Mất Điện Vì Vô Facebook Than Thở

HANOI -- Chuyện chỉ xảy ra tại thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: lên Facebook than phiền, liền bị cúp điện.Báo Thanh Niên kể rằng UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã đề nghị Sở Công thương thanh tra toàn diện quá trình hoạt động của Hợp tác xã (HTX) kinh doanh điện tổng hợp Thành Tâm sau khi người dân phản ánh hóa đơn tiền điện tăng vọt lên facebook.Bản tin TN nói rằng hôm 24.9, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Thanh Niên, Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) Bùi Quang Mai cho biết, sau khi báo chí phản ánh việc 20 hộ dân xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên) bị HTX kinh doanh điện tổng hợp Thành Tâm ra thông báo ngừng cấp điện và tháo đồng hồ đưa đi kiểm định chỉ vì phản ánh hóa đơn tiền điện tăng vọt lên facebook, huyện này đã lập tức giao UBND xã Cẩm Nhượng vào cuộc xác minh.“Hiện nay, chúng tôi đã nắm được thông tin. Về phía huyện thì chúng tôi đã đề nghị Sở Công thương về thanh kiểm tra toàn diện quá trình hoạt động của HTX kinh doanh điện tổng hợp Thành Tâm. Nếu phát hiện đơn vị này vi phạm thì xử phạt hành chính, còn sai phạm nghiêm trong thì chúng tôi sẽ yêu cầu rút giấy phép ngay”, ông Mai nói.Theo ông Mai, trước đây, tất cả các HTX kinh doanh điện đều giao cho ngành điện quản lý. Sau này, HTX kinh doanh điện tổng hợp Thành Tâm bỏ tiền mua lại cơ sở hạ tầng đường lưới điện, có đủ điều kiện để kinh doanh nên tỉnh quyết định để cho đơn vị tư nhân này hoạt động. Tuy nhiên, quá trình cung cấp điện cho người dân cũng đã bộc lộ một số vi phạm, đặc biệt là liên quan đến giá điện.“Người dân xã Cẩm Nhượng bức xúc là do hóa đơn tiền điện bất ngờ tăng cao và cần sự giải thích thỏa đáng của đơn vị cấp điện. Tuy nhiên, HTX kinh doanh điện tổng hợp Thành Tâm lại thực hiện thông báo ngừng cấp điện và tháo đồng hồ nhưng không đảm bảo các giải pháp thay thế để cấp điện liên tục cho người dân nên mới khiến hai bên không thống nhất được với nhau”, ông Mai nói thêm.Báo Thanh Niên ghi nhận rằng vào ngày 15.9, có 20 hộ dân xã Cẩm Nhượng tham gia bình luận giá điện tăng vọt trên facebook bất ngờ nhận được thông báo của HTX kinh doanh điện tổng hợp Thành Tâm về việc đơn vị này sẽ về tháo đồng hồ từ ngày 17 - 23.9 vì lý do “HTX chúng tôi không nhận được sự phản ánh trực tiếp của các hộ gia đình sử dụng điện, mà chỉ nhận được các lời chỉ trích, bình luận của quý ông, quý bà qua mạng về tình trạng sử dụng điện”.Bản tin báo TN ghi rằng:“Để có cơ sở xác định đúng sai, HTX xin tháo đồng hồ điện của các hộ phản ánh. Sau khi tháo, đồng hồ sẽ được các gia đình đưa đi thẩm định tại các cơ quan thẩm định của nhà nước quy định. Khi có kết quả thì thông báo cho HTX để hai bên phối hợp thực hiện...Trước thông báo này, người dân vô cùng bức xúc vì cho rằng đây là hành động “trả đũa” của HTX kinh doanh điện tổng hợp Thành Tâm.”Thông tấn VietnamNet cũng ghi nhận qua bản tin “Phản ánh tiền điện tăng lên Facebook, hàng chục hộ bị cắt điện, kiểm tra.”Bản tin VietnamNet ghi rằng:“...Chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1980, trú thôn Tân Hải) cho biết, 3 tháng gần đây tiền điện sinh hoạt gia đình cao. Cụ thể tiền điện tháng 6,7,8 đều trên 1 triệu đồng, gấp đôi so với những tháng trước.Ngày 13/9, chị Hoa đã viết phản ánh lên Facebook cá nhân kèm theo hóa đơn tiền điện. Sau đó, nhiều người dân trong xóm vào bình luận Facebook của chị thì các hộ dân này cũng bị HTX Thành Tâm gửi thông báo tháo đồng hồ, tạm cắt điện.Tương tự tại thôn Xuân Nam, chị Nguyễn Thị Anh cũng bức xúc khi nhận thông báo cắt điện của HTX vì đã bình luận trên Facebook.Ông Nguyễn Thành Tâm (62 tuổi) trưởng thôn Tân Hải cho biết, thôn Tân Hải có tới 270 hộ sử dụng điện của HTX Thành Tâm, chủ yếu dùng điện sinh hoạt, kinh doanh nhỏ lẻ. Riêng gia đình ông tiền điện tháng 7 là 532 ngàn đồng, nhưng đến tháng 8 tăng đột ngột lên hơn 1 triệu đồng.Cũng theo ông Tâm, việc thông báo tháo đồng hồ của HTX Thành Tâm tới các hộ dân viết, bình luận trên Facebook là hành động không phù hợp.“Nhẽ ra họ phải họp dân, giải thích cho dân xem như thế nào đã rồi mới tháo đồng hồ. Họ đến đưa thang cắt điện đã bị nhiều hộ dân chặt gãy thang không cho cắt điện”, ông Tâm cho hay.”Cắt điện là hên rồi... chưa đi tù, vì hễ chỉ trích đảng là bị lôi đi tù liền.