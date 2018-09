Sen Nở Chùa Từ Tâm Tacoma, Tiểu Bang Washington

Sen Nở Chùa Từ Tâm Tacoma

Trong đầm gì đẹp bắng Sen.

Lá xanh bông trắng lại thêm nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẵng hôi tanh mùi bùn

Đường BìnhMột buổi sáng trời không nắng, bầu trời Washington State bị mây che nhưng không mưa, tôi thong dong đến chùa Từ Tâm Tacoma. Chùa tọa lạc tại số 8121 East Portaland Avenue Tacoma.Xa lộ số 5 buổi sáng tấp nập xe cộ. Từ thủ phủ Olympia lên hướng bắc, tời exit 29 rẽ bên phải ra đường 72nd thì xe chạy thoải mái. Trên đường 72nd, xô lô cho đến ngã tư đường 72nd và đường Portland E Avenua tôi quẹo tay phải, chạy trên đường Portland chừng hai ba block thấy trụ cờ bốn lá bên trái đó là ngôi chùa Từ Tâm.Chùa Từ Tâm khánh thành năm 2014 Thầy Thích Phước Tấn là Thầy Trụ Trì chùa Từ Tâm Tacoma. Phật tử chiêm bái tu tập công quả đông đảo. Mr. Cụi, một Phật tử cúng dường thời gian riêng tư của ông lo châm sốc cây kiểng cho chùa từ ngày chùa thành lập. Ông châm sốc cột cờ bốn lá trước chùa tung bay phất phới. Hòn non bộ có Tượng Phật Bà Quan Âm lộ thiên với giòng suối cam lồ reo rắt. Hòn non bộ xây dựng rất mỹ thuật. Hòn non bộ hoa sen chùa Từ Tâm Tacoma là hòn non bộ có bông sen duy nhứt trong số 47 ngôi chùa, Việt, Miên, Lao, Hoa, Nam Hàn, Thai, Nhựt và Tích Lan mà tôi có dịp viếng thăm trong lảnh thổ miền Tây Bắc Hoa Kỳ.Nói chung miền Tây Bắc Hoa Kỳ khí hậu rất khắc nghiệt nên ít có người trồng sen. Mr. Cụi chịu khó tìm tòi nghiên cứu ông mua hột sen khô, ông đem hột sen khô về chùa ngâm nước gây cho nó sống dậy, đến ngày cái hột sen mộc rể ra lá, ông làm đất trồng hột sen. Mùa Hè trời nóng rồi mùa đông tuyết lạnh ông kiên nhẩn châm sốc cho nó trở thành cây sen. Từ một hột sen khô tới khi nó trở thành cây sen, ông châm sốc cho đến ngày nó ra lá, ra nụ rồi nở hoa, cả một thời gian lâu dài. Sự kiên trì của ông Cụi là một công đức đáng ghi nhớ. Từ ngày chùa khánh thành, năm nào mặt hồ củng đầy sen trắng nhị vàng, năm nay Mr. Cụi, trồng thêm môt loại sen rất là đặt biệt là loại sen bông đúp màu đỏ tươi, khi hoa nở có nhị vàng thật xinh đẹp. Nhìn cánh hoa sen khiến tôi nhớ lại câu ca dao khi còn đi học lớp vở lòng :(Kỷ niệm ngày thăm chùa Từ Tâm kính mến)