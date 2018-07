Cẩm Nang Gia Đình: Góp Nhặt, Tận Dụng Thời Gian

Thành LaceyNguồn: Tom Rath, “Strenghts Finder”Bài 1: Cứ góp nhặt, sẽ có lúc dùng“Vậy là bạn là một người hay tìm toì. Bạn thu góp đồ vật. Có thể là bạn thu thập tin tức, dữ kiện như từ ngữ, sự kiện, sách vở và các câu danh ngôn hay bạn thu thập những thứ cụ thể như các lọai bướm, các cards hình danh thủ thể thao, đồ chơi sứ sành, tranh ảnh. Bất cứ thứ gì bạn thấy thích, bạn thu góp chúng vì chúng hấp dẫn bạn. Và bạn thuộc loại người thấy có thật nhiều thứ hấp dẫn đối với bạn.Thế giới này đúng thật là hấp dẫn vì sự đa dạng vô biên và sự cấu kết tế nhị của nó.Nếu bạn là người đọc thật là nhiều, không phải vì bạn muốn chứng minh tư tưởng của mình mà là để thu thêm nhiều dữ kiện cho kho tàng kiến thức của mình. Nếu bạn thích đi du lịch thật nhiều, đó là vì mỗi nơi đem lại cho bạn nhiều thứ và nhiều điều mới lạ. Những thứ ấy bạn đem lưu giữ lại. Tại sao chúng lại đáng lưu giữ lại? Lúc bạn lưu giữ thường bạn không biết là khi nào và tại sao bạn có thể cần chúng nhưng làm sao biết được khi cần đến chúng? Với tất cả những “cái có thể dùng tới” trong trí, bạn thấy mình không muốn vứt bỏ thứ nào cả. Do đó bạn cứ tiếp tục thu gom, góp nhặt và lưu giữ.Thật là đầy hứng thú. Nó làm cho trị óc của bạn luôn mới và biết đâu, lúc nào đó chúng sẽ trở nên hữu dụng.” – Tom RathNếu bạn là người hay thu gom như mình thì hãy đừng lo sợ bị chê cười hay bị bà xã nhằn, thì dành cho mình một cái kho chứa tất cả những thứ mình ‘sưu tầm’ để thấy một lúc nào đó chúng lại trở nên hữu dụng, mà lại có được niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Mong có thêm được người ‘đồng chí hướng’.Bài 2: Hãy tận dụng tối đa thời gianNguồn: “Smile in the Mirror” của Tony VentrellaĐây là một ý tưởng làm cho ta “mở mắt” trước thực tế không chối cãi được là: cuộc đời này là vô cùng ngắn ngủi.Như vậy tại sao chúng ta không xem mỗi ngày được sống là một điều quý giá? Ta hãy cảm tạ mỗi ngày mình được sống và tận dụng nó đến mức tối đa.Hãy thức dậy 15 phút sớm hơn thường lệ. Như vậy ta có thêm được một giờ và 45 phút mỗi tuần. Được thêm gần hơn hai ngày mỗi tháng và hai mươi ngày một năm. Điều này không có gì khó phải không bạn?Trong năm phút đầu tiên mà bạn có thêm được mỗi ngày đó, hãy chăm chú vào hai điều mà bạn cảm tạ và tận hưởng ý nghỉ đó cho trọn vẹn.Rồi phút kế đến, bạn tự hỏi mình: “Làm cách nào hôm nay mình cải tiến được bản thân và công việc cho hay hơn ngày hôm qua?”Trong hai phút “thiền định” chót, hãy để ý tưởng chứa tràn đầy năng lượng thổi vào khắp cơ thể bạn. Bây giờ, bạn sẵn sàng sống cho ngày hôm nay.Thành Lacey