PHÁP TU NIỆM PHẬT VÀ TỤNG CHÚ LĂNG NGHIÊM



Phan Minh Hành



Sau sự thành công viên mãn của pháp hội Lương Hoàng Sám đã tổ chức vào tháng 3-2018 với gần 500 phật tử gần xa về tham dự, đạo tràng Kiều Đàm Di là cái tên càng ngày càng quen thuộc đối với hàng phật tử ở vùng Bolsa. Với niềm phấn khởi và tràn đầy mong mỏi được sự tín nhiệm của thính chúng trong việc thực hành bồ tát đạo, đạo tràng Kiều Đàm Di tiếp tục tổ chức Pháp Tu Niệm Phật, cũng do Thích Chúc Thiện hướng dẫn, vào hai ngày thứ sáu và thứ bảy (20 và 21 tháng 7-2018), tại trung tâm Sangha, thành phố Huntington Beach, California. Như đạo hữu Quảng Nguyên Phương cho biết, chú Lăng Nghiêm sẽ được trì tụng trong hai ngày Pháp Tu Niệm Phật.



Theo Hòa Thượng Tuyên Hóa, Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm được xem là quan trọng nhất đối với tất cả loại Chú, bởi Thần Chú nầy chứa đựng tất cả công năng và diệu dụng của Phật Pháp. Thần Chú này được chia ra 5 bộ, thuộc về 5 phương:



1- Phật bộ: do Phật Thích Ca Mâu Ni làm chủ, thuộc về trung tâm, là Chú của chư Phật.

2- Liên Hoa bộ: do Phật A Di Đà làm chủ, thuộc về phương Tây, là Chú của chư Bồ Tát.

3- Kim Cang bộ: do Đức Phật A Súc làm chủ, thuộc về phương Đông, là Chú của Kim Cang Mật Tích.

4- Bảo Sanh bộ: do Phật Bảo Sanh làm chủ, thuộc về phương Nam, là Chú của chư Thiên.

5. Nghiệp bộ: do Phật Thành Tựu làm chủ, thuộc về phương Bắc, là Chú của chư quỷ thần.



Cũng theo Hòa Thượng Tuyên Hóa, trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm cảm nghiệm được những lợi ích:

1- Thấy được pháp thân của các chư Phật.

2- Oai đức của tam bảo Phật Pháp Tăng thường độ trì.

3- Không bị tà ma ngoại đạo quấy phá, nhiễu hại.

4- Ma vương, quỷ thần đều quy phục và bảo hộ.

5- Nhận ra năm bộ Phật chú: Kim Cang bộ, Bảo Sinh bộ, Phật bộ, Liên Hoa bộ, Nghiệp bộ được thù thắng và tôn quý nhất.

6- Được tất cả mười phương chư Phật quán đỉnh.

7- Thần chú cảm ứng và linh nghiệm không thể nghĩ bàn.

8- Trí huệ tăng trưởng rộng lớn.

9- Hiểu rõ thần chú Thủ Lăng Nghiêm là Vua của tất cả loại chú.

10- Tinh tấn trì chú sẽ minh tâm kiến tánh, khai đại trí huệ.

11- Công năng trì chú Thủ Lăng Nghiêm sẽ đời đời phú quí, giàu sang.

12- Những điều mong cầu đều viên thành, đạt sở nguyện.



Thần chú Thủ Lăng Nghiêm là Chú dài nhất, còn gọi là "linh văn", bởi vì Chú quá linh diệu, diệu không thể tả. Ai niệm thì người đó thấy được cảm ứng. Ai trì tụng thì người đó được Bồ Tát Kim Cang Tạng hộ trì. Vì thế khi tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm phải nghiêm trì giới luật và chánh tâm thành ý, sẽ đạt được các đại cảm ứng và lợi ích trên.



Nhưng trong hai ngày Pháp Tu Niệm Phật trì tụng bộ kinh A Di Đà là chính yếu. Chúng ta đã biết rằng trong kinh A Di Đà, Đức Phật đã nói:" Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó. Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà". Vì thế phần nhiều phật tử theo Tịnh Độ tông đã từng ấp ủ và mơ ước sau khi hơi thở vừa dứt được sinh về cõi Cực lạc, có cơ hội hiểu biết thêm về cảnh giới nầy.



Dưới đây là lịch trình hai ngày của Pháp Tu Niệm Phật:



- Thứ sáu (20-7-2018)

6.00 am Tụng kinh Lăng Nghiêm

7.00 am Điểm tâm

8.00 am Niệm Phật

11.30 am Thọ trai

1.30 pm Niệm Phật

3.30 pm Thuyết Pháp

4.30 pm Tụng kinh A Di Đà

5.30 pm Hoàn mãn



- Thứ bảy (21-7-2018)

6.00 am Tụng kinh Lăng Nghiêm

8.00 am Niệm Phật

11.30 am Thọ trai

1.30 pm Niệm Phật

3.00 pm Nghỉ giải lao

3.30 pm Thuyết Pháp

4.30 pm Tụng kinh A Di Đà

5.30 pm Đăng đèn Quán Âm và trì tụng Chú Đại Bi

6.00 pm Hoàn mãn



Nếu không có gì thay đổi vào phút chót, đạo hữu Tuệ Tánh sẽ làm MC cho Pháp Tu Niệm Phật. Sự tham dự Pháp Tu và thọ trai đều miễn phí. Mọi chi tiết về Pháp Tu xin liên lạc:

- Quảng Nguyên Phương 714-363-8029

- Chơm Phương Vân 714-397-9627

- Email: kieudamdi@yahoo.com

Ngày 15-7-2018

Phan Minh Hành