VC Khởi Tố 9 Người Vì Môi Trường

SAIGON -- Một nhóm 9 người dân hoạt động vì môi trường, phản đối tình hình gây ô nhiễm ở Quảng Ngãi đã bị công an tỉnh này khởi tố, chụp mũ rằng nhóm dân này ném đá vào công an.Báo Đời Sống & Pháp Luật ghi rằng:“Sau khi bị các đối tượng kích động, người dân huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã chặn các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A và dùng đá tấn công lực lượng thi hành công vụ.Ngày 13/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa khởi tố 9 đối tượng chặn xe trên Quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa phận xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) vào tối 2/9.Trong số 9 người bị khởi tố, có 2 người được cho tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. 7 người còn lại bị khởi tố để tiếp tục điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin thêm, hiện cơ quan chức năng cũng đang điều tra việc một số cá nhân đưa thông tin khống, sai lệch trên mạng xã hội Facebook về hoạt động của nhà máy xử lý rác xã Phổ Thạnh nhằm kích động người dân.Như đã thông tin trước đó, trong đêm 2/9/2018, khoảng 500 người dân tập trung tại khu vực ngã 3 đường tránh Tây, Quốc lộ 1A đoạn qua Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) và đường lên Nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt MD để xem văn nghệ do người dân tổ chức.Đến 21h30, người dân đang ra về thì có đối tượng tung tin Nhà máy xử lý rác thải MD đang dùng xe đổ bê tông lấp rác phi tang, do đó người dân bị kích động. Từ luồng thông tin này, người dân phản ứng bằng cách đặt nhiều vật dụng như: tôn, ván gỗ, bình gas, gạch đá… chặn các phương tiện vận tải lưu thông trên Quốc lộ 1A (cũ), đoạn trước trụ sở Công an xã Phổ Thạnh.Cùng lúc này, khoảng hơn 30 người tập trung la hét, lăn đá từ núi xuống Quốc lộ 1A đường tránh Tây, cùng nhiều vật cản khác để chặn phương tiện vận tải, gây ách tắc giao thông cả tuyến Quốc lộ 1A cũ và tuyến tránh Tây. Tại 2 địa điểm trên, người dân còn chuẩn bị gậy, đá, can xăng, chai xăng nhét nút để chống đối lực lượng thi hành công vụ khi vào giải quyết...”Trong khi thực tế, bản tin FRA ghi rằng người dân chỉ muốn phản đối nhà máy xử lý rác thải Sa Huỳnh ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.Truyền thông trong nước loan tin vừa nêu vào ngày 13 tháng 9, dẫn nguồn từ Công an Quảng Ngãi cho biết có 9 đối tượng bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, công an cũng đang xem xét xử lý một số người bị cho là đã đưa thông tin sai lệch trên mạng xã hội Facebook về hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Đức Phổ nhằm kích động dân chúng.Kể từ cuối tháng 7 kéo dài cho đến hết tuần lễ đầu của tháng 8 vừa qua, người dân ở xã Phổ Thạnh đã ngăn chặn không cho xe chở rác vào Nhà máy xử lý rác Sa Huỳnh, thậm chí người dân còn mang cả quan tài để ra đường để phản đối nhà máy xử lý rác chưa đảm bảo môi trường, phát sinh mùi hôi và khoảng cách từ nhà máy đến khu dân cư chỉ khoảng 600m.Vào ngày 23 tháng 8, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi tuyên bố có những sai phạm trong việc hoàn tất thủ tục cho phép xây dựng nhà máy xử lý rác và khoảng cách từ nhà máy đến nhà dân chưa đúng quy định. Đại diện tỉnh hứa sẽ không cho nhà máy hoạt động và sẽ cho di dời nhà máy.Tuy nhiên, khi có thông tin nhà máy vẫn hoạt động, hàng trăm người dân, vào đêm 2 tháng 9, đã tập trung ở quốc lộ 1A để yêu cầu chính quyền xã Phổ Thạnh xác minh sự việc.RFA ghi rằng vào sáng ngày 3 tháng 9, người dân địa phương cho biết công an đã bắt giữ 31 người trong vụ tập trung chặn xe ở Quốc lộ 1A.Vào sáng ngày 4 tháng 9, người dân địa phương cho RFA biết có khoảng hai ngàn người đã đến Ủy ban nhân dân xã Phổ Thạnh để đòi trả tự do cho 31 người bị bắt và đối thoại với giới chức địa phương. Tuy nhiên, cuộc tập trung này đã dẫn đến xô xát và khiến ít nhất một người dân bị thương phải đi bệnh viện, theo lời của một nhân chứng tại hiện trường.Chiều cùng ngày, công an tỉnh Quảng Ngãi họp báo cho biết công an đã bắt giữ 9 người vì có hành vi gây rối trật tự công cộng, chống đối người thi hành công vụ, và lập biên bản vi phạm hành chính với 23 người khác. Công an Quảng Ngãi ước tính có khoảng 500 người đã tham gia tập trung vào đêm 2/9 rạng sáng ngày 3/9 trên Quốc lộ 1A.Và bây giờ là khởi tố.