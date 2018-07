Họp Mặt Toàn Thế Giới Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng 2018: Phan Châu Trinh Đường Chúng Ta Đi

Hình ảnh trong Họp Mặt Toàn Thế giới Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng.

Nguyễn Đăng Ngọc

Thái Doãn Ngà

Phan Ứng Thời

Huỳnh Tuấn

Trương Công Lập

Lê thị Phương Lan

Bùi Thị Hồng Vân

Garden Grove, Nam California (Bình Sa)- - Tối Chủ Nhật ngày 1 tháng 7 năm 2018 tại nhà hàng Golden Sea Restaurant, Hội Ái Hữu cựu học sinh Trung Học Phan Châu Trinh Đà Nẵng Tổ Chức Họp Mặt Toàn Thế Giới Lần Thứ 4 với Chủ Đề "Phan Châu Trinh Đường Chúng Ta Đi”...Khoảng 600 quan khách, đại diện một số các hội đoàn, đoàn thể thân hữu, các cơ quan truyền thông, qúi Thầy, Cô và các cựu học sinh về từ khắp nơi trên thế giới để tham dự đêm họp mặt. Đặc biệt có cựu học sinh nay là Nhà Sư Pháp Thông, HT, Thích Tịnh Đức đến từ Dalas TX, LS. Nguyễn Tâm, Nghị Viên Thành Phố San Jose...Điều hợp chương trình tổng quát cựu học sinh Trần Quang Sanh, MC. Bích Ngọc.Trước khi vào lễ chính thức, Ban tổ chức cho chiếu slide show: “Thành Tích Hoạt Động của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng.” (do cựu học sinh Quang Sanh thực hiện.)Lễ khai mạc bắt đầu, mội hồi trống trường đã được gióng lên, để cho mọi người gợi nhớ tiếng trống ngày xưa báo hiệu các em học sinh đến giờ vào lớp, không khí nhà hàng đang rộn vui, bổng nhiên im lặng để nghiêm chỉnh làm lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do cựu học sinh Huỳnh Tuấn Phó Hội Trưởng Nội Vụ phụ trách, trong phút mặc niệm Anh xin mọi người hãy tưởng nhớ đến cựu học sinh Đoàn Ngọc Đông, một người lúc nào cũng quan tâm đến những sinh hoạt của hội.Sau phần nghi thức, Ban hợp ca Phan Châu Trinh lên hát bản “Phan Châu Trinh Hành Khúc” (của Giáo Sư Hoàng Bích Sơn).Tiếp theo cựu học sinh Trương Công Lập, Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ lên giới thiệu thành phần quan khách và thầy, cô cũng như các cựu học sinh về từ xa tham dự.Sau đó cựu học sinh Phan Ứng Thời, Hội Trưởng kiêm Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy Thầy Cô, Quan khách và đồng môn, thân hữu, Ông nói: “ Biến cố đau buồn của tháng 4 năm 1975 đã làm cho chúng ta phải xa nhau với mỗi người một hoàn cảnh riêng. Nhưng tình Thầy, Trò và Đồng Môn của Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng đã không phai nhạt, mà ngược lại càng thể hiện sự yêu thương gắng bó nhiều hơn trong 4 lần Đại Hội mà tất cả chúng ta đều yêu mến.Với sự dạy bảo nhiệt tâm của các Thầy, Cô trong nền giáo dục trong sáng dưới chính thể Việt Nam Cộng Hoà, lấy Dân Tộc, Nhân Bản và Khai Phóng làm kim chỉ nam, tất cả chúng ta đã may mắn trở thành người hữu dụng và đã đóng góp không ít cho xã hội, gia đình và quê hương.Là một học sinh của một trường Trung Học mang tên nhà Ái Quốc Phan Châu Trinh, chúng ta đã luôn luôn noi gương và quyết tâm làm theo các lời nhắn nhủ của Người dù trong hoàn cảnh nào của quê hương.Đặc biệt trong tình thế hiện tại của đất nước, nghĩa vụ ấy lại còn nặng nề và chông gai hơn bao giờ hết. Đó là cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được trong khả năng của mỗi người để đem lại Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho trên 90 triệu người con dân Việt. Đó cũng là ước nguyện của chúng ta ở đây hôm nay và toàn thể đồng bào trong nước.Trong ngày đại hội kỳ IV này, chúng ta sẽ có dịp gặp lại Thầy Cô và bạn hữu đến từ khắp năm châu. Các kỷ niệm xưa sẽ hiện về trong tay bắt mặt mừng, trong các câu hỏi thăm chào với những nụ cười và ánh mắt nhìn nhau, tuy tuổi già có làm cho thay đổi, nhưng nó vẫn còn hồn nhiên và rộn ràng như ngày nào trên đất Quảng dấu yêu..Chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị có một buổi hội ngộ với đầy kỷ niệm yêu thương và đáng nhớ.”Tiếp theo Ban tổ chức mời Thầy Hiệu Trưởng Thái Doãn Ngà lên phát biểu, mở đầu Thầy chúc tất cả được an vui hạnh phúc, cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện để thầy trò có dịp gặp nhau. Thầy cũng đã kêu gọi mọi người hãy tích cực yểm trợ đồng bào trong nước đang quyết liệt tranh đấu phản đối Dự Luật Đặc Khu là bán nước, Luật An Ninh Mạng là bịt miệng người dân.. .Sau lời phát biểu của Thầy Thái Doãn Ngà, Ban hợp ca Phan Châu Trinh Đà Nẵng lên hợp ca bản “Lửa Bol Sa” (của Nhạc sĩ Nhật Ngân).Tiếp theo cựu học sinh Bạch Thế Thức, đại diện cụu học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng lên phát biểu, mở đầu anh nói, hôm nay chào đón qúy Thầy, Cô không làm sao nói hết những vui buồn trong 7 năm học dưới ngôi trường Phan Châu Trinh thân yêu, mấy chục năm lưu lạc nhưng tinh thần “Tôn Sư trọng Đạo” chúng em không bao giờ quên. Anh không quên cảm ơn Ban tổ chức, cảm ơn qúy thầy, cô.. . “Anh mong được nếu có thể thì mỗi năm nên gặp nhau một làn chứ để chờ đại hội thì lâu qúa vì chúng ta ai cũng già rồi.”Sau đó Ban tổ chức tặng hoa và tặng qùa lưu niệm tri ân đến các Thầy, Cô để tỏ lòng biết ơn dạy dỗ của qúy Thầy, Cô. Trong số những vị GS tham dự có: Thầy Thái Doãn Ngà, Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh và Thầy Trần Ngọc Tôn, Cô Lê Thị Hồng Khanh, Cô Lữ Bá Diệp, Thầy Tạ Quốc Ba, Thầy Trần Xuân Mai, Thầy Trần Tuệ, Cô Phan Thị Hiền Viên, Cô Võ Hồng Diệp, Cô Nguyễn Đỗ Thu, Cô Nguyễn Thị Hương, Thầy Trần Đình Quân, Cô Hoàng Thị Minh Hương.. .. Trong lúc nầy Thầy Thái Doãn Ngà trở lại sân khấu, Thầy cho biết, cựu học sinh Phan Châu Trinh đã thành công trên mọi lãnh vực xã hội, hiện tại có Anh Lê Công Hiếu hiện là Thống Đốc Tiểu Bang South Australia, Thầy cho mọi người biết một ân nhân của trường đó là cựu học sinh Tâm Nguyễn, Cô Tâm Nguyễn cảm ơn Ban tổ chức và cô hát bài “Dân ca Lý Cây Đa.. .”Tiếp theo phần chiếu “Proshown: Nhớ Ơn Thầy”...Sau đó toàn ban hợp ca lên hát bản: Phan Châu Trinh Đường Chúng Ta Đi” (của Nhạc sĩ Nhật Ngân.)Sau đó là phần chiếu “Proshow: Ngôi trường Thân Yêu.” Mọi người cùng nhìn lại hình ảnh của ngôi trường ngày cũ nay thấy hoang tàn đổ nát, ai ai cũng không dấu được những giây phút ngậm ngùi.Trong dịp nầy ban tổ chức cũng cho phát hành Đặc San Đại Hội Toàn Thế Giới Kỳ IV “Phan Châu Trinh Đường Chúng Ta Đi” do cựu học sinh Võ Văn Thiệu trình bày và ấn loát với nội dung phong phú qua nhiều bài viết giá trị của qúi vị Giáo Sư, của các nhà văn, nhà thơ, các nhà biên khảo xuất thân từ Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do MC. Trần Quang Sanh và Bích Ngọc đều hợp với sự góp mặt của các nghệ sĩ của trường và thân hữu.Xen lẫn chương trình có phần xổ số do cựu học sinh Nguyễn Lưu Phương phụ trách với những giải trúng giá trị.Kết thúc chương trình với phần dạ vũ, trước khi chia tay nhau, mọi người cùng hẹn nhau ngày đại hội tới.Được biết cơ cấu tổ chức của hội hiện nay gồm có:Ban Cố Vấn Hội:Thầy Hiệu Trưởng:, Thầy Hiệu Trưởng:Ban Điều Hành Hội Trưởng:(put4937@yahoo.com)Hội Phó Nội Vụ:(tuanhuynh8120@yahoo.com)Hội Phó Ngoại Vụ:(lapctruong@yahoo.com)Tổng Thư Ký:(phuongtao36@gmail.com)Thủ Quỹ:(bui4546@yahoo.com).Và một số các trưởng ban chuyên môn.