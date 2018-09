Đại Lễ Vu Lan Năm 2018 Tại Chùa Phổ Linh: Tạ Ơn Cha Mẹ

Cung nghinh chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm hành lễ.

Ni Sư Thích Nữ Thiền Tuệ, khai sơn và Trú Trì Chùa Phổ Linh, đọc diễn văn khai mạc.

Chư tôn đức Tăng, Ni trong Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Phổ Linh.

Ca sĩ Triệu Mỹ Ngân hát “Bông Hồng Trắng.”

Sư Cô Thích Nữ Phước Quang (giữa) tặng hoa cho Mẹ (trái) trước sự chứng kiến của NS Thích Nữ Thiền Tuệ.

Đại Đức Thích Quảng Văn phát biểu cảm tưởng trong Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Phổ Linh.

Ca sĩ Luân Thường hát bài “Bông Hồng Cài Áo.”

“Một bông hồng cho anh,

Một bông hồng cho em,

Và một bông hồng cho những ai,

Cho những ai đang còn mẹ,

Để lòng vui sướng hơn…”

“Mẹ là ánh trăng vời cao toả xuống đời con

Mẹ là áng mây năm tháng che mát đời con

Mẹ là ánh sao dắt con khi lạc lối.”

“Uống nước nhớ nguồn

Làm con phải hiếu

Ai ơi hãy nhớ năm xưa

Những ngày còn thơ

Công ai nuôi dưỡng.”

GARDEN GROVE (VB) – Chùa Phổ Linh tại thành phố Garden Grove, California, Hoa Kỳ, đã long trọng cử hành Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2562 vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 16 tháng 9 năm 2018, với sự tham dự đông đảo của chư tôn đức Tăng, Ni, đại diện các cơ quan truyền thông báo chí, văn nghệ sĩ và đồng hương Phật tử.Chùa Phổ Linh do Ni Sư Thích Nữ Thiền Tuệ khai sơn và trú trì cách nay 4 năm tọa lạc tại địa chỉ 11612 Dale Street, Garden Grove, CA 92841. Chùa được chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử biết đến nhiều qua việc phát tâm cúng dường thức ăn cho các Đại Lễ Phật Đản Chung của GHPGVNTNHK và Cộng Đồng PGVN Miền Nam California, được tổ chức tại Mile Square Park, Fountain Valley trong vài năm gần đây.Sau phần cung nghinh chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm khu vực hành lễ là phần niệm danh hiệu đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần để cầu chư Phật gia bị cho buổi lễ được thành tựu viên mãn. Ni Sư Thích Nữ Thiền Tuệ đã đích thân điều hợp chương trình lễ một cách nhịp nhàng và sinh động.Ni Sư Thích Nữ Thiền Tuệ, trong Lời Tuyên Bố Lỳ do, nói rằng noi theo gương hiếu hạnh của đức Mục Kiền Liên và hòa vào niềm hân hoan của bao người con Phật, Chùa Phổ Linh tổ chức Đại Lễ Vu Lan như để nhắc nhở thông điệp báo hiếu đến chư Phật Tử.Trong phần giới thiệu thành phần tham dự, trước hết Ni Sư đã cung kính giới thiệu sự quang lâm chứng minh và hành lễ của chư tôn đức Tăng, Ni, gồm Đại Đức Thích Quảng Văn và Đại Đức Thích Quảng Hiếu đều trú xứ tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana.Đặc biệt, Ni Sư đã cung kính giới thiệu Ni Trưởng Thích Nữ Khiết Minh, Tọa Chủ Chùa Kim Liên tại Việt Nam và Chùa Kiều Đàm Di tại Ấn Độ. Ni Sư đã xúc động khi đảnh lễ tri ân Sư Bà Khiết Minh vì đây là vị ân sư mà sau 18 năm Ni Sư mới gặp lại. Ni Sư kể lại những ân tình sâu nặng mà Ni Sư đã thọ nhận từ Sư Bà Khiết Minh lúc ở Thiền Viện Phổ Chiếu trong khu Đại Tòng Lâm tại Bà Rịa Vũng Tàu vào năm 1976, cũng như những năm được Sư Bà Khiết Minh bảo bọc nuôi dưỡng tại Chùa Kim Liên ở Sài Gòn vào những năm từ 1994 đến 2000.Ngoài ra còn có sự quang lâm của Sư Bà Thích Nữ Ánh Liên -- Trụ Trì Tịnh Xá Ngọc Điều VN, Ni Sư Thích Nữ Nguyên Bổn – Trú Trì Chùa Kiều Đàm tại Santa Ana, Ni Sư Đức Huy, và quý Sư Cô Tịnh Vân, Sư Cô Lệ Ý, Sư Cô Nguyên Diệu, Sư Cô Phước Quang, v.v…Ni Sư Thiền Tuệ cũng không quên giới thiệu giới truyền thông báo chí, gồm Chủ Bút Nhật Báo Viễn Đông Hoàng Mai Đạt, phóng viên Đài SBTN Phan Đại Nam, phóng viên Đài Little Saigon TV Phạm Khanh, Tổng Thư Ký Nhật Báo Việt Báo Huỳnh Kim Quang, v.v…Trong phần Diễn Văn Khai Mạc, Ni Sư Thiền Tuệ nói rằng Vu Lan Thắng Hội hiện đã trở thành nếp văn hóa của dân tộc. Ni Sư nhắc nhở rằng Vu Lan là diễm lệ biết bao đối với những người còn hạnh phúc bên cha mẹ hiện tiền. Vì vậy, Ni Sư khuyến tấn mọi người hãy hướng về hai đấng sinh thành để tỏ lòng tri ân và xin tạ ơn để chúng ta không đánh mất tình yêu thương cao cả ấy.Quý nam nữ Phật Tử Như Phước, Vô Thường, Thiện Quang, Tâm Hướng Đạo, Linh Vy đã lần lượt lên tôn vinh tình yêu thương cao quý của cha mẹ và bày tỏ lòng biết ơn đối với đấng sinh thành bằng những bài thơ, áng văn tự sang tác. Có vị đã xúc động nói rằng lúc cha mẹ còn sống thì vì tính ngang ngược nên đã làm buồn lòng cha mẹ, nay biết lỗi thì cha mẹ đã khuất núi, nên xin thành tâm sám hối.Sư Cô Thích Nữ Tịnh Vân đã nói về ý nghĩa cài hoa hồng. Sư cô nói rằng cha mẹ là cuộc đời, là hơi thở trong trái tim con. Cho nên nếu còn cha mẹ thì hãy vui lên với niềm hạnh phúc đó.Tiếp theo đó là Lễ Cài Hoa Hồng cho chư tôn đức Tăng, Ni và quý Phật Tử tham dự lễ, trong lúc ca sĩ Luân Thường hát bài “Bông Hồng Cài Áo,” thơ của Thiền Sư Nhất Hạnh do nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phổ nhạc.Ca sĩ Triệu Mỹ Ngân cũng đã gửi đến đại chúng bài “Bông Hồng Trắng” của nhạc sĩ Nhật Ngân để tôn vinh tình thương và công ơn cao dày của mẹ.Ni Sư Thiền Tuệ cũng đã nhân dịp Lễ Vu Lan mời những người con lên tặng cho cha mẹ một chậu hoa lan thật tươi thắm để bày tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành. Ni Sư cũng tặng hoa lan đến nhiều cặp vợ chồng luôn có nhau trong những công tác Phật sự giúp cho Chùa Phổ Linh và tất cả các chùa có duyên. Đặc biệt trong dịp này Sư Cô Phước Quang cũng được Ni Sư Thiền Tuệ mời lên để tang hoa cho người Mẹ của Sư Cô Phước Quang mới từ Việt Nam qua.Trong phần phát biểu cảm tưởng, Đại Đức Thích Quảng Văn nói rằng những người con Phật học theo đức Phật luôn luôn nghĩ nhớ đến công ơn cha mẹ cao sâu như trời biển. Đại Đức nhấn mạnh rằng hôm nay chúng ta có mặt để nói lên tâm hiếu hạnh đối với cha mẹ. Đại Đức nói rằng Đức Phật đã từng dạy, “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật.” Cho nên Đại Đức nhắc nhở chúng ta phải làm những việc cụ thể và thực tế để báo đáp thâm ân cha mẹ ngay lúc cha mẹ còn sống. Làm điều đó cũng là để cho con cháu noi gương theo mà biết hiếu thảo với cha mẹ.Đặc biệt, Đại Đức nói rằng điều quan trọng nhất trong việc thực hành hiếu hạnh là hãy hướng dẫn cho cha mẹ hiểu Đạo, tin nhân quả, tin Phật Pháp Tăng, và tu hành để giải thoát khổ mai sau. Đó mới là làm đúng theo tinh thần báo hiếu của Đạo Phật.Tiếp theo, Phật tử Minh Hùng đã cúng dường Đại Lễ Vu Lan bằng ca khúc “Ơn Nghĩa Sinh Thành.”Phật tử Tâm Quả đã thay mặt Ban Tổ Chức bày tỏ lòng tri ân đến chư tôn đức Tăng, Ni đã hoan hỷ quang lâm chứng minh và hành lễ. Cô Tâm Quả cũng đã chân thành cảm ơn tất cả các cơ quan truyền thông báo chí, quý văn nghệ sĩ và đồng hương Phật tử đã về tham dự Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Phổ Linh.Đến đây là phần chư tôn đức Tăng, Ni niêm hương bạch Phật và cử hành nghi thức Lễ Vu Lan. Các Phật tử đều trang nghiêm đứng lên và thành tâm hướng về tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu nguyện cho cha mẹ nhiều đời.