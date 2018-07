Xe Tesla Molde 3 Có Lời Nhất

(Xem: 177)

Indonesia tăng sản lượng than trong nửa đầu năm nay trong khi giá toàn cầu tăng cao hơn: Indonesia sản xuất 163.44 triệu tấn than trong 6 tháng đầu 2018, tăng 18% so cùng kỳ năm trước. Indonesia xuất cảng 94.68 triệu tấn than trong nửa đầu năm nay.