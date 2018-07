Tâm Tình Thầy Trò: Bệnh Trầm Cảm

Chị Tường Chinh.

Các phụ huynh và các em thân mến,Hôm nay, Tường Chinh muốn trình bày với quý vị phụ huynh, quý em, quý thầy cô một bệnh khác mà trẻ em thường bị mắc phải, đó là bệnh trầm cảm. Bệnh này khó nhận biết ở trẻ nhưng nguy hiểm hơn bệnh tự kỷ hay bệnh rối loạn tăng động mà Tường Chinh đã trình bày trong những lần trước.Trầm cảm ở trẻ nhỏ là một tình trạng không phải quá hiếm, nhưng lại bị bố mẹ, thầy cô bị bố mẹ, gia đình hay những người thân thương bên cạnh xem thường, không mấy quan tâm. Sự vô tâm của cha mẹ, gia đình thường dẫn đến việc đứa con thân yêu bị mắc chứng bệnh này có thể dẫn đến việc hủy hoại tính mạng. Vì những áp lực của nhà trường, áp lực gia đình, nhiều bậc cha mẹ không tìm hiểu sự thay đổi tính tình của con mà rầy la, bỏ bê, khiến trẻ bị cô lập, càng chìm đắm sâu trong cơn bệnh.Theo một nghiên cứu cho thấy có đến 34% người bị rối loạn tâm lý khi còn nhỏ và có nhiều trường hợp trẻ đã chán sống, tự tử do bị trầm cảm lâu ngày. Nếu ngay từ bé, trẻ không được lưu tâm, chữa trị thì khả năng tái phát khi trưởng thành sẽ rất nặng, có thể ảnh hưởng xấu đến tính mạng và những người xung quanh. Mới đây, trong cộng đồng người Việt, đã xẩy ra vài trường hợp, những cậu nhỏ đã tự ý quyên sinh mà gia đình không hiểu vì lý do gì, sau cùng chẩn đoán là do trầm cảm. Những trường hợp đã xẩy ra là một báo động khẩn cấp cho các bậc làm cha mẹ, vì bận công việc mưu sinh mà không chú tâm tới tình cảm, trạng thái vui buồn của con cái. Chính vì vậy, cha mẹ, người thân, gia đình nên đặc biệt chú ý đến con cái, nếu thấy con cái có biểu hiệu tính trầm cảm thì tìm cách chữa trị kịp thời để tránh những hậu quả đau lòng đáng tiếc. (còn nữa).Tường ChinhKỳ tới: Nguyên nhân căn bệnh