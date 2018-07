Tiệc Chay Gây Quỹ Dựng Hàng Rào Chùa Phước Huệ

Ca sĩ kiêm MC Giáng Ngọc đang trình diễn bản : Em đi chùa Hương. Ảnh/VBMN

Ca sĩ Ngọc Trân, đang ca bản: Hiểu & Thương. Ảnh/VBMN

Ca sĩ Quang Bình với bản: Hoa cài mái tóc.Ảnh/VBMN

Các em đòan vũ Hoa Hướng Dương đang biểu diễn vũ khúc Sáng Tâm Hoa. Ảnh/VBMN

Ảnh chụp lưu niêm tính ừ trái: Ca sĩ Giáng Ngọc, Viện chủ chùa Phước Huệ và quý thân chủ trúng đáu giá chiếc đèn lộng lẫy, đẹp lạ mắt được trang trí trên lưng con Ó. Ảnh/VBMN

Tacoam,WA.- Lúc 7 giờï chiều, oi bức trong sáng Thứ Bẩy ngày 14 tháng 7 năm 2018, Phước Huệ Thiền Tự Tacoma đã long trọng tổ chức buổi tiệc chay gây quỹ xây dựng hàng rào xung quanh chùa hầu bảo vệ an toàn ngôi Tam Bảo như trong kế hoạch của chùa.Mội hội trường trang trí thật trang trọng và sáng sủa mang nhiều ý nghĩa vớiù những tấm Băng đôn treo chung quanh tường đậm nét với những hàng chữ có ý nghĩ sâu sa về Phật pháp cùng những kỷ vật đấu giá như nón lá, ô dù cùng những câu búp pháp của Viện chủ chùa Phước Huệ Thích Phước Toàn chắp bút ghi trên kỷ vật .v.v, ngoài ra có 2 bàn trưng bày nhiều kiểu dèn lộng lẫy giá trị,,lạ mắt, mẫu mã đẹp, cũng do chính viện chủ Chùa Phước Huệ đã bỏ ra nhiều công sức, dày công tìm tòi nghiên cứu và sáng tạo.Thoạt bước vào hội trường,băng đôn bên trái đề : Bảy bước chân từng bước, năïm màu tỏa diệu tâm - Bên mặt: Cùng dấn bước lên đường, tâm niệm trọn yêu thương – Sáng vòng tay mắt tuệ, nở rộ đóa chân thương.Chính giữa hội trường: Chung tay là màu nhiệm, thắp sáng nẻo tâm linh – Cho muôn tim bùng nổ, đóa yêu thương hòa bình,,Thành phầm tham dư thật đông đảo, ngồi chật cả hội trườngï khoảng trên 400 người gồm quý quan khách, quý phật Tử, quý đồng hương Tacoma, Seattle và các nơi khác.Mở đầu khai mạc chương trình, Viện Chủ chùa Phước Huệ Thích Phước Toàn lên bày tỏ,đôi lới cám ơn và tri ân quý quan khách hiện điện.Một chương trình văn nghệ thật đặc sắc, chọn lọc giúp vui do các Ca sĩ Giáng Ngọc, ca sĩ Ngọc Trân và các ca sị địa phương đảm trách với sư phối hợp âm thanh hòa nhạcø nhịp nhàng và chuyên nghiệp của nhạc sĩ quen thuộc và nổi tiếng trong cộng đồng TB.WA : Dư Quốc Cường đã khiến không khí buổi tiệc chay gây quỹ mỗi lúc một vui tươi và sống động.Điển hình như sĩ Ngọc Trân biểu diễn qua các bản nhạc chọn lọc Hiểu và thương, người Mẹ bán nón.. Ca sĩ Giáng trình bày xuất sắc với bản: Em đi chùa hương, Say you will, Mối duyên quê, mời anh về thăm quê em và ca sĩ Quang Bình: Hoa cài mái tóc, Nhành Dương cứu khổ, Nếu đời không có em, Ngày Em đi.Nổi bật nhất các em phật tử chùa Phước Huệ trong đoàn vũ Hoa Hướng Dương do cô Lisa Trần làm trưởng đoàn, đã biểu diễn thật điêu luyện và xuất sắc qua màn vũ bản nhạc Sáng Tâm Hoa, được phổ nhạc qua thơ của Thượng Tọa Viện Chủ chùa Phứớc Huệ Thích Phước Toàn khiến mọi người hiện diện đồng loạt vỗ tay thán thưởng nhiệt liệt.Ngoài ra phải kể đếnø Cô Ca sĩ kiêm MC trẻ đẹp, duyên dáng Giáng Ngọc đa hăng say và nhiệt tình õ điều khiển chương trình gây quỹ thật linh động và tháo vát từ đầu tới cuối như là Hoạt náo viên của chương trình khiến không khí buổi tiệc chay,mỗi lúc một vui tươi nhưng không kém phần hào hứng nhất là qua những cuộc đấu giá thật sôi nổi với lời giới thiệu thật hấp dẫn. khích động lòng người của MC Giáng Ngọc khiến những kỷ vật đấu giá đã được quý phật tử và quý khách hiện diện nhiệt tình hưởng ứng ủng hộ mua hỗ trợ cho chùa gần như trọn vẹn.Buổi tiệc chay thành công viên mãn và kết thúc khoảng 9 giờ tối cùng ngày, mọi người hoan hỷ ra về sau khi vừa tham dự buổi tiệc chay ngon miệng, đậm đà hương vi quê hương do Ban trai sọạn chùa khoản đãi đồng thời vừa được thưởng thức một chương trình văn nghệ thật đặc sắc, vui tươi, ø tràn đầy ý nghĩa,BUI PHÚ/VBMN