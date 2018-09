Bolsa: Mời Dự Đại Nhạc Hội Ghi Danh Cử Tri, Gặp Dân Cử

LITTLE SAIGON - Sẽ có một sự kiện lớn trong vùng Little Saigon: Tưng bừng Đại Nhạc Hội “Human Right Concert” để mời gọi đồng hương ghi danh bầu cử...Chương trình sẽ từ 3:00 chiều đến 7:00 giờ tối.Chủ Nhật 14/10/2018Tại sân đậu xe 9842 Bolsa Ave., Westminster CA 92683Nhằm mục đích vận động đồng hương ghi danh trở thành cử tri người Mỹ gốc Việt và tích cực tham gia vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ cũng như yểm trợ các nhà lập pháp tại Hoa Kỳ và đồng bào quốc nội đấu tranh cho nhân quyền, Hội Dân Chủ Việt Mỹ Quận Cam xin trân trọng kính mời quý đồng hương và gia đình cùng đến tham dự Đại Nhạc Hội “Rock the Vote”, từ 3:00 giờ chiều đến 7:00 giờ tối, vào Chủ Nhật, ngày 14 tháng 10 năm 2018, tại bãi đậu xe phía trước 9842 Bolsa Ave., Westminster CA 92683.Trong dịp này quý đồng hương sẽ được giúp để ghi danh trở thành cử tri, tái ghi danh cử tri, ghi danh bầu khiếm diện, thay đổi địa chỉ nhà, thay đổi đảng và quan trọng hơn hết chúng ta có cơ hội vinh danh những Dân cử đã có công đóng góp, đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Những vị này đã đồng hành cùng Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam nhiều năm qua. Một chương trình văn nghệ rất đặc sắc đã được chuẩn bị kỷ lưởng với sự tham gia trình diễn của nhiều nghệ sĩ lừng danh và các đoàn thể văn nghệ đầy tài năng như: Nhạc sĩ Trúc Hồ, Việt Khang, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Công Thành, Lynn và ban nhạc Moon Flower. Chương trình sẽ được điều khiển bởi các MC điêu luyện gồm có Diệu Quyên.Đại Nhạc Hội Human Right Concert hoàn toàn miễn phí, chương trình được yểm trợ và bảo trợ bởi WAVE (Women for American Values & Ethics); PIVOT (Progressive Vietnamese American Organization) cùng với nhiều cơ sở thương mại, hội đoàn và cá nhân khác trong cộng đồng.Để phát huy thêm sức mạnh chính trị dòng chính của cộng đồng người Việt tại Nam California qua lá phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt và cũng là cơ hội gặp gỡ những vị dân cử hoặc ứng cử viên địa phương, tiểu bang, liên bang. Ban tổ chức xin kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự Đại Nhạc Hội và hãy tích cực tham gia bỏ phiếu.Một lá phiếu, một tiếng nóiThay mặt Ban Tổ ChứcBác Sĩ Trần Mai KhanhHội Dân Chủ Việt Mỹ Quận Cam16731 Lucia Ln., Huntington Beach CA 92647Liên lạc: Bác Sĩ Trần Mai Khanh 714-612-6429; Nguyễn Thu-Hà 714-864-4574.