiếp hát lên vang rền:Nối tiếp là một vở kịch hài hước Chú Cụi và Hằng Nga tân thời thật vui nhộn. Ban tổ chức phát quà bánh Trung Thu và lồng đèn để đi diển hành. Nhìn gương mặt non trẻ của các em trong tay lịng đèn vui vẻ, ý nghĩa của lể hội Trung Thu sáng tỏa khi anh Khuê giúp em châm lửa thấp sáng lồng đèn, tâm hồn em bừng sáng theo lồng đèn trong tay. Tiếng trống lệnh phát lên, hai con lân thức dậy nhảy múa làm chấn động xóm làng. Mấy ơng bà già hàng xĩm thấy lân múa, tiếng trống lồng lộn thúc dục củng tham gia, kéo theo con cháu gia nhập diển hành một vịng trên đường lộ chung quanh chùa thật vui nhộn. Chương trình chấm dứt lúc 8 giờ tối.Đường Bình