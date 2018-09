Hoa Thịnh Đốn: Buổi Ra Mắt Tổ Chức Yểm Trợ Quốc Nội

Hình ảnh trong lễ ra mắt.

Tuyết MaiTrước thảm họa mất nước, nhiều người biểu tình trong nước bị bắt bớ, bị đánh đập, giam cầm dã man, ba vị Cựu Chủ Tịch CĐ HTĐ, MD&VA Lý Văn Phước, Đỗ Hồng Anh và ĐCT Lý Hiền Tài đã cùng nhau thành lập “Tổ Chức Yểm Trợ Quốc Nội” để yểm trợ tinh thần lẫn vật chất cho những tù nhân lương tâm, nhất là giúp đỡ vật chất cho gia đình họ.Mặc dầu tổ chức mới thành lập hơn một tháng, nhưng có gần bốn trăm quan khách tham dự, trong một không khí đông vui, đoàn kết, phấn khởi. Chương trình được điều hợp rất sinh động bời MC Lưu Đức Tờ. Hai diễn giả chính là MS Nguyễn Công Chính và Sinh viên Nguyễn Phương Uyên, là hai tù nhân lương tâm, vừa thoát ra khỏi ngục tù CS năm ngoái. Hiện diện có Ông Cao Xuân Khải, Cựu CTCĐ New Hampshire; Ông Trần Tử Thanh, CT VNQDĐ; Ông Võ Thành Nhân, GĐ SBTN-DC... và sự góp mặt của Ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh và Ca sĩ Nguyệt Anh.Sau nghi lễ chào Quốc Kỳ Mỹ Việt, Ông Đỗ hồng Anh, Chủ tịch Tổ Chức Yểm Trợ Quốc Nội (TCYTQN) có lời chào mừng quan khách và trình bày mục tiêu, đường hướng hoạt động của Tổ Chức. Thứ nhất là vận dụng mọi phương tiện để yểm trợ vật chất lẫn tinh thần cho bất cứ cá nhân, đoàn thể, đảng phái nào trong nước đã dấn thân vào công cuộc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và dành lại Tự do, Dân Chủ cho Việt Nam.Mục tiêu thứ hai là triệt để bày tỏ tinh thần tương thân tương ái và đoàn kết với đồng bào trong nước trong cuộc đấu tranh này. Mục tiêu thứ ba là kết hợp với tất cả lực lượng trong và ngoài nước đế đẩy mạnh công cuộc đấu tranh cho tới thắng lợi cuối cùng và mục tiêu chót là tích cực hoạt động với các tổ chức Quốc tế , với các chính quyền sở tại để làm áp lực chế tài đối với nhà cầm quyền CSVN trong những trường hợp vi phạm nhân quyền, bắt bớ giam cầm trái phép và xử án bất công. Đây là những công việc vừa nhân đạo, vừa đấu tranh giúp đồng bào có can đảm đứng lên lật đổ chính quyền.Trả lời tin đồn Tổ Chức Yểm Trợ Quốc Nội sau này sẽ hoạt động như một Cộng Đồng hai, Ông Anh nói bốn mục tiêu trên cho thấy Tổ chức YTQN nhắm vào đồng bào trong nước, trong khi đó Cộng Đồng ở đây phục vụ cho đồng hương tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn .Sau đó Ông Anh cũng nêu rõ sự khác biệt giữa Tổ Chức Yểm Trợ Quốc Nội và Ủy Ban Đặc Nhiệm Ủy Trợ Quốc Nội của CĐ. Ủy Ban Đặc nhiệm là một ban được sự ủy quyền của một hay hai tổ chức bên trên có nhiêm vụ yểm trợ Quốc nội. Tuy danh xưng có hơi giống nhau, nhưng Tổ chức Yểm Trợ Quốc Nội là một tổ chức độc lập, không chịu chi phối thống thuộc vào bất cứ một tổ chức nào khác, nhất là việc yểm trợ Quốc nội.Sau đó Ông Đỗ Hồng anh trình bày về cơ cấu của tổ chức, gồm có: Hội Đồng Cố Vấn và Giám sát, đứng đầu Hội Đồng này là Đồng Chủ tịch Lý văn Phước. Hội Đồng Vận Động, đứng đầu là Đồng Chủ Tịch Lý Hiền Tài. Cơ cấu thứ ba là Hội Đồng Điều Hành, đứng đầu là Chủ tịch HĐ Điều Hành cũng là Chủ tịch của Tổ Chức YTQN, Ông Đỗ Hồng Anh. Trong Hội Đồng Điều Hành có Phó Nội Vụ và Phó Ngoại vụ là hai người trẻ. Kế đến Tổng Thư Ký, cũng là một người trẻ. Dưới cùng có hai ban Truyền Thông và Tổ Chức Sinh Hoạt. Với cơ cấu tổ chức như vậy, tổ chức YTQN khác với Ủy Ban Đặc nhiệm YTQN của CĐ.Nối tiếp, Đồng Chủ Tịc Lý văn Phước trình bày về nhiệm vụ của ông. Ông được phân công liên lạc, phối hợp chặt chẽ và vận động trong nước. Ông nói nhiệm đó tương đối khó khăn, nặng nề. Tuy nhiên may mắn là ông đã có những liên lạc trước đây. Ông hiện có bốn vvebsite để làm công việc liên lạc đó. Ông cũng từng gặp gỡ liên lạc với rất nhiều nhân vật, tổ chức trong nước, cho nên nhiệm vụ mà ông nhận lãnh bây giờ là những việc ông đã từng hoạt động. Do đó đã có những đường dây liên lạc chặt chẽ để kiềm soát và yểm trợ đúng người, đúng tổ chức. Ông nói tiếp, cuối cùng là vấn đề sử dụng ngân quỹ, phải thật trong sáng. Ông Phước bảo đảm nguyên tắc làm việc trong sáng sẽ được áp dụng trong tổ chức này.Kế đến là phần trình bày của Ông Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Vận Động Lý Hiền Tài. Hội Đồng này có hai nhiệm vụ chính là Tài vận và Ngoại vận. Tài vận là vận động với các thương gia, mạnh thường quân để yểm trợ tài chánh cho Tổ chức và Ngoại vận là vận động, kết hợp những thân hào, nhân sĩ tham gia để đóng góp ý kiến đường hướng hoạt động.Ông Lý Hiền Tài trả lời một thắc mắc mà nhiều người nêu lên là làm sao gởi tiền về tận tay các tù nhân lương tâm, những người đang bị tù đày, giam cầm trong ngục tù Cộng Sản?Ông Tài cho biết, các trụ sở Mạng Lưới Nhân Quyền ở Cali, hằng ngày hằng tuần có liên lạc với các tổ chức 8406 ở Việt Nam. Họ cung cấp danh sách tù nhân chính trị đang bị giam cầm, tù đày và thân nhân của những tù nhân lương tâm. Sau khi nhận được danh sách thân nhân của tù nhân do Mạng Lưới Nhân Quyền cung cấp, một ủy ban gồm Ban Chấp Hành của tổ chức YTQN và một vài thân hào, nhân sĩ có uy tín tại Thủ Đô HTĐ họp lại thảo luận, chọn lựa những người cần giúp đỡ nhất. Sau khi quyết định xong, Thủ quỹ và Chủ tịch sẽ nhờ công ty chuyển tiền gởi tiền về, giống như thân nhân ở Mỹ gởi tiền về cho thân nhân ở Việt Nam. Đây cũng là cách gởi tiền cho Thương Phế Binh VN do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ tại Thủ Đô HTĐ gởi tiền về cho TPB ở VN từ trước tới nay.Sau khi thân nhân của tù nhân lương tâm nhận tiền, họ ký tên vào biên lai hồi báo để xác nhận rằng thân nhân của tù nhân lương tâm đã nhận được tiền. Ông Tài cam kết tất cả tiền đồng hương đóng góp sẽ được chuyển về tận tay của thân nhân tù nhân lương tâm để mua thực phẩm, thuốc men rất thiếu thốn trong lao tù.Kế đến MS Chính kể lại những khổ cực, lo âu của tù nhân và sự tàn nhẫn của CS đối với tù nhân lương tâm trong ngục tù CS. Cô Phương Uyên cho biết ngoài thức ăn, thuốc men rất thiếu thốn trong tù, tù nhân lương tâm cũng cần giúp đỡ tiền bạc để có tiền trả cho luật sư, có phương tiện thăm nuôi chồng, vợ hoặc con là những người đang bị giam giữ trong trại tù rất xa xôi , trong Nam, ngoài Bắc.Ngoài tiền thu bán vé nhà hàng, BTC cho biết số tiền đồng hương xa gần đóng góp cho TC Yểm trợ Quốc Nội là khoảng mười hai ngàn mỹ kim.Hình ảnh trong video: