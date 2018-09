VC Kêu Án Nặng Người Yêu Nước

HANOI -- Bàn tay sắt Hà Nội liên tục siết những người yêu nước.Bản tin VOA kể rằng lại có thêm 2 người lãnh án, 10 người bị điều tra vì biểu tình chống Luật Đặc khuMột tòa án ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hôm 18/9 tuyên án tù hai người vì tham gia biểu tình chống Luật Đặc khu hồi tháng 6.Ông Tạ Thành Duy, 47 tuổi, và ông Nguyễn Văn Ý, 32 tuổi, bị tuyên cùng mức án 1 năm 3 tháng tù giam về tội “gây rối trật tự công cộng” khi tham gia cuộc biểu tình diễn ra ở Nha Trang vào ngày 10/6.Báo Thanh Niên dẫn cáo trạng tòa án nói hai người này trong lúc tham gia biểu tình đã chặn xe du lịch, kích động người dân tụ tập đông người, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.Ông Duy và ông Ý cũng bị cáo buộc đã “hô hào, kích động” những người biểu tình và cùng họ ngăn cản, không cho công an bắt giữ một người đàn ông đã đấm vào kính của đoàn xe, “tạo điều kiện cho người này chạy thoát”.Truyền thông trong nước nói hai người này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.Ngoài hai người này, Công an tỉnh Khánh Hòa hiện đang “củng cố hồ sơ” để xử lý thêm 10 người biểu tình khác về tội danh tương tự, theo báo Khánh Hòa Online.Cuộc biểu tình tại Nha Trang nằm trong làn sóng biểu tình “lịch sử” diễn ra trên khắp các tỉnh thành Việt Nam hôm 10/6 để phản đối dự thảo Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu), trong đó cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được thuê đất đến gần 100 năm. Người dân lo sợ sẽ “mất chủ quyền” một khi luật này được thông qua và các nhà đầu tư Trung Quốc đổ vào.Hàng trăm người đã bị bắt trong cuộc biểu tình rầm rộ này và hàng chục người đã bị kết án sau đó.Hiện Việt Nam chưa có luật biểu tình nên những người tham gia biểu tình thường bị kết án về tội “gây rối trật tự công cộng”.Một bản tin khác của VOA ghi rằng Ủy Ban Bảo vệ Ký giả hôm 19/9 nói họ kịch liệt lên án việc Việt Nam kết án nhà báo Đỗ Công Đương và kêu gọi chính quyền Hà Nội ngay lập tức thả ông một cách vô điều kiện.Ông Đương, một người làm truyền thông độc lập, bị tuyên án 4 năm tù giam vì tội “gây rối trật tự công cộng” hôm 17/9 theo điều 318 của Bộ Luật Hình sự.“Nếu Việt Nam muốn được nghiêm túc coi là một thành viên quốc tế có trách nhiệm thì họ phải ngừng bỏ tù các nhà báo,” Shawn Crispin, đại diện cấp cao về Đông Nam Á của Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) nói trong một thông cáo được phát đi từ Bangkok, Thái Lan.VOA ghi rằng theo lời Luật sư bào chữa Hà Huy Sơn, ông Đương không phạm tội và nhận định rằng chính quyền đưa ra bản án 4 năm tù đối với ông Đương nhằm “răn đe những người dân” mà họ cho rằng “có ý kiến phản đối các chính sách của chính quyền địa phương.”Ông Đương, 54 tuổi, bị bắt hôm 24/1 sau khi đã ghi hình một cuộc cưỡng chế đất ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, theo thông tin được đưa ra tại tòa án hôm 17/9. Theo những người dân phản đối vụ án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định thu hồi đất “trái thẩm quyền” và “trái luật.”Cưỡng chế thu hồi đất là một vấn đề chính trị tế nhị ở Việt Nam nơi Đảng Cộng sản cầm quyền, theo nhận định của CPJ, tổ chức có trụ sở chính ở New York, Mỹ.“Hành vi của ông chỉ là việc đi chụp ảnh, giám sát việc cơ quan công quyền thực hiện thu hồi đất thôi. Chứ ông không chống người thi hành công vụ, không đồng phạm với ai cả để mà gọi là gây rối trật tự công cộng,” theo LS Sơn. “Và tại tòa tôi nói rằng là cơ quan điều tra không có bằng chứng chứng minh hành vi đó của ông Đương”.Giới hoạt động chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho thấy, trong vòng ít nhất từ tháng 1/2017 đến nay, ông Đương đã sử dụng Facebook và một số trang mạng khác để nói về những sai phạm trong lĩnh vực đất đai, nhất là ở thị xã Từ Sơn.Trong khi đó, những trang web của những người thân chính quyền lại cho rằng các bài viết hoặc các đoạn video của ông truyền đi nội dung “không đúng sự thật”, “đi ngược lại đường lối, chủ trương, chính sách” của đảng và nhà nước, hoặc “kích động quần chúng”.Bản tin cũng nói rằng Ông Đương còn phải đối mặt với một cáo buộc khác là tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ” để xâm hại các lợi ích của Nhà nước theo điều 331 của BLHS sửa đổi 2015. Nếu bị kết tội, ông Đương có thể đối mặt với án phạt lên tới 7 năm tù giam. Theo 88 Project, một nhóm chuyên theo dõi các tù nhân chính trị ở Việt Nam, nói phiên tòa sử ông Đương cho cáo buộc này dự kiến diễn ra vào tháng 10.Thời gian gần đây, tòa án trong tay chính quyền Việt Nam liên tiếp tuyên những bản án nặng dành cho giới đấu tranh.Chỉ từ tháng 7 đến nay, các tòa án ở các địa phương khác nhau kết án hoặc tuyên y án các ông Lê Đình Lượng 20 năm tù, mục sư Đinh Diêm 16 năm tù, nhà giáo về hưu Đào Đình Thực 14 năm tù, Nguyễn Trung Trực 12 năm tù, và Nguyễn Văn Túc 13 năm tù.