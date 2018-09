Ban Vận Động Cử Tri Bỏ Phiếu “Yes Cho Dự Luật O”

Hình ảnh trong cuộc họp báo.

Garden Grove (Bình Sa)- - Vào lúc 10:30 sáng Thứ Sáu ngày 28 tháng 9 năm 2018 tại Tượng Đài Cảnh Sát, Sở Cảnh Sát Thành Phố Garden Grove số 11301 Acacia Pkwy, Garden Grove CA 92840, một buổi họp báo để vận động cử tri bỏ phiếu Yes cho Dự Luật O trong kỳ bầu cử vào ngày 6 tháng 11 tới đây.Buổi họp báo do các thành viên trong Ban Vận Động gồm có: Bác Sĩ Nguyễn Thanh Tâm, Anh Ngô Thiện Đức và cô Christy Linh Lê… Tham dự buổi họp báo ngoài các cơ quan truyền thông Việt ngữ còn có ông Brian Downton, Chủ Tịch Hiệp Hội các nhân viên Cảnh Sát Garden Grove, ông Bill Strom, Chủ Tịch Hiệp Hội nhân viên cứu hỏa Garden Grove cùng một số các thành viên thuộc hai cơ quan trên, số đông các cơ quan truyền thông Việt ngữ.Điều hợp chương trình buổi họp báo do Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng.Sau phần chào mừng và cảm ơn của Ban Vận Động bỏ phiếu cho Dự Luật O. Tiếp theo là phần phát biểu của hai ông Brian Downton và ông Bill Strom trong phần trình bày cho biết:Dự Luật O, hay còn được gọi là “Dự Luật An Toàn Công Cộng/ 9-1-1 và Dịch Vụ Thành Phố Garden Grove" sẽ tăng thêm 1% thuế bán hàng hiện tại. Mục đích của Dự Luật O chú trọng vào việc cung cấp và duy trì các dịch vụ đáp ứng khẩn cấp 911 một cách hiệu quả, ngăn chặn sự cắt giảm về số nhân viên cảnh sát, lính cứu hoả, và các nhân viên và dịch vụ cấp cứu y tế; duy trì số cảnh sát tuần tra quanh các công viên, khu phố; ngăn chặn các băng đảng và những kẻ buôn ma tuý; ngăn chặn tình trạng vô gia cư; và bảo vệ nguồn nước sạch cho cư dân. Khoản thu từ Dự Luật O sẽ được sử dụng vào đúng những mục đích này; và sẽ không bị chia xẻ hay lấy đi bởi tiểu bang hay các cơ quan khác.Vào tháng 7 vừa qua, Dự Luật O đã được Hội Đồng Thành Phố Garden Grove chấp thuận để trở thành một thỉnh ý dân trên các phiếu bầu của cử tri trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 6 tháng 11.Trong phần dành cho các cơ quan truyền có những câu hỏi, nhiều phóng viên cũng đã nêu lên lợi ích của việc tăng thuế, và những ngày gần đây tình trạng an ninh bất ổn, tội phạm gia tăng...Tất cả các câu hỏi đều được hai vị đại diện của hai cơ quan nêu trên trả lời. Riêng về vấn đề tội phạm, những vị nầy cho biết lý do tăng là vì Tiểu Bang có luật mới thả tù nhân sớm hơn thời gian qui định, tội phạm bán các loại thuốc nghiện không ở tù mà chỉ đóng phạt rồi về, nhiều người ra khỏi tù không có công ăn việc làm để sống...Để cho các dịch vụ về an toàn thành phố cũng như đáp ứng kịp thời về nhu cầu cấp cứu 911 và cứu hỏa, Ban Vận Động kêu gọi đồng hương tích cực tham gia đi bầu phiếu và hãy bỏ phiếu “Yes on Measure O” -- “YES cho Dự Luật O.”Sau khi trả lời những câu hỏi của các cơ quan truyền thông, Bác Sĩ Nguyễn Thanh Tâm, Anh Ngô Thiện Đức và Cô Christy Linh Le lên cảm ơn tất cả các cơ quan truyền thông tham dự buổi họp báo, những vị nầy cũng chuyển lời kêu gọi cử tri, đồng hương người Mỹ gốc Việt hãy bầu cho dự luật trên.Mọi chi tiết liên lạc: BS.Tâm Nguyễn 714-390-9312 hoặc Ngô Thiện Đức 714-487-9764.