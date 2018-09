ADB: Kinh Tế VN Chậm Vì Mỹ-TQ Gay Go

HANOI -- Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB) báo động: coi chừng hàng Trung Quốc mượn mác Việt Nam né thuế Mỹ.Bản tin RFA nói như trên.Trong khi đó, bản tin RFI cho biết tăng trưởng Châu Á sẽ chậm lại vì Mỹ và Trung Quốc đại chiến thương mại.Bản tin RFA ghi rằng: ADB cảnh báo hàng Trung Quốc mượn mác Việt Nam né thuế Mỹ.Việt Nam có thể được hưởng lợi trong ngắn hạn khi Mỹ tăng nhập khẩu hàng hoá từ Việt Nam, tuy nhiên cũng sẽ có rủi ro nếu hàng hoá đó do Trung Quốc mượn mác để tránh thuế vào Mỹ.Ông Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia của ADB phát biểu như trên bên lề buổi họp báo công bố Báo cáo triển vọng Phát triển Châu Á 2018 vào sáng 26 tháng 9.Theo ông Eric Sidgwick, đây là 1 trong những tác động tiêu cực đối với Việt Nam từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế của ADB cho biết căng thẳng Mỹ - Trung có thể khiến cho các công ty của Trung Quốc chuyển sản xuất sang Việt Nam.ADB cho rằng cần tiếp tục theo dõi sát tình hình để đưa ra đối sách phù hợp. Bên cạnh đó, Việt Nam nên chủ động cải thiện môi trường kinh doanh, cơ sở hạ tầng và đa dạng hoá thị trường để nâng cao tính cạnh tranh.Trước đó, vào ngày 24/9, Mỹ bắt đầu biện pháp áp thuế lên 200 tỷ đô la hàng nhập khẩu của Trung Quốc và đe dọa sẽ tiếp tục đánh thuế đối với tất cả những hàng hóa của Trung Quốc nhập vào thị trường Mỹ nếu Bắc Kinh không thay đổi chính sách gây hại cho công nghiệp Mỹ, và ngừng ăn cắp công nghệ Mỹ.Trong khi đó, bản tin RFI ghi nhận: Ngân Hàng Phát Triển Châu Á vào hôm 26/09/2018 đã lên tiếng báo động : Các nền kinh tế Châu Á, rất lệ thuộc vào xuất khẩu, có nguy cơ thấy tăng trưởng năm 2019 sụt giảm so với mức dự kiến trước đây vì cuộc tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tỷ lệ bị mất bình quân là 0,1%.Trong báo cáo cập nhật về Triển Vọng Phát Triển Châu Á (BAD), liên quan đến 45 quốc gia Châu Á và Châu Đại Dương, Ngân Hàng Phát Triển Châu Á xác nhận dự báo tăng trưởng 6% cho khu vực vào năm nay 2018, nhưng đã hạ thấp mức dự báo cho năm tới 2019, từ 5,9% xuống còn 5,8%.Đây là mức thấp nhất từ năm 2001. Vào lúc ấy tăng trưởng Châu Á chỉ là 4,9%.Theo ghi nhận của ông Yasuyuki Sadawa, trưởng nhóm kinh tế gia của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á: «nguy cơ sụt giảm tăng cao» do tác động của cuộc tranh chấp thương mại Mỹ-Trung trên dây chuyền cung ứng trong khu vực và nguy cơ vốn đầu tư bị rút đi khỏi khu vực một cách bất ngờ trong trường hợp Ngân Hàng Trung Ương Mỹ tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến.Một nguy cơ khác là khả năng nguồn tiền mặt trên trường quốc tế bị siết lại, làm tăng lãi suất vay vốn.Đối với các quốc gia Đông Nam Á, Ngân Hàng Phát Triển Châu Á dự kiến là trong năm 2019, tăng trưởng xuất khẩu không cao, lạm phát tăng nhanh, vốn đầu tư rút bớt đi, tình trạng khó khăn trong cán cân chi thu tác động đến triển vọng kinh tế.RFI ghi rằng, trong tình hình đó, Đông Nam Á sẽ chỉ tăng trưởng là 5,1% thay vì 5,2% như đánh giá vào tháng 7 vừa qua.Riêng đối với Việt Nam, mức tăng trưởng dự báo cho năm 2018 này đã bị rút từ 7,1% xuống còn 6,9%, một đà giảm sẽ tiếp tục qua năm 2019, với dự báo là 6,8%.Riêng về Trung Quốc, BAD chờ đợi mức tăng trưởng 6,3% cho năm 2019, sụt 0,1 điểm so với dự báo vào tháng 7 vừa qua, còn năm nay, 2018, thì vẫn giữ mức 6,6% như đã thông báo vào tháng 7.Trung Quốc đã đề ra mục tiêu tăng trưởng năm nay là khoảng 6,5%, cũng như 2017, nhưng cuối cùng, vào năm ngoái tăng trưởng Trung Quốc lên 6,9%.