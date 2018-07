Đất Đai Là Mồ Chôn CSVN

Vi AnhTin truyền hình IBC TV ngày 15 tháng 7, “Nhiều người xin ân xá cho nông dân Đặng Văn Hiến”. Trong những ngày qua, nhiều người và tổ chức đã tham gia ký tuyên bố chung và những thỉnh nguyện thư gửi cho Chủ tịch nước xin ân xá cho ông Đặng Văn Hiến, người vừa bị toà Nhân dân cấp cao ở TP Sài Gòn tuyên y án tử hình hôm 12 tháng 7 vì nổ súng giết người.Nông dân Đặng Văn Hiến, 48 tuổi, bị tuyên án tử hình liên quan đến vụ chống cưỡng chế đất tại khu đất trồng cà phê, điều của gia đình ông Hiến và hai gia đình khác ở huyện Tuy Đức, tỉnh Dak Nông hôm 23/10/2016 do công ty Long Sơn thực hiện. Những nông dân giữ đất đã nổ súng tự vệ khi công ty Long Sơn mang máy móc đến phá huỷ các cây trồng của họ. Vụ nổ súng đã khiến 3 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Gần 30 cá nhân và hơn 100 tổ chức đã tham gia ký tên vào một tuyên bố về bản án tử hình ông Đặng Văn Hiến, phổ biến trên mạng hôm 13/7. Tuyên bố viết ‘hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm dành cho ông Đặng Văn Hiến là sự phỉ báng công lý, được sử dụng nhằm phục vụ nhu cầu chính trị của nhà cầm quyền, vì tội danh giết người hoàn toàn không phù hợp với diễn biến của vụ án cũng như hành vi của các bị cáo’. Theo tuyên bố, hội đồng xét xử đã không xem xét thấu đáo hành động tự vệ của các nông dân mất đất trước sự tấn công và cướp tài sản ngang ngược bất chấp pháp luật của công ty Long Sơn. Ngoài ra việc ông Đặng Văn Hiến ra đầu thú, đáng nhẽ phải được coi là tình tiết giảm nhẹ hình phạt.Vì vậy, những người ký bản tuyên bố đề nghị nhà nước phải mở cuộc điều tra việc cưỡng chế đất của công ty Long Sơn, ai là người bao che cho những hành động này.”Đất đai là núm ruột của nhân dân VN với kinh tế còn dựa vào nông nghiệp và hơn phân nửa dân số còn coi “dĩ nông vi bản”, lấy nghề nông làm gốc. Cũng như đất nước, giang sơn gấm vóc VN là núi xương sông máu, mồ hôi nước mắt của tổ tiên người VN gầy dựng để lại cho con cháu quốc gia dân tộc Việt. Nên tội cướp đất đai của người dân, tội bán nước đối với dân chúng VN là tội tày trời, trời không dung, đất không tha, nhơn dân oán hận có thể mạng đổi mạng.Nhưng CS chủ trương trái ngược. CS tuyên truyền giả dối và thực hiện cưỡng bức theo chủ trương “đất đai thuộc sơ hữu toàn dân, do nhà nước quản lý”. Khẩu hiệu của CS tuyên truyền này qua phong trào Cải Cách Ruộng Đất ở Miền Bắc, CS đã giết hại hàng trăm ngàn lương dân và một số đảng viên không nhỏ thuộc thành phần bị CS buộc tội địa chủ đã sở hữu đất đai.Thời CS chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cho đầu tư ngoại quốc vào kinh doanh, sản xuất trong nước VN, đất là vốn, là tư bản duy nhứt đóng vai trò chỉ tệ mạnh để nhà nước liên doanh với chủ đầu tư nước ngoài góp vốn và phương tiện sản xuất vào.Thêm vào đó dân số bùng nổ sau chiến tranh, kinh tế thị trường, đất đai trở nên quí hiếm hơn. Nếu khi xưa chỉ cần lấn ranh một hàng lúa, người nông dân có thể cầm đòn sóc, cầm phản chém giết nhau, thì hiện thời vấn đề đất đai trưng thu, trưng dụng gọi là “công ích” trở thành vấn đề sanh tử nhứt. Giữa nhà nước mà cán bộ đảng viên là người cầm cán và cầm quyền quản lý, trên thực tế người dân sở hữu chủ tập thể bánh vẽ là nông dân, thị dân là nạn nhân bị Đảng Nhà Nước cưỡng chiếm quyền làm chủ đất của mình. Cán bộ đảng viên tha hồ lợi dụng qui chế trưng dụng, qui hoạch để chiếm của dân làm thành của mình. Người dân ở nông thôn và thành thị bị ép giá bồi hoàn rẻ như bị giựt, bị đuổi vì qui hoạch cho lợi riêng của nhà cầm quyền. Người dân không còn cách nào khác là phải vùng lên chống đảng viên cán bộ bị xem là tư bản Đỏ bóc lột ở thành thị và cường hào ác bá Đỏ ác ôn ở nông thôn, cả hai cấu kết cướp nguồn sống của nông dân và thị dân.Vấn đề CS qui hoạch, cướp đất của lương dân trở thành chuyện đổ máu giữa dân và nhà cầm quyền CSVN. Đất đai trở thành mồ chôn CSVN. Tiêu biểu Anh Đặng Ngọc Viết, sinh năm 1971, 42 tuổi đi làm công ở Saigon, trở về quê vì được hung tin. Tháng trước cán bộ đảng viên của cơ quan Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Thái Bình có gởi đội giải phóng nhà đất của gia đình và gia đình Anh vô cùng bất mãn về số tiền bồi thường quá ít như giựt của cải của nhà Anh. Rẻ mạt đến nỗi số tiền không mua được một mảnh đất cấm dùi, chớ đừng nói mua nhà cửa nơi di dời. Nên vào khoảng 2 giờ trưa ngày 11/9/2013, Anh đến Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Thái Bình, nằm trong khuông viên Uỷ Ban Nhân dân Thành phố, bắn vào đầu 5 cán bộ của Trung tâm. Anh Viết quay về nhà và vào chùa Phật gọi là Chùa Đông. Thiện nam tín nữ thấy Anh đói mệt cho Anh cơm ăn, nước uống. Trước khi tự sát, Anh Viết ngồi lặng người như thiền định trước một tượng Phật, thỉnh thoảng lại quỳ lạy. Đến khoảng hơn 19 giờ tối ngày 11.9 thì các nhân chứng nghe thấy tiếng súng, tưởng đâu tiếng pháo nhưng phát giác thấy Anh Viết máu từ tim Anh chảy phọt ra linh láng, mới biết Anh tự tử, bắn vào tim. Bữa cơm sau cùng của Anh là bữa cơm chay. Nơi Anh rời cõi ta bà này là Cửa Phật.CS cướp đất của dân ở xã Đồng Tâm thuộc thành phố Hà nội. Đồng bào bảo vệ bằng việc bắt 38 cán bộ, đảng viên, cảnh sát cơ động đến cưỡng chế làm con tin. Chính Chủ Tịch Uỷ ban Hà nội là Nguyễn Đức Chung ngày 22/4 đến thương lượng, trước sự chứng kiến của các đại biểu quốc hội và luật sư, Chủ tịch Chung ký vào cam kết sẽ thanh tra về khiếu nại của dân xã Đồng Tâm trong 45 ngày, “không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhân dân xã Đồng Tâm” để đổi lấy sự giải thoát số cảnh sát cơ động bị dân làng bắt giữ. Số người được thả xá sâu, xá cạn đồng bào, cám ơn đã đối xử tốt. Nhưng CS chỉ hứa suông và chuẩn bị bắt nguội. Hai tháng sau vào ngày 13/6 Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự liên quan việc bắt giữ 38 người thi hành công vụ tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức) để “điều tra về tội ‘bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật’.”CS cướp đất của dân là vấn đề quốc gia đại sự phổ biến. Dân chúng VN, thành thị lẫn nông thôn, lương cũng như giáo chống CS cướp núm ruột của mình thành một phong trào suốt từ bắc chí nam. Truyền thông xã hội, báo chí ngoài lề gọi là phong trào “Dân Oan”. Con số chánh thức nhà cầm quyền kiểm kê chiếm hơn hai phần ba số đơn từ khiếu nại. Con số thực tế xử ắt phải nhiều hơn nhiều.Túi tham không đáy, ăn quen nhịn không quen, CSVN còn định làm Luật Đặc Khu, cho mướn 99 năm vùng hiểm yếu về an ninh quốc phòng của VN (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc) cho người TQ vào không cần chiếu khán nhập cảnh. Dân chúng VN trong ngoài nước phát động phong trao biểu tình liên tục, đông đảo, với nhiều sáng kiến làm cho CS quá sợ. Ngay trong đêm khuya CSVN phải công bố lùi việc thông qua Luật Đặc Khu tới tháng 10. Nhưng dân chúng VN không tin và không ngưng biểu tình. Phong trào bảo vệ đất đai núm ruột của người dân, phong trào dân chúng chống CS bán đất, bán nước sớm hay muộn cũng thành sức nổ bùng hay nổ chụp làm lung lay, suy tàn hay sụp đổ chôn vùi chế độ CS./. (VA)