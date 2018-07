Quảng Ninh: Thợ Bãi Công Đòi An Toàn

Hiện tượng hàng chục công nhân bị ngất xỉu, ói mửa phải vào bệnh viện trong lúc làm việc tại công ty Yazaki Đông Mai thuộc tỉnh Quảng Ninh, Bắc Việt Nam, trong nhiều tuần lễ qua mà không thấy chủ công ty có biện pháp gì hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe cho công nhân làm việc, nên hàng trăm công nhân đã đình công biểu tình đòi chủ nhân công ty phải có lời giải thích thỏa đáng hôm 10 tháng 7, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết như sau:“Hàng trăm công nhân công ty Yazaki Đông Mai ở Quảng Ninh sáng ngày 10 tháng 7 đã đình công, biểu tình tập trung tại công ty để đòi hỏi trả lời rõ ràng về nguyên nhân hàng loạt công nhân ngất xỉu và choáng váng vì hít phải khí lạ vào hôm 6 tháng 7.“Truyền thông trong nước loan tin này ngày 10 tháng 7 năm 2018.“Theo kết luận ban đầu của các cơ quan chức năng, nguyên nhân chính là do nắng nóng. Tuy nhiên, rất nhiều công nhân không đồng tình với kết luận vừa nêu, cũng như lời giải thích của công ty do người dân phun thuốc trừ sâu bởi phân xưởng luôn đóng kín, máy điều hòa luôn hoạt động.“Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh cũng cử đại diện đến Công ty Yazaki Đông Mai để tìm hiểu nguyên nhân và trao đổi với công nhân vớ mục tiêu được nói nhằm ổn định tình hình.“Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 6 tháng 7 năm 2018, gần 50 công nhân tại xưởng của Công ty Yazaki Đông Mai ở khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, bị ngộ độc khí làm buồn ói, ngất xỉu phải cấp cứu ở bệnh viện và hàng trăm công nhân phải sơ tán.“Sau 5 ngày xảy ra sự việc, tại khu nhà xưởng sản xuất, vẫn lẻ tẻ xuất hiện công nhân bị ngất xỉu, co giật, trong khi nhiều công nhân vẫn chưa được xuất viện.”Bản tin RFA cho biết thêm rằng, “Đây không phải lần đầu tiên công nhân bị ảnh hưởng sức khỏe hàng loạt khi làm việc tại công ty Yazaki, ngày 2 tháng 6 năm 2018, đã có 34 công nhân đang làm việc cũng có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt, cơ thể nôn nao… phải đi cấp cứu và 2.700 công nhân khác đang làm việc phải sơ tán lánh nạn.”