Nam-Bắc Hàn Hòa Giải

Bản tin Vinanet ghi rằng trong 8 tháng đầu năm 2018, xuất cảng giày dép sang phần lớn các thị trường đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất cảng sang Bồ Đào Nha tăng mạnh nhất 97,8%. Theo Tổng cục Hải quan, xuất cảng giày dép ra thị trường nước ngoài trong 8 tháng đầu năm 2018 tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 10,5 tỷ USD, chiếm 6,7% trong tổng kim ngạch xuất cảng hàng hóa các loại của cả nước. Riêng tháng 8/2018 đạt 1,4 tỷ USD, giảm 2,4% so với tháng 7/2018 nhưng tăng 10,5% so với tháng 8/2017.