Sài Gòn: Khu Vui Chơi Tự Phát Thiếu An Toàn

Các thiết bị trò chơi cũ kỷ, nhếch nhác ở khu vui chơi trẻ em trước chung cư Ngô Tất Tố, đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, Sài Gòn.Ở một số quận, huyện vùng ven Sài Gòn, các phụ huynh muốn cho con cái tới khu vui chơi đàng hoàng thì phải vào trung tâm thương mại hoặc nhà văn hóa, vừa tốn kém lại vừa xa vì cách nhà đến 6 - 7km. Vì vậy, không ít phụ huynh là công nhân lao động nghèo chỉ có thể đưa con tới các khu, bãi vui chơi tự phát được mở tạm bợ trên các miếng đất trống với giá vé từ 5,000 đến 15,000 đồng/lượt chơi, theo báo SGGP.Như một khu vui chơi thiếu nhi ngoài trời mới mở trong khu dân cư Đông Tăng Long (quận 9), với các thiết bị trò chơi như đu quay, nhà hơi, mâm xoay điện, ô tô điện, xe điện đụng… nhưng chủ yếu là đồ cũ.Báo SGGP dẫn lời chị Trần Thị Yến Lài (ngụ phường Long Trường, quận 9) cho hay: “Tụi nhỏ mê trò đu quay ở đây lắm, nhưng không ổn vì ngồi thiếu dây an toàn, khi đu quay hoạt động, vòng quay đưa tụi nhỏ ra tận mép kênh và lơ lửng phía trên đống xà bần kia, thấy nguy hiểm quá. Tôi phải luôn miệng nhắc con tôi bám chắc vào tay vịn”. Thì ra khu vui chơi này khá thiếu an toàn bởi được dựng trên một khoảng đất trống tiếp giáp với một con kênh và một đống phế liệu gạch, cát, tôn cũ, cửa sắt cũ, kính vỡ… của một công trình xây dựng gần đó đổ ra.Tương tự, trong khu vui chơi trên một bãi đất trống ở đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9) cỏ dại mọc đầy và xà bần đổ rải rác; hay khu vui chơi trên đường Huỳnh Thị Phụng (quận 8), đường Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh) cũng thiếu an toàn bởi thiết bị quá cũ kỹ, rỉ sét.Theo báo SGGP, khu vui chơi trên đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2) mới đây được tráng lại nền xi măng và làm mái che cho có vẻ khang trang hơn chút đỉnh bởi đã hình thành từ khoảng 7 năm trước. Các thiết bị trò chơi, các máy trò chơi đều đã rất cũ cũng mới được sơn lại, nhưng vì là đồ cũ nên vẫn phụ huynh không thể nào an tâm. Thí dụ như tàu lửa đang chạy bình thường bỗng dưng tăng tốc bất ngờ, làm trẻ hoảng loạn và phải mất vài phút mới thắng lại được.Còn khu vui chơi tại công viên Dạ Nam (quận 8), dù mới được đầu tư khá bài bản với các trò cầu tuột, xích đu, leo núi, leo thang dây, vòng xoay… trên nền cát mịn nhưng nay cũng đã hư hỏng gần hết. Một số thiết bị bằng nhựa đã bị vỡ, gãy, còn các thiết bị bằng sắt thì xộc xệch.Báo SGGP dẫn lời chị Tâm, một người bán nước gần công viên Dạ Nam, cho biết: “Trẻ em khu này nếu không chơi ở đây thì chỉ còn cách ngồi nhà xem ti vi hoặc lang thang ngoài vỉa hè, lòng hẻm. Bởi vậy, dù thiết bị hư hỏng gần hết nhưng tụi nhỏ hiếu động vẫn rủ nhau vào chơi. Thỉnh thoảng mấy bác xe ôm đậu gần đó đã phải nhắc nhở chúng chơi cẩn thận để tránh bị thương”.Như vậy, việc kiểm tra, bảo trì và sửa chữa các thiết bị trò chơi ở các khu vui chơi nêu trên là rất cần thiết và phải kịp thời.Về vần đề này, tại khu vui chơi trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9), một người phụ nữ tên Hồng cho biết mình vừa là chủ vừa là quản lý, còn việc sửa chữa thì giao cho chồng và con trai, ai rảnh thì làm.Bà Hồng khoe: “Mặc dù cha con nó đâu biết gì về máy móc nhưng mấy năm nay vẫn sửa chữa ngon lành. Kể ra mấy thứ này cũng đơn giản, thấy kẹt chỗ nào thì lôi ra tra dầu, hay ốc nào rơi ra thì vặn lại. Còn phụ huynh họ ngại dây điện loằng ngoằng, mình tém tém lại là ổn”, và “Không sao đâu, đồ đạc nhìn cũ vậy chứ chắc chắn lắm, mà tôi chỉ bán vé còn cha mẹ phải trông chừng con chứ”.Còn việc các cơ quan chức năng đến kiểm tra thì sao, bà Hồng nói thẳng: “Cái khu vui chơi nhỏ xíu, mỗi tối nhiều thì được chục đứa, ít thì vài ba đứa ghé chơi, ai kiểm tra làm gì cho mệt!”.