CSVN Loạn Cả Rồi

Vi AnhTrong chế độ CSVN hiên nạy, thực tế tình hình cho thấy mấy tỉnh giáp giới với Trung Cộng sống và làm việc như sứ quân, như hoàng triều cương thổ, như một quốc gia trong một quốc gia. Nào nhà cầm quyền tỉnh, huyện, xã, cơ quan của CSVN cho TC mướn đất cả 99 năm như cầm cố, bán cho TC. Nào cho dân TC qua lại VN buôn bán tự do, ‘vô tư’ không cần lo nghĩ, thoải mái như tại chợ ở nước nhà của TC. Nào cho người TC qua xài tiền của TC gọi là nhân dân tệ như tại đất nước của TC. Đến đỗi người đẹp Bến Tre Nguyễn thị Kim Ngân âm thịnh giỏi ‘nâng bi’ Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn phú Trọng nên được hồi dương liệt lão nâng lên làm Chủ tịch Quốc hội ‘đảng cử dân bầu’. Bàn dân thiên hạ VN gọi Bà là ‘chủ tịt’ vì thường nín tè, bận ngậm miệng ăn tiền. Trong phiên họp lần thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào sáng ngày 13/9, Bà ‘Chủ tịt’ chịu hếr nổi nói ‘chèn đét ơi’: “cần phải xem xét lại thông tư cho phép sử dụng Nhân dân tệ ở biên giới, coi có trái luật, vi hiến hay không.Ngoài ra, Bà ‘Chủ tịt’ nay mặc áo dài không cổ, màu mè hoa hoè hoa sói, mang kiếng cận để tỏ ra ‘trí thức’, chớ không phải ‘trí ngủ’ như nhiều ‘đại biểu nhân dân’ khi chuông reo biểu quyết giật mình thức dậy, bấm đại nút, biểu quyết, biểu quơ. Bà ‘chủ tịt’ còn than vãn, hiện nay nhiều luật đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực nhưng chưa thực hiện được do có quá nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật. Điều này dẫn đến nhiều bất trắc trong quá trình thực hiện pháp luật như hiện nay.Chưa hết. Hồi cuối năm 2017, cái ông gọi là Phó Gíao Sư Tiến sĩ Bùi Hiền, Bùi Dữ nào đó của Đại Học Sư Phạm hay ‘Phạm Sư’ nào đó ở Hà nội chơi nổi cải tiến chữ viết tiếng Việt, chữ ‘X’ đọc thành 'khờ', chữ “tiếng Việt’ đôi thành ‘tiếq Việt’, rồi ‘Tiếw Việt’. Và Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) lại cấp giấy chứng nhận đăng bộ bản quyền tác phẩm cho Ông ấy, khiến dân chúng VN chống đối quyết liệt, dùng chữ dịch tiếng Tây ‘liện đá’ (lapider) vào Ông.Thừa thắng xông lên của cái Ông gọi là Gíao Sư Hồ Ngọc Đại hay ‘Ngại Đọc’ nào đó tung ra kiểu đọc tiếng Việt bằng hình vuông, hình tròn. Dù Ông dùng câu thơ khen tên Ô. Hồ để làm thí dụ cách đọc của Ông, phụ huynh tức giận phản đối Bộ Giáo Dục & Đào Tạo CSVN đang âm thầm đưa cách dạy dị hợm này vào các trường học. Và bàn dân thiên hạ chê Ông hết chỗ nói.Còn nữa. Rồi Nhà Xuất Bản Giáo dục CSVN phát hành bộ sách Công nghệ Giáo dục lớp 1, theo đó các chữ “k”, “qu”, “c” đều đọc tuốt luốt là “cờ” cả và thay đổi cách đánh vần của các vần “iên”, “uôn”. Còn âm /chờ/ được ghi lại bằng một chữ ch (chữ: chờ) chứ không phải được ghép lại từ 2 chữ c và h. Bộ buộc các trường phải dạy cách dánh vần này theo cuốn Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1 (gồm 3 tập Nhà Xuất bản của Bô GD& DT phát hành).Có khoảng 49 tỉnh thành phải giảng dạy bằng sách Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1 này. Và có khoảng 800.000 học sinh phải học sách ấy.Nhưng đặc biệt thành uỷ CS Saigon, Gia định căn cứ địa của Nam kỳ Cộng sản Đảng của những người CS mà CS Bắc Việt gọi là ‘nam kỳ cục’ tuyên bố, hiện thành phố không sử dụng sách Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1 của GS Hồ Ngọc Đại trong giảng dạy. Người đẹp ‘Chủ tịt’ Quốc Hội CSVN đã thành “quốc hại” cũng lên tiếng phải bỏ sách kỳ cục ấy đi.Phụ huynh học sinh hoang mang, dân chúng VN lắc đầu tự nhũ, CSVN đã loạn lên cả rồi, loạn trên phương diện địa lý chánh trị, loạn trên phương diện ngôn ngữ, tiếng mẹ đẻ, chuyển ngữ của quốc gia dân tộc VN. Ngay như Ô. Hồ sư tổ của CSVN sống lại cũng phải khóc, không thể đọc kiểu thay chữ đổi âm của Ô Bùi Hiền, hay theo cách ráp vần tiếng Việt bằng hình tam giác, hình tròn dị hợm này.Còn “thi bá” của CS Bắc Việt là Tố Hữu ở dưới mồ chắc cũng phải khóc, không thể làm thơ theo kiểu ráp vần (rimeur, thơ ráp vần chớ không phải poète là thi sĩ) để khóc Staline còn hơn khóc cha chết nữa: “Xta-lin ơi! Hỡi Ông Ông chết có trời biết không". Thương cha, thương mẹ, thương chồng. Thương mình thương một, thương Ông thương mười.”Nhưng người dân đang ở VN trong kỳ tư trương này vẫn phải mất tiền mua sách, tốn bạc tỷ, bị lường gạt mà người lường gạt làm giàu, đắc lợi vô căn vẫn vô tội vạ, vẫn ngồi rung đùi đếm tiền chờ dịp khác dùng cái gọi là cải tiến tiếng Việt mà thực chất làm xấu, làm hư, làm tối tiếng Việt để móc túi phụ huynh học sinh nữa.Còn nữa, còn dài dài. Ủy Ban Nhân Dân hay ‘Quỷ Ban hay Huỷ Ban’ tỉnh Lạng Sơn cho xe của TC tự lái, ‘vô tư, thoải mái’ lái qua cửa khẩu Hữu Nghị vào địa phận Khu kinh tế Đồng Đăng không cần chiếu khán con người, không cần giấy tờ xe của TC như họ chạy trên đường của TC vậy! Không phải chỉ riêng tỉnh Lạng sơn coi tỉnh của mình như của người Tàu trên phương diện lưu thông xe cộ và quốc tịch của người lái và hành khách. Tỉnh Quảng Ninh cũng làm thế như Lạng sơn, Uỷ ban hai tỉnh này coi hai tỉnh này như tỉnh cuả TQ đối với TC và là một quốc gia trong một quốc gia đối với nhà cầm quyền trung ương CSVN.Dù rằng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) của CSVN cho biết: Giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa có thỏa thuận nào cho phép phương tiện cá nhân của hai nước được đi vào lãnh thổ của nhau.Quá đủ để thấy CSVN bây giờ đã loạn lên cả rồi. Người TC, xe cộ của TC qua lại VN như trên đất TQ, không phải mới đây. Đài VOA của Mỹ từ 20-11-2017 đã có bài nói “Việt, Trung xoành xoạch qua lại.”Có thể nói CSVN đang cào bằng ngôn ngữ VN như TC đã cào bằng ngôn ngữ Tây Tạng, ngôn ngữ của người Duy ngô nhĩ.Kiểm soát, chiếu khán nhập cảnh, xuất cảnh về con người và hàng hoá qua các trạm quan thuế và xuất nhập cảnh, phát hành tiền bạc là hành vi chánh phủ, chứng tỏ chủ quyền quốc gia, thuộc thẩm quyền của chánh quyền trung ương, địa phương không thể tự động, tự tiện làm vì đó những lãnh vực thuộc chủ quyền sinh mạng quốc gia.Sở dĩ CSVN cứ làm lơ cho các tỉnh giáp giới TC múa rìu qua mắt thợ vì áp lực của TC. TC đang ngầm chiếm chủ quyền VN. TC muốn làm liệt chủ quyền của CSVN. CSVN thì quá lệ thuộc TC, không thể chống lai, chỉ có cách ngậm miệng để ăn tiền như bán nước cho TC.Nhưng VN không chỉ có CS mà còn có dân chúng VN nữa. CSVN chiếm chưa tới 4% dân số VN. Tức nước phải bể bờ. Phong trào biểu tình toàn quốc chống CSVN ‘bán đất’ cho quân Tàu Cộng với dự luật đặc khu và bịt miệng người dân Việt với Luật An ninh Mạng là sự kiện và thời sự rõ ràng không thể không thừa nhận đó là, lý do trực tiếp khiến dân chúng VN phát động và thực hiện phong trào biểu tình chống CSVN lớn nhứt từ khi CS Bắc Việt cướp được chánh quyền Miền Bắc và cưỡng chiếm được Miền Nam – cộng lại cả 73 năm.CSVN đã thất bại trong chiến thuật cào bằng văn hoá người Việt Quốc gia. Những trò ma giáo làm chết quốc ngữ tiếng Việt của Bùi Hiền, Hồ ngọc Đại chỉ là trò phá đám tầm phào. So với những cố gắng “Thống Nhứt Cách Viết Chữ Quốc Ngữ” của những thức giả người Việt yêu nước, thương nòi ở Mỹ. Và nỗ lực bảo tồn và phát huy tiếng Việt ở hải ngoại của báo chí, sách vở, thơ ca, nhạc kịch, truyền thông đại chúng. Những danh từ CS như ‘hồ hởi, phấn khởi, nhất trí, đồng tình’ giọng xí xô, xí xào như tiếng Tàu đã thành tử ngữ./.(VA)