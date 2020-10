Nhạc Sĩ Xuân Điềm Trao Tặng Kỷ Vật Hai Cây Đàn Của NS Nguyễn Văn Đông và NS Xuân Điềm Cho Viện Bảo Tàng Quân Lực VNCH

Westminster (Thanh Huy)- - Tại Viện Bảo Tàng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (Museum of the Republic of Vietnam) tại số 9842 Bolsa Ave, Sute #205, Thành Phố Westminster, CA 92683, vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 11 tháng 10, 2020 nhạc sĩ Xuân Điềm cùng Ban Tù Ca Xuân Điềm đã tổ chức buổi lễ trao tặng kỷ vật gồm một cây đàn Guitare của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và cây đàn Banjo của nhạc sĩ Xuân Điềm cho cho Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, Giám Đốc Bảo Tàng Viện QLVNCH.





Hiện diện trong buổi trao tặng: Nhạc Sĩ Xuân Điềm, Ca Sĩ Thanh Liểu, cùng các thành viên trong Ban Tù Ca Xuân Điềm, về phía Bảo Tàng Viện có bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân, Giám Đốc, Nha Sĩ Khiêm Nguyễn, Kỹ Sư Lê Nguyên Lộc, KS. Nguyễn Ngọc Dung, KS. Khiêm Tân cùng một số quý anh chị trong Ban quản trị Bảo Tàng Viện, một số các cơ quan truyền thông…





Điều hợp chương trình do chiến hữu Phạm Ngọc Đăng, Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm. Sau đó NS Xuân Điềm lên nói về mục đích buổi trao hai kỷ vật này. Nhạc sĩ Xuân Điềm nhắc lại kỷ vật đầu tiên là cây đàn Guitare vốn của nhạc sĩ Y Vân tặng cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, rồi đến Nhạc Sĩ Xuân Điềm và trước khi NS Xuân Điềm qua định cư tại Hoa Kỳ Năm 1990 theo diện H.O.18, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã trao cây đàn Guitare cho người em kết nghĩa để hy vọng cây đàn sẽ sử dụng và được cất giữ vào một nơi đáng tin cậy.







Trong lúc nầy, NS Xuân Điềm đã đọc nguyên văn lá thư của NS Nguyễn Văn Đông viết cho ông với thủ bút và chữ ký của NS. Nguyễn Văn Đông, thư viết: “Đây là kỷ vật thân thương mang dấu ấn trước năm 1975, thắm đậm tình đồng nghiệp, tri âm, tri kỷ. Cây đàn Guita nầy là của Nhạc Sĩ Y vân, được ông xử dụng trong các buổi thâu thanh của hảng đĩa nhạc Continental và Sơn Ca do tôi làm Giám Đốc Nghệ Thuật. Nhạc Sĩ Y vân đã tặng cho tôi khi nghe tôi tán thưởng tiếng đàn mang âm sắc tuyệt hảo. Một thời gian dài, tôi đã xử dụng cây đàn tri âm nầy vào việc sáng tác, cho ra đời những bản tình ca của một thời chinh chiến, đất nước dìm trong tang tóc điêu linh. Sau năm 1975 tôi đã tặng lại cây đàn nầy cho Nhạc Sĩ Xuân Điềm, người em thân quý vốn là đồng nghiệp trẻ của tôi trong ban biên tập của hảng đĩa Continental, khi Xuân Điềm cùng gia đình sang định cư Hoa Kỳ, như mang theo trái tim tôi với ước mong dòng chảy âm nhạc quê hương đầy chất nhân bản vẫn lung linh, sáng đẹp, chan hòa, không hề gián đoạn, Sài Gòn Thu 2008 Nguyễn Văn Đông.”





Nhạc Sĩ Xuân Điềm tiếp: “Và tiếng đàn cũng đã tiếp tục vang xa qua những sáng tác, Ban Tù Ca Xuân Điềm chuyển cho bao ước nguyện đến với đồng hương Việt Nam Hải Ngoại, một chặng đường dài hơn một phần tư thế kỷ qua, hôm nay xin trao lại cho các Hậu Duệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa lưu giữ để tiếp bước cha anh” (Lời NS Xuân Điềm trao ngày 11 tháng 10 năm 2020 tại Bảo tàng Viện Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa).







Tiếp theo, Nhạc Sĩ Xuân Điềm không giấu được niềm xúc động khi ông trao cây Đàn Banjo bằng võ bom do chính nhạc sĩ Xuân Điềm thực hiện, NS. Xuân Điềm cho biết, “vào mùa thu năm năm 1975 tại trại tù Hóc Môn ông đã làm cây đàn với vật liệu: Thùng đàn: vỏ bom, Đáy đàn: Thau đựng cơm tù, Mặt đàn: Dĩa đựng thức ăn tù, Cần đàn: củi đun bếp, Giây đàn: giây điện thoại.





“Tại Quốc Nội: Tiếng đàn nầy đã vang lên giữa nhiều trại tù để giải trí, để ru ngủ, an ủi và giữ vững tinh thàn người chiến sĩ quyết sống còn.





“Tại Hải Ngoại: Cây đàn đã được triển lãm tại trường Đại học Fulerton CA, năm 1995 do Giáo Sư lê Văn Khoa giới thiệu, tiếng đàn nầy cũng đã phục vụ cho những sinh hoạt đấu tranh trong cộng đồng Việt Nam gần 30 năm với Ban Tù Ca Xuân Điềm, cây đàn Banjo không rời Xuân Điềm nửa bước, nhất là từ ngày ông thành lập Ban Tù Ca đến nay, cây đàn Banjo đã cùng ông và Ban Tù Ca trình diễn khắp nơi trong các sinh hoạt cộng đồng như ở Washington DC, Houston, San Jose và tại Little Saigon.”



Nhạc Sĩ Xuân Điềm tiếp: “Hôm nay, tôi hân hạnh trao lại cây đàn kỷ vật này cho Bảo Tàng Viện Quân Đội, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, mà hậu duệ là bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân để tiếp tục gìn giữ những kỷ vật của người lính VNCH đã nâng niu, trong suốt mấy chục năm qua.”



Sauk hi nhận 2 kỷ vật quý giá nầy BS Nguyễn Hoàng Quân, đại diện Ban Quản Trị của Bảo Tàng Viện QL/VNCH nói: “Xin thay mặt Ban Quản Trị Viện Bảo Tàng QL/VNCH hôm nay có các thành viên Ban Quản Trị là các Nha sĩ Khiêm Nguyễn, Lê Nguyên Lộc, Nguyễn Ngọc Dung và Khiêm Tân, chúng tôi xin chào đón tất cả quý vị đã đến Viện Bảo Tàng, đặc biệt xin cám ơn NS. Xuân Điềm và Ban Tù Ca đã đến đây với nhã ý tặng những món quà kỷ vật lịch sử, và Viện Bảo Tàng rất vinh dự được nhận những món quà này, bởi vì đây là những kỷ vật mà nhà cầm quyền Cộng Sản Hà Nội đã muốn xóa đi một lịch sử vô cùng đen tối sau năm 1975 khi miền Bắc xâm chiếm miền Nam, thay vì hòa giải dân tộc họ lại đày ải một triệu Quân, Dân, Cán, Chính của miền Nam trong các trại tù và đã gây ra cảnh gia đình ly tán, hành hạ thể xác và tinh thần người tù, nên những món quà này thật quý giá, nó biểu lộ ý chí và sự không khuất phục của những người quốc gia trước bạo quyền Cộng Sản, và nay sau thời gian dài sử dụng, NS Xuân Điềm đã trao lại cho thế hệ hậu duệ hải ngoại, chúng tôi một lần nữa xin nhận và có trách nhiệm gìn giữ hai kỷ vật này như một biểu tượng ý chí quật cường, lòng dũng cảm chiến đấu của các thế hệ QL/VNCH đi trước.”





Trong lúc buồn vui lẫn lộn, Ca sĩ Xuân Thanh, nhân dịp nầy, ông xin trao lại cho BS. Nguyễn Hoàng Quân tấm Thẻ Căn Cước Quân Đội VNCH, Thẻ Căn Cước Dân Sự và Thẻ Chứng Chỉ Tại Ngũ của nguyên Thiếu Tá Đỗ Tiến Lộc, Thiếu Tá Lộc đã giữ nó nguyên vẹn từ ngày được cấp đến nay, và nay trao lại cho người em thân thương với lời dặn “tìm nơi cất giữ cẩn thận cho anh,” và ca sĩ Xuân Thanh tin tưởng đây chính là nơi Thiếu Tá Lộc muốn gửi gắm ba tấm thẻ nầy. Sau lời nói của Ca sĩ Xuân Thanh, BS. Quân đã đón nhận 3 tấm thẻ nầy.





Tiếp theo chương trình phần văn nghệ mở đầu với nhạc phẩm “Lòng Mẹ” do NS Y Vân sáng tác, đôi song ca Thanh Hương - Xuân Thanh trình bày. Sau đó là nhạc phẩm “Giúp Anh Giữ Trọn Cuộc Tình” do NS Xuân Điềm sáng tác và nhạc sĩ Tuấn Khải trình bày. Kết thúc phần văn nghệ với nhạc phẩm “Sắc Hoa Màu Nhớ” do NS Nguyễn Văn Đông sáng tác qua tiếng hát ca sĩ Ngọc Đăng. Cả ba nhạc phẩm trên đều được sáng tác với cây đàn Guitare và Banjo.

Buổi trao tặng kỷ vật cho Viện Bảo Tàng QL/VNCH diễn ra thật cảm động, thời gian ngắn ngủi, hai cây đàn thân thương đã rời xa người nhạc sĩ sau nhiều năm gắn bó với công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam có tự do, dân chủ.





Nhạc Sĩ Xuân Điềm buồn buồn nói: “tôi buồn lắm anh, nhưng trong cái buồn có cái vui, vui vì có Bảo Tàng Viện QL/VNCH là nơi xứng đáng cất giữ những kỷ vật của người lính VNCH khiến chúng tôi an tâm, phải chi hai nhạc sĩ Y Vân và Nguyễn Văn Đông còn tại thế đến hôm nay để chứng kiến sự kiện này thí qúy hóa biết bao. Tôi tin hai kỷ vật này chắc chắn sẽ còn tồn tại lâu dài và chúng tôi mong ước như vậy.”