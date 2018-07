Trần Huỳnh Duy Thức: Ở Lại VN

Tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức quyết ở lại đấu tranh...Bản tin RFA ghi lời tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức khẳng định sẽ tiếp tục ở lại cống hiến cho đất nước Việt Nam, không ra nước ngoài tị nạn.Đây là lời ông Thức nói với vợ của ông là bà Lê Đính Kim Thoa trong cuộc gọi điện thoại về nhà vào ngày 30 tháng 6 vừa qua.Khẳng định vừa nêu của tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức được đưa ra trong lần gặp với phái đoàn Liên minh Châu Âu và Đại sứ quán Đức tại trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An vào ngày 25 tháng 6 vừa qua.Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do vào ngày 2 tháng 7, ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai ông Thức cho chúng tôi biết:“Trại giam cho phái đoàn thăm anh Thức trong vòng 1 tiếng. Họ có hỏi về sức khỏe anh Thức, ảnh cho biết là mắt của anh đã ổn định và sức khỏe bình thường. Sau đó phái đoàn có hỏi về nguyện vọng của anh Thức thì anh Thức khẳng định là anh không đi nước ngoài, anh ở lại để đem sức lực của mình cống hiến, phục vụ cho đất nước. Anh Thức muốn vụ án của anh giải quyết theo pháp luật, và pháp luật phải được tôn trọng, công bằng đối với mọi người.”Vẫn theo lời ông Trần Huỳnh Duy Tân, phía Liên minh Châu Âu cho biết sẽ theo dõi sát sao vụ việc này và hỗ trợ hết lòng cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức.Ông Tân cho biết thêm anh trai của mình vẫn hy vọng vào sự thay đổi của phía chính phủ Hà Nội:“Ngày 9/5, có người bên Tổng cục an ninh của bên Bộ Công an xuống gặp ảnh. Như anh nói là thái độ của họ rất là tôn trọng. Anh Thức có đánh giá là có sự hiểu biết nhau hơn giữa phía bên chính quyền cũng như là những gì anh đã làm. Ảnh tin rằng có sự thay đổi trong việc chuyển biến từ đối đầu sang đối thoại.”Hiện tại, phía gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức và Luật sư Ngô Ngọc Trai cho biết đang đấu tranh cho ông Thức theo điều luật mới bổ sung để ông được trả tự do theo đúng pháp luật. Anh Trần Huỳnh Duy Tân nói tiếp:“Theo Bộ Luật hình sự mới 2015, có hiệu lực từ đầu năm nay ngày 1 tháng 1, về điều luật hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, mà anh Thức bị kết án theo điều 79 của Bộ luật hình sự cũ, thì với Bộ luật hình sự mới 2015 này thì nó là điều luật 109, có bổ sung thêm một nội dung gọi là hành động chuẩn bị với mức án tối đa chỉ 5 năm thôi, nhưng anh Thức đã bị giam 9 năm rồi.”Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt và bị đưa ra tòa cùng với luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Công nghệ Thông tin Nguyễn Tiến Trung và doanh nhân Lê Thăng Long năm 2009. Ông là người bị kết án nặng nhất với bản án 16 năm tù giam theo cáo buộc ‘hoạt động lật đổ chính quyền’ theo điều 79 Bộ Luật hình sự Việt Nam trong phiên tòa diễn ra năm 2010.Ông đã hai lần bị chuyển trại giam. Đầu tiên ông bị giam ở trại Xuân Lộc, Đồng Nai. Sau đó bị chuyển đến trại Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Lần thứ ba là tháng 5 năm 2016 ông bị chuyển ra trại 6, Nghệ An, trại giam được mệnh danh là “khét tiếng bật nhất trong hệ thống nhà tù Việt Nam hiện nay.”Vào tháng 7 năm ngoái, gia đình tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức cho biết đã viết đơn gửi Chủ tịch nước Trần Đại Quang khiếu kiện về những cách đối xử khắc nghiệt mà ông đang phải chịu đựng trại giam số 6, Nghệ An. Tuy nhiên, ông Thức vẫn luôn khẳng định ông sẽ “không lưu vong để đổi lấy tự do”.Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức được ghi sơ lược tiểu sử trên Wikipedia cho biết rằng Trần Huỳnh Duy Thức, sinh ngày 29 tháng 11 năm 1966, sống tại phường 13, quận Tân Bình, TP.Sài Gòn. Ông là một kỹ sư - doanh nhân Việt Nam, nguyên là Tổng Giám đốc của Công ty Dịch vụ điện thoại internet OCI, là một nhân vật bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Ông bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt giam và Tòa án SG đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 01 năm 2010 phạt 16 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.