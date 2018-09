Tổ Đình Giác Lý Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan PL. 2562 – 2018

Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2562 tại Tổ Đình Giác Lý.

Garden Grove (Nguyễn Tâm) - - Tổ Đình Giác Lý tọa lạc tại số 11262 Lampson Ave, Thành phố Garden Grove, CA. 92840 do HT Thích Giác Sỹ, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, làm Viện chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL.2562-2018 & Dâng Y Casa vào lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật tháng 9 năm 2018, nhằm ngày 30 tháng 7 trong Mùa Vu Lan với sự tham dự khoảng trên 200 Chư Tôn Đức Tăng Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California cùng đồng hương Phật tử khắp vùng lân cận vân tập trong không khí trang nghiêm đón mừng đại lễ Vu Lan…Mở đầu với phần tác bạch cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm lễ đài để cử hành nghư thức Vu Lan.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán, tiếp theo nghi thức dâng hoa cúng Phật, sau đó lễ bông hồng cài áo các chư tôn đức và đồng hương Phật tử.Lễ cúng dường trai tăng, dâng Y Cà Sa đến Chư Tôn Đức Tăng Ni do Phật tử đạo tràng Tổ Đình Giác Lý thực hiện.Trước khi dâng lễ vị đại diện Phật tử Đạo Tràng Giác Lý có đôi lời cảm niệm dâng lên chư tôn đức: Thay mặt Phật tử đạo tràng Giác Lý, chúng con xin đê đầu đảnh lễ kính dâng lên Chư Tôn Đức, theo truyền thống ngày Đại Lễ Vu Lan, người xưa có câu: “uống nước nhớ nguồn”, phận làm người, ai cũng có ông bà cha mẹ, đồng thời những lời Phật dạy trong kinh Vu Lan báo hiếu phụ mẫu trọng ân, đã làm cho chúng con vô cùng xúc động . Cảm nghĩ về ân đức sâu nặng của thân phụ mẫu, 9 tháng cưu mang, công ơn ấy ví tợ biển rộng, trời cao, không thể một sớm một chiều mà đền đáp được.. . Hôm nay là lễ Vu Lan Báo hiếu, toàn thể phật tử chúng con hết lòng thành kính xin dâng lễ cúng dường Pháp y lên quý chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại Đức tăng ni, để quý ngài làm hành trang trên bước đường hoằng dương đạo pháp, làm ruộng phước điền cho chúng sanh gieo trồng phước đức thiện. …Sau đó từng Phật tử đến quỳ trước Chư Tôn Đức để dâng y casa..Mở đầu thời thuyết pháp, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ Tổ Đình chùa Huệ Quang đã nói: “Bắt nguồn từ sự hiếu thảo của Đức Mục Kiền Liên nên có “Vu Lan Bồn” Qua Thông điệp đó chúng ta thấy được sự nhân qủa, Tôn Giả Mục Kiền Liên thần thông bậc nhất vẫn phải trả qủa báo.... HT. cũng đã nhắc lại Tứ Trọng Ân trong đó có Ân Cha Mẹ, Ân Tam Bảo, Ân Tổ Quốc và Ân Chúng Sanh… vì vậy, chúng ta phải biết thờ phượng và phụng dưỡng cha mẹ. Đức Mục Kiền Liên ra đời, nhằm mục đích để dạy cho chúng ta tinh thần hiếu hạnh cùng đạo đức của người con Phật. Ngày Vu Lan được xem là một trong những lễ quan trọng mà trong đạo Phật luôn luôn tưởng niệm và nhớ đến. Suốt mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam cũng nhờ đạo đức này mà duy trì được văn hóa Phật giáo của dân tộc…”Sau đó HT. Thích Giác Sỹ Viện Chủ Tổ Đình Giác Lý lên chào mừng và cảm ơn quý chư tôn đức, qúy quan khách cùng đồng hương Phật tử tham dự. Trong dịp nầy HT. cũng đã nói về thân thế Đức Mục Kiền Liên, và sự hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ, về ngày Rằm tháng 7 (Âm lịch) là ngày xá tội vong nhân.Được biết Đức Mục Kiền Liên là một Đại Đệ Tử của Đức Phật, Ngài có thần thông bậc nhất vì vậy khi nhớ về mẫu thân, Ngài đã dùng tần thông để đi tìm mẹ, khi Ngài nhìn thấy mẹ mình đang ở vào kiếp ngạ quỷ (quỷ đói) nơi địa ngục A Tì. Ngài nhìn thấy thân hình tiều tụy, đói không được ăn, khát không được uống, Mục Liên vận dụng phép thần thông đến với mẹ và dâng cơm cho mẹ ăn. Nhưng ác nghiệt làm sao, những hạt cơm cứ gần tới miệng mẹ thì bỗng hóa thành lửa. Không có cách nào khác, Ngài trở về bạch với Đức Phật, xin được chỉ dạy cách cứu mẹ. Phật cho Đức Mục Kiền Liên biết vì nghiệp chướng của các kiếp trước mà mẹ ông phải sinh vào nơi ác đạo làm loài ngạ quỷ, và sau đó Đức Phật nói: “một mình Mục Kiền Liên thì vô phương cứu mẹ, mà phải nhờ đến uy đức của chúng tăng khắp nơi, đồng tâm hiệp ý cầu xin cứu rỗi mới được.” Sau đó Đức Mục Kiền Liên phải thành tâm đi cung thỉnh chư tăng khắp mười phương về, đặc biệt là các vị đã đạt được sáu phép thần thông, nhờ công đức cầu nguyện của các vị này thì vong linh mẹ của Đức Mục Kiền Liên mới thoát khỏi cảnh địa ngục. ..Tục cúng Cô hồn bắt nguồn từ sự tích này nên ngày nay người ta vẫn đại lễ cúng thí thực là vậy.Vu Lan lại trở về với bao người con Phật, nhớ đến công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Chúng ta noi theo gương hiếu hạnh của chư Phật, đặc biệt gương hiếu hạnh của Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát….Sau mùa an cư kiết hạ của Chư Đức Tăng Ni, Phật tử thiết lễ cúng dường Dâng Y Casa & Tứ Sư đến các vị tỳ khưu trong mười phương. Để nhờ oai lực của quý ngài chú nguyện & hồi hương công đức đến cha mẹ nhiều đời được siêu thăng, cha mẹ hiện tiền & gia quyến phật tử được tăng thọ, muôn điều sở nguyện….Sau phần nghi thức lễ Vu Lan, Ban nghi lễ cung thỉnh chư tôn đức trở lại trai đường thọ trai, đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do đạo tràng Giác Lý khoản đãi.Sau phần thọ trai, đồng hương Phật tử cùng thưởng thức chương trình văn nghệ qua sự trình diễn của các nghệ sĩ thân hữu, các em trong Gia Đình Tịnh xá Giác Lý, Đặc biệt có phần trình diễn cổ nhạc thật xuất sắc do nghệ sĩ Minh Hùng trình diễn.Quý đồng hương Phật tử muốn biết sinh hoạt của Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý xin liên lạc về địa chỉ: 11262 Lampson Ave.; Garden Grove CA. 92840 – Điện thoại số (714) 891-8537 –Email: tinhxagiacly@yahoo.com