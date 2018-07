Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Thiên Ân, Lucerne Valley

Hình ảnh trong Đại lễ Vu Lan tại Chùa Thiên Ân.

Bài viết: Từ Trí Lưu Kim Chi; Hình ảnh: Quán Như Lê PhúcVào lúc 11:00 sáng Chủ Nhật ngày 15 tháng 7 năm 2018, Chư Tôn Đức cùng Phật tử đã cử hành Đại Lễ Vu Lan tại chùa Thiên Ân, thành phố Lucerne Valley.Với thời tiết vùng sa mạc, càng về trưa càng nóng hơn, lại cùng vào ngày tranh giải Vô địch World Cup Finals Soccer, thế mà quây tụ tại Quan Âm Phật đài lộ thiên trong sân chùa Thiên Ân, ngay giữa trời nắng gắt, một Tăng đoàn khoảng 20 vị, cùng hơn trăm vị Phật tử đến từ nhiều thành phố, đã trang nghiêm thành tâm cử hành Đại Lễ Vu Lan.Hoà Thượng Viện chủ Rossi Thích Ân Giáo, cùng các Thầy trú xứ tại chùa Thiên Ân, đã trang nghiêm cung đón Tăng đoàn Sangha quang lâm về chùa tham dự Đại Lễ Vu Lan. Tăng đoàn gồm có:Quý Hoà Thượng: Hoà Thượng Thích Phước Sung, Viện Chủ chùa Pháp Hoa tại El Monte; và, Hoà Thượng Thích Minh Dung, Viện Chủ chùa Quang Thiện và tu viện Sơn Tùng tại Ontario.Quý Thượng Toạ: TT Thích Từ Bi, đương thời hộ trì Tam Bảo tại chùa Điều Ngự; và TT Thích Kiến Đức, đến từ tiểu bang Nebraska.Quý Đại Đức và các Thầy: hai ĐĐ Thích Minh Thuyền và ĐĐ Thích Nguyên Vinh, trú xứ tại Tổ đình Minh Đăng Quang; ĐĐ Thích Định Tấn, trú xứ tu viện Nhất Tâm tại Santa Ana; ĐĐ Thích Phổ Thuận, trú xứ tịnh thất Đại Bi Quan Âm tại San Bernardino; và ĐĐ Thích Đồng Hưng, trú xứ tu viện Quang Thiện tại Ontario. Cùng bốn Thầy hiện đang đang tu tập tại chùa Thiên Ân là: Thầy Thích Tâm Vui Mừng, Thầy Thích Tâm Trí, Thầy Thích Bát Hải, và Thầy Thích Vui Mừng. Và Sa Di Thích Phước Định, trú xứ chùa Pháp Hoa tại El Monte.Quý Sư Bà: Sư Bà Thích Nữ Như Hoà, Ni Trưởng Giáo Hội Phật giáo VN Ni Bộ Bắc Tông tại Hoa Kỳ, cũng là Viện Chủ chùa Dược Sư tại thành phố Garden Grove; Sư Bà Thích Nữ Như Ngọc, Viện Chủ chùa Di Đà và Trung Tâm Phật giáo Thích Thiên Ân tại thành phố Westminster.Quý chư Ni: Ni Sư Thích Nữ Như Hạnh, Viện Chủ chùa Vạn Hạnh, cùng ni chúng là Sư Cô Thích Nữ Như Hiền.Cùng với sự hiện diện của hơn một trăm vị Phật tử, đã vân tập về từ nhiều thành phố như là Los Angeles, El Monte, Garden Grove, Westminster, Santa Ana, Ontario, San Bernardino, v.v.... Và có sự hiện điện của quý vị trong Ban Điều Hành chùa Dược Sư.Trong phần ban đạo từ hay ban lời khích lệ tu tập của Chư Tôn Đức, có ba vị Thầy được mời là, HT Thích Minh Dung, Sư Bà Thích Nữ Như Hoà, và HT Roshi Thích Ân Giáo.HT Thích Minh Dung nói về lòng mẹ thương con và tình con thương mẹ.HT giảng dạy rằng trong pháp giới này không có gì bao la to tát hơn tình mẹ thương con. Mẹ thương con như trời như biển, không hề nghĩ đến thân mình, và không có món gì mà không để dành cho con. Trong hoàn cảnh đất nước đổi thay mà phải bỏ nước ra đi, không cha mẹ nào mà không nghĩ đến tương lai của con cái khi phải chịu cơ cực hay phải hy sinh. Cũng thế và ngược lại, con cái cũng có tấm lòng của ngừơi con thương mẹ. Ở đất nước Mỹ này, làm sao giữ tròn chữ hiếu và tình thương mẹ cho vẹn toàn, khi vừa phải đi làm kiếm sống và vừa lo chăm sóc mẹ già. HT nói thêm rằng có rất nhiều Phật tử bất an khi phải đưa mẹ mình vào nursing home, vì không còn cách nào hơn. Họ đến hỏi HT, vậy chớ việc làm của họ là đúng hay sai? HT trả lời, không có sự đúng hay sai trong việc này. Nơi tình thương thì không có đúng, cũng không có sai. Vẫn chỉ là một tấm lòng! Lòng mẹ đã thương con, nên thường không bận tâm. Lòng con thương mẹ, và mong sự tốt đẹp hơn cho mẹ mình.Sư Bà Thích Nữ Như Hoà giảng về căn cơ cội nguồn và đức hạnh của người xuất gia.Sư Bà dạy rằng ở đâu và bao giờ cũng vẫn nhớ đến căn cơ cội nguồn, và nhất là không bao giờ rời xa tâm Phật của mình. Tại sao? Vì ai ai cũng có một tâm Phật của chính mình! Sư Bà nhớ lại thuở trước, sau khi tốt nghiệp Đại Học Vạn Hạnh, lúc đó mới ngoài 25 tuổi, Sư Bà đã nhập thế làm việc đời với một tâm đạo. Lúc đó Sư Bà vào bệnh viện chăm sóc người bệnh và những người khó khăn cơ nhỡ. Ra hải ngoại, Sư Bà vẫn phụng sự Tam Bảo theo khuôn thước của một đệ tử xuất gia với Đức Từ Phụ Thế Tôn. Hôm nay Sư Bà gặp lại Thầy Thích Ân Giáo, sau một thời gian dài, Sư Bà có lời hoan hỉ khen ngợi tán thán đức hạnh của vị Thầy xuất gia này. Là một vị đệ tử từ nhiều năm nay của cố HT Thích Thiên Ân, Thầy đã sống đúng hạnh của một vị xuất gia, khiêm cung, đơn giản, rất tận tụy với lời dạy của Đức Thế Tôn, là sống và hành đúng theo lối sống đơn thuần của một người hộ trì Tam Bảo. Thầy đúng nghĩa là “ a simple monk “!HT Thích Ân Giáo chia sẻ về tình mẹ, về nghiệp, và về trọng trách của người đầu tròn áo vuông.HT nói là Thầy rất cảm động trước thâm tình của Chư Tôn Đức đã dành cho Thầy, và tấm chân tình các Phật tử đã không quản ngại xa xôi mà vân tập về ngôi chùa đơn sơ và ở nơi hẻo lánh này. Và HT cũng chân thành xin lỗi đã không kịp chuẩn bị hoa cho lễ Bông Hồng Cài Áo. Thế nên chỉ xin kính dâng tất cả các Bà Mẹ đóa Hoa Hồng Tâm Linh! HT nói tiếp, khi ta còn bé thường hay giận hờn mẹ vì mẹ không cho ta làm theo ý mình. Đến khi lớn lên ta chỉ thấy thương mẹ thôi. Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên đi tìm mẹ ở nhiều tầng địa ngục cũng vì thương mẹ. Bà mẹ vì tạo nhiều ác nghiệp nên bị đọa địa ngục. Nếu nói về địa ngục, thật ra trên cảnh giới Ta Bà mà chúng ta đang sống đây, cũng có nhiều cảnh địa ngục trần gian rất thương tâm. Còn nói về ác nghiệp, thì nên nói rõ ra là, thái độ của ta như thế nào trước một việc làm của ta, thái độ đó được xem là ác nghiệp hay thiện nghiệp! Nếu sống theo lời Phật dạy, thì mình cũng không làm gì trái ngược để tự tạo ác nghiệp. Mẹ hiền Quan Âm luôn lo cho chúng sanh không ngừng nghỉ ! Mẹ của ta luôn lo cho con mình không rời tay. Nếu ta học được hạnh chuyên lo cho chúng sanh, quên mình, mà chỉ nghĩ đến người khác, thì ta sẽ chứng nghiệm được Phật tánh hiện tiền. Sư phụ của Thầy là cố HT Thích Thiên Ân, là một nhà sư đơn giản, hiền hoà, luôn tươi cười, và cả cuộc đời của Ngài chỉ lo chăm sóc người khác. Cho nên Thầy nhận ra thiên chức của người tu hành là, trọn cuộc đời chỉ tận tụy lo chăm sóc cho người khác! Ngựơc lại, Phật sẽ lo lại cho ta. Vậy Phật ở đâu? Phật ở chung quanh ta, vì chúng sanh, ai ai cũng là Phật!Buổi lễ còn mang đến một phứơc duyên cho các Phật tử, đó là, lễ khai mạc và chiêm bái các Tôn Tượng vừa được an vị tại chùa, do nhiều thiện duyên hợp lại. Đó là các tôn tượng của các Bồ Tát: Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng; và hai vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn là Ngài Ma Ha Ca Diếp và Ngài A Nan!Sau đó là Lễ Cúng Dường Trai Tăng, và các Phật tử dùng cơm trưa tại chùa. Buổi lễ được hoàn mãn trong niềm hoan hỉ của Chư Tôn Đức, và sự tràn đầy yêu thương và biết ơn của hàng Phật tử.Liên lạc chùa Thiên Ân, điện thoại, (760) 985-4567; địa chỉ, 10989 Buena Vista Rd. Lucerne Valley, CA 92356-7303.