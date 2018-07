CHUYỆN BÊN LỀ





Thẳng Tiến Mười Một tại Virginia USA



sóc lanh lợi



Máy bay từ từ hạ độ cao để Sóc tôi có thể nhìn thoáng qua khung cảnh phi Trường. Một ngạc nhiên đầu tiên là những cánh rừng xanh bạt ngàn xen lẫn những hồ nước xanh phía dưới. Từ ngày qua định cư Mỹ Quốc đến nay, tôi chưa có dịp nào đến thủ đô. Trong trí tưởng tượng, Virginia nói chung và Hoa Thịnh Đốn nói riêng là một vùng đầy lạnh giá và tuyết. Có phải tôi quá là nhà quê không nhĩ! Bây giờ, gần 30 năm trở thành Công Dân Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ, nhờ có Trại Thẳng Tiến 11 của Hướng Đạo Việt Nam, tôi mới có dịp được mở mắt to hơn...





Quả thật mùa hè ở đây không khác gì vùng Rirerside lúc Nam Cali tổ chức Thẳng Tiến 8. Nhưng vùng đất trại Thẳng Tiến 11 nóng mà không khô, hơi nước len lỏi ở cùng ta... Nhưng hiểm họa về những con bọ chét thì có thật. Nhưng tính đến ngày khai mạc trại là 28 tháng 6 thì những "tin đồn thổi" đó có vẻ không có gì là thục tế. Hôm qua, 27-6, lúc vào khu rừng dành cho khu vực "Trưởng Niên", tôi bị một chú muỗi chích ở cánh tay sưng lên một chấm đỏ, một lát sau thì bắt đầu ngứa. Sóc tôi nghĩ có lẽ mình phải cẩn thận kêu cấp cứu. Nhưng nhớ hủ dầu cù là bà xã nhét trong ba lô, bèn lấy ra xức thoa vào chỗ ngứa. Thế là 30 phút sau dấu chấm đỏ không còn ngứa và ngày hôm sau thì đã... biến! Các bạn thấy không, đừng nghe hù mà hoảng!





Khu vực trại nằm trong rừng, đây thuộc quyền tài sản của BSA, các hội trường, phòng sinh hoạt, phòng ăn...đều rất ư là tiện nghi. Gần 2000 trại sinh chia thành các khu lều trại dưới bóng rừng cây xanh mát. Riêng khu Trưởng Niên được Ban Tổ Chức Trại "ưu ái" đặt tên: nào là Hội Trường Ngựa Chịu Khó Nguyễn Trung Thoại, Quán cà phê Phụng Hoàng Trần Ngọc Phụng...





Thú thiệt, Sóc tôi lấy làm mắc cở khi đi trại mà đặt trước phòng ở khách sạn để ngủ đêm. Đây là hệ quả của mấy bản tin "hù dọa" những con bọ trong rừng khu vực trại có thể là nguy hiểm. Nào là phải đem theo thuốc xịt, nào là phải xịt thuốc vào quần áo trước khi mặc... Cho nên mấy "Bề Trên" hoảng hồn bắt phải chơi theo kiểu "đại gia". Chơi Hướng Đạo kỳ nầy, bổng dưng tôi trở thành một HĐS quên điều luật số..."tiết kiệm"!





Đêm lửa trại của tiểu trại Trưởng Niên phía bên hông Hội Trường Nguyễn Trung Thoại khiến các em trại sinh ngang qua ngạc nhiên. Các em ngạc nhiên là phải rồi, với số tuổi "thất thập, bát thập" mà sinh hoạt còn hăng hái vui tươi. Nào Nhảy lửa, hóa trang, trò chơi, múa hát... Ôi! một Hướng Đạo Sinh già cũng háo hức, cũng vui tươi, cũng hăng hái yêu đời như khi còn trẻ. Đây là kết quả của con virus Hướng Đạo. Đêm lửa trại của Trưởng Niên là mối giây nối kết thân tinh ấm áp. Cứ mỗi bốn năm Trại Thẳng Tiến tồ chức là thành phần Trưởng niên càng đông, càng gắn bó và tràn ngập tiếng cười chào nhau thân ái.





Ngày 28-6 là một ngày đẹp trời, tuy rất nóng, nắng gắt, nhưng thật là một ngày không thể quên trong từng hướng đạo sinh từ tuổi Thiếu Sinh, Thanh Sinh, huynh Trưởng đến Trưởng Niên. Cổng Trại rất đẹp dáng dấp một khải hoàn môn hao hao như cổng vào Lăng Lê Văn Duyệt. Sân khấu trình bày xuất sắc đầy ý nghĩa. Mục văn nghệ khai mạc là một vỡ kịch "liên hoàn" từ khai quốc Việt Nam đến ngày hôm nay. Ôn lại lịch sử là giáo dục thực tiển cho các HĐS thấy được bổn phận phải làm gì cho đất nước trước họa xâm lăng của Tàu Cộng và bọn nội thù đang mưu đồ bán nước.





Ngày khai mạc trại, với hàng ngũ toàn thể trại sinh sắp thành nút dẹp biểu trung cho ý nghĩa: HĐS "GIỮ CHẶT MỐT GIÂY". Sau lễ khai mạc, ai nấy đều hân hoan bắt tay nhau chúc mừng và rơi nước mắt trước tinh thần YÊU NƯỚC được khơi dậy và niềm tin về tương lai tổ quốc Việt Nam trong tay thế hệ tuổi trẻ tiếp bước cha ông.





Em Maryland dịu dàng thông cảm

Mẹ Virginia chẳng quảng gió mưa

Mùa hè nắng cháy cũng vừa

Gió sương bất chợt như chưa thấy buồn!

Trại Thẳng Tiến mang danh Mười Một

Toàn cầu về lều trại hát ca

Bảy ngày vui sướng hân hoan

Bừng lên sức sống chan hòa niềm tin

Trưởng Niên cũng chen vai góp sức

Thiếu Sinh cùng tham dự trò chơi

Thanh Sinh tự quản gọi mời

Nút giây, cổng trại nhớ lời Trưởng Huynh.

Ban Quản Trại bốn năm tổ chức

Một chương rình linh diệu tuyệt hay

Hai nghìn nhân khẩu hàng ngày

Lo ăn ba bửa đêm ngày an ninh...

Tinh thần Huynh Đệ giữ gìn

Phong Trào thẳng tiến trọn tình anh em!





Trại Thẳng Tiến Hướng Đạo Việt Nam tính đến nay đã qua mười một lần thử thách. Cứ mỗi bốn năm, Hướng Đạo Sinh thuộc HĐTƯ Hướng Đạo Việt Nam toàn thế giới tụ họp về hát ca và sinh hoạt, nối giây thân ái, từ thiếu Sinh, Thanh Sinh, Tráng Sinh, Huynh Trưởng đều ba lô lều chõng lên đường...

Thoạt kỳ thủy, Phong Trào Hướng Đạo là giành cho trẻ, giáo dục trẻ theo tôn chỉ khoa học tự nhiên bằng thự tế cuộc đời. Lò đào luyện Hướng đạo hướng về giáo dục từng cá nhân, mai sau trở thành công dân tốt. Tuy nhiên Phong Trào Hướng Đạo cũng là công cuộc của người lớn. Vì thế, thời gian cũng không dừng lại cho tuổi thơ biến thiên, tuổi già xồng xộc đến vời từng người lúc nào cũng hát vang bài ca Hướng Đạo, nhưng thân thể thì héo mòn theo năm tháng.





ại Hội bầu tân Văn Phòng Trưởng VP HĐTrN





Chính vì thế mà Phong Trào mới có thêm một ngăn cho các Huynh Trưởng đã thôi cầm đoàn, luống tuổi, về vườn... Hướng Đạo Trưởng Niên vì thế cũng chen vai sát cánh với Phong Trào. Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên cùng với các Làng, Xóm, Gia Đình Bách Hợp khắp thế giới tề tựu về tham dự Thẳng Tiến 11. Nội quy cứ mỗi bốn (4) năm, nhân trại họp bạn Thẳng Tiến, Hướng Đạo Trưởng Niên họp Đại Hội và bầu ra một Văn Phòng Trưởng Văn Phòng Trưởng Niên thay cho ê kíp vừa mãn nhiệm.





Đại Hội Trưởng Niên năm nay được tổ chức trong bầu không khí rất thân mật trong tinh thần Hướng Đạo. Tại Hội trường "Minh Nghĩa Đường" Trần Văn Khắc, Hơn 50 thành viên từ 29 làng xóm, Gia Đình Bách Hợp Úc Châu, Canada, Pháp, Đức tề tựu hát vang bài ca Hướng Đạo. Đặc biệt có mặt từ Pháp, Trưởng Vĩnh Đào, từ Úc Châu, Trưởng Nguyễn Văn Thuất, từ TX, Trưởng Đỗ Phát Hai. Ban Chấp Hành HĐTƯ HĐVN đứng đầu là Trưởng Chủ Tịch Võ Thành Nhân.





Văn Phòng Trưởng Văn Phòng Trưởng Niên Lê Văn Phước báo cáo công việc làm được trong nhiệm kỳ 2014-2018, nỗi bật nhất là đã tổ chức được hai trại Họp Bạn Trưởng Niên thành công. Đó là Trại Trưởng niên 2015 tại Oregon và trại Trưởng Niên 2017 tại Nam California. Theo nội quy, đơn vị nào có trên 10 thành viên thì được bầu 2 phiếu. Đơn vị dưới 10 thì 1 phiếu.





Chủ Tọa đoàn và Ban Bầu Cử gồm: Trưởng Đỗ Phát Hai, Trưởng Nguyễn Tư Nhân, Trưởng Nguyễn Trí Tuệ. Thư ký Đoàn Nguyễn Trung Tường và hai Trưởng Nữ. Không có ứng cử viên vào chúc vụ Vă Phòng Trưởng. Có ba Đề cử viên: Tr Nguyễn Cữu Lâm, Trưởng Trần Xuân Đức, Trưởng Vũ Hồng Chương. Tất cả các Trưởng được đề cử đều là thành viên Gia Đình Bách Hợp Nam Cali.





Không khí thân mật dầm ấm với nhửng tràng pháo tay cho mỗi Trưởng lên trình diện và trình bày về lý lịch cá nhân cũng như quá trình phục vụ trong phong trào. Cuối cùng những lá phiếu từ các dơn vị đã dồn cho Trưởng Trần Xuân Đức. Với số phiếu lấn áp 25/30, Trưởng Trần Xuân Đức đã đắc cử chức vụ Văn Phòng Trưởng. Tất cả Trưởng có mặt dều vỗ tay chúc mừng và hát vang bài ca "về đây họp mặt"





Cuối cùng là màng chụp hình lưu niệm chung, đánh dấu một ngày làm việc cật lực, thể hiện rất tốt đẹp tinh thần Hướng Đạo và tinh huynh đệ. Phong Trào Hướng Đạo đúng là "công cuộc của người lớn"!





Chúc mừng Trưởng Trần Xuân Đức và mong rằng chúng ta sẽ có những bước tiến vượt thời gian trong việc gìn giữ mối giây thân ái và Nối kết bền lâu "Một ngày Hướng Đạo là một đời Hướng Đạo"





Mùa hè thì phải đầy tiếng ve

Giọng ve ca tròn tuổi ngọc mùa hè

Tiếng ve nhắc nỗi niềm luyến nhớ

Một thời yêu dại dột mặn hồn quê!

Hè Virginia rừng xanh ngút ngàn bát ngát

Ta lang thang Thẳng Tiến vang tiếng hát

Chẳng tiếng ve sầu và tiếng chim... khơi nhạc

Chỉ có "Anh em ta về..." tay thắt chặt mối giây!

Hướng Đạo Việt Nam với tiếng trống thúc quân

Ngày khai mạc hào hùng lịch sử

Dòng thời gian được tiếp nối thịnh hưng

Giờ ai bán nước để tan hoang tổ quốc!

Con cháu Vua Hùng đang cùng đứng lên

Hướng Đạo Sinh hừng hực lửa vững bền

Quyết cùng dân tộc dựng xây đất Việt

Rạng rỡ cha ông con cháu Rồng Tiên!





Trại sinh Thẳng Tiến 11 có chương trình thăm viếng nơi ở và làm việc của Tổng Thống Hoa Kỳ. Theo lịch trình của Hướng Đạo Trưởng Niên ngày 1-7-2018 là thăm tòa Bạch Ốc. Mấy tháng trước, khi làm thủ tục tham dự Thẳng Tiến11, 2018, những ai muốn vào thăm Bạch Ốc phải ghi tên trước để kiểm tra lý lịch... Sóc tôi nghĩ rằng mình cũng rất may mắn có được dịp "du lịch" thủ đô Hoa Kỳ nhân trại Thẳng Tiến 11 tổ chức trong vùng Virginia. Thế là sóc tôi ghi tên hầu hết các ngày đoàn Trưởng Niên có chương trình thăm viếng các danh lam thắng cảnh vùng thủ đô nỗi tiếng nầy.





Đoàn Nam Cali chúng tôi phải có mặt lúc 9:30 trước cổng giành riêng du khách. Xe phải đậu ở những con đường cho phép, cho nên sau khi xuống xe, ta phải đi bộ mấy block đường mới đến nơi. Chúng ta không thể tưởng tượng dòng người đông đúc sắp hàng rồng rắn chờ vào khu khám xét. Không ai được phép đem theo bất cứ vật gì ngoài giấy phép (đã xin trước) và ID. Xách tay, nước uống và các vật linh tinh đều bị cấm trừ chiếc phone. Vào trong cũng không được quay video, chỉ được chụp hình!





Muốn vào được bên trong Bạch Ốc để chụp hình hay thưởng thức tranh ảnh, phòng ốc, tượng, những đồ vật quý giá và các lưu niệm lịch sử có một không hai... chúng ta phải qua ba cửa ải, cửa ải thứ nhất là xuất trình giấy phép và ID, ải thứ hai là kiểm tra danh sách và hỏi ngày sinh, ải thứ ba là kiểm tra "chim bay cò bay" xuyên qua cổng "tàng hình". Nói chung thì công việc kiểm soát có vẽ khó khăn hơn ta vào phi trường.





Không khí trước khi vào Bách Ốc nóng kinh hoàng, an ninh dày đặt. Nhưng khi ta vào được bên trong thì thoải mái và từ từ đi từ phòng này đến phòng khác; tự do quan sát, tự do chụp hình, tự do dòm ngó trầm trồ, tự do ngạc nhiên và tự do bình luận...! Quày hàng bán vật lưu niệm ngay trong khu sang trọng đầy hào nhoáng. Đủ thứ vật kỷ niệm liên quan đến Bạch Ốc, du khách ai cũng muốn mua về làm kỷ niệm hay tặng vật cho người thân...





Nhìn chung, chúng ta đi một vòng, cửa vào và cửa ra khác nhau. Đi xong, quan sát xong, chiêm ngưỡng xong... cũng chẳng có gì là lạ lắm. Đây là một cuộc thăm viếng nơi ở và làm việc của Tổng Thống quyền lực nhất thế giới, thời gian là 30 phút để chúng ta "cởi ngựa xem hoa" chẳng biết có nhớ đời hay không thì còn tùy đối tượng!

Tân chủ tịch HĐTU HĐVN Trưởng Trần Quang Thanh Trang và Trưởng Bùi Thị Vân Khanh nhận nhiệm vụ Kiểm Soát Viên Tài Chánh.



Trong phiên họp Đại Hội Đồng nhiệm kỳ cuối 2014-2018 ; Tr Võ Thành Nhân nguyên Chủ tịch Ban Thường Vụ HĐTƯ/HĐVN đã phát biểu những lời tâm huyết đến toàn thể anh chị em các LĐ các đơn vị; sau 12 năm dài lèo lái con thuyền HĐTƯ/HĐVN hải ngoại vượt qua bao sóng gió thác ghềnh, đã thiết lập một nền móng căn bản để phát triển Hướng Đạo VN hải ngoại.



Sau một ngày đại hội đồng họp, duyệt xét thành qu3 của bón năm qua, kể từ Thẳng Tiến 10 và bầu lại Tân Ban Thuong Vụ HĐTƯ; từ nay lá cờ HĐTƯ/HĐVN đã được chuyển giao cho vị tân Chủ tịch Ban Thường Vụ HĐTƯ/HĐVN nhiệm kỳ 2018-2022 :Trưởng Trần Quang Thanh Trang (nguyên Chi nhánh trưởng Chi nhánh Canada).





Trong lịch sử Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, lần đầu tiên có một nữ trưởng nhận lãnh trách nhiệm Chủ tịch Ban Thường vụ và một nữ trưởng nữa, Trưởng Bùi Thị Vân Khanh nhận nhiệm vụ Kiểm Soát Viên Tài Chánh. Như vậy bốn năm kế tiếp phái nữ chiếm ưu thế!





Chúc mừng Trưởng Trần Quang Thanh Trang và Tr Bùi Thị Vân Khanh





Thân chúc quý Trưởng nhiều sức khỏe đầy nghị lực trên đường dấn thân phục vụ phong trào và lá cờ HĐTƯ/HĐVN vẫn luôn hãnh diện tung bay tại các quốc gia có đông người Việt định cư trên thế giới.





Tin giờ chót cũng cho biết trại Thẳng Tiến lần thứ 12 HĐTƯ/HĐVN sẽ diễn ra tại Sysney , Australia. Chúc mừng Tr Trần Công Thuý Định và quý Trưởng Chi Nhánh Úc đã can đảm nhận trách nhiệm đưa trại Thẳng Tiến Xll về miền Australia.





Sáng 4 tháng 7 năm 2018, một lễ bế mạc đầy cảm động có chứng kiến của các đại diện BSA, Lễ bàn giao lá cờ Trại Thăng Tiến từ Virginia sang cho phái đoàn Úc Đại Lợi và một vòng tròn nắm tay nhau gần 2000 trại sinh hát vang bài chia tay... Hẹn mai ta sum vầy bên xứ Cân Gu Ru với Thẳng Tiến 12.



Cùng nhau "giữ chặt mối giây"

Hướng về tổ quốc mong ngày TỰ DO!



sóc lanh lợi - letamanh

Virginia 4-7-2018