Thịt Heo Nội Địa Và Heo Nhập Đều Tăng Giá Mạnh

Thịt heo nội địa tăng giá mạnh theo lệnh ngưng nhập thịt heo từ Ba Lan.Vừa qua, lệnh tạm ngưng nhập thịt heo từ hai thị trường lớn là Ba Lan và Hungary vào VN đã góp thêm lý do khiến giá thịt heo nội địa tăng mạnh, theo Thanh Niên (TNO).Bộ Nông nghiệp – phát triển nông thôn đã ra công văn yêu cầu kể từ ngày 24.9 tạm dừng nhập khẩu thịt từ Ba Lan và Hungary, dựa theo cảnh báo của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) là 2 quốc gia này đang trong diện cảnh báo dịch tả heo châu Phi. Đáng lưu ý, Ba Lan là thị trường nhập khẩu thịt heo lớn nhất của VN từ năm 2017 đến nay. Theo số liệu ngành hải quan, trong nửa đầu năm nay, cả nước đã nhập 19,581 tấn thịt heo các loại, nhiều nhất là từ Ba Lan (7,035 tấn, kim ngạch trên 8 triệu USD, giá nhập trung bình khoảng 26,500 đồng/kg).TNO dẫn lời ông P.H.Tuấn (Q.Bình Thạnh, Sài Gòn) chuyên nhập khẩu thịt heo bò cho biết, thịt heo nhập chủ yếu cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn do thịt heo nhập từ Ba Lan thường vừa có giá rẻ hơn thịt heo từ các nước khác vửa rất phù hợp với chuỗi nhà hàng thịt nướng, BBQ đang nở rộ trên thị trường; nay hụt nguồn cung từ Ba Lan là một bước hẫng lớn. Ông P.H.Tuấn dự báo, thị trường thịt heo nhập sắp tới chắc sẽ tăng khoảng 5 - 7% do nhà nhập khẩu phải tìm thị trường thay thế hoặc do khan hàng, giá rất dễ bị đội lên.Theo bà N.T.Trang, chuyên kinh doanh thịt heo sỉ tại chợ đầu mối Hóc Môn, việc giảm thịt heo “lạnh” nhập khẩu đúng ra không liên quan nhiều đến hàng “nóng” là thịt heo giết mổ trong nước do đối tượng khách hàng khác nhau. Tuy nhiên, nay do một số mặt hàng khan hiếm, một số sản phẩm thịt trong nước cũng khan hàng, tăng giá theo, như sườn heo ‘nội’ tăng giá rất mạnh.Nhìn chung, giá thịt heo nội địa vẫn đang tiếp tục tăng do nguồn heo hơi trong nước đang tiếp tục khan hiếm. Nếu so cùng kỳ, giá heo hơi trong nước đang tăng gấp đôi so với thời điểm tháng 9.2017. Còn so với cuối tháng 8, giá heo mảnh (thân heo xẻ đôi) từ 68,000 – 70,000 đồng/kg nay tăng lên đến khoảng 73,000 đồng. Theo đó, thịt nạc làm giò chả hiện là 83,000 đồng/kg, sườn non 130,000 đồng/kg , giò heo 85,000 đồng/kg… Trước đây, khi chưa có lệnh cấm, thịt heo Ba Lan được bán sỉ, sườn non chỉ từ 60,000 đồng/kg, bắp giò từ 65,000 đồng/kg... Còn hiện nay, sườn non heo Ba Lan lên đến 160,000 đồng/kg, bắp giò heo Ba Lan lên đến 110,000 đồng/kg, ghi nhận của TNO.