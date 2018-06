Du Khách Tới VN Tăng Nhức Nhối

HANOI -- Du khách tới Việt Nam tăng vọt... tuy nhiên, du khách Trung Quốc cũng là một nan đề nhức nhối, theo nhiều bản tin, và du khách TQ sử dụng cách trả tiền điện tử theo cách chuyển tiền về Hoa Lục.Báo Chính Phủ ghi nhận: Sáu tháng đầu năm, Việt Nam đón gần 8 triệu lượt khách quốc tế.Tổng cục Thống kê cho biết, khách quốc tế đến nước ta 6 tháng đầu năm 2018 ước tính đạt 7.891,5 nghìn lượt người, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước.Trong nửa đầu năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt 6.369,6 nghìn lượt người, tăng 22,2%; đến bằng đường bộ đạt 1.348,2 nghìn lượt người, tăng 63,7%; đến bằng đường biển đạt 173,7 nghìn lượt người, tăng 1,7%.Trong đó, khách quốc tế đến nước ta chủ yếu là từ châu Á với 6.067,2 nghìn lượt người, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước (trong đó khách đến từ Trung Quốc đạt 2.568,8 nghìn lượt người, tăng 36,1%; Hàn Quốc 1.713,6 nghìn lượt người, tăng 60,7%).Khách đến từ châu Âu ước tính đạt 1.087,5 nghìn lượt người, tăng 11%; khách đến từ châu Mỹ đạt 493 nghìn lượt người, tăng 13,5%; khách đến từ châu Úc đạt 223,1 nghìn lượt người, tăng 10%; khách đến từ châu Phi đạt 20,8 nghìn lượt người, tăng 22,2%.Vận tải hành khách 6 tháng đầu năm đạt 2.262,4 triệu lượt khách, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước và 100,2 tỷ lượt khách.km, tăng 10,6%.Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 260,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng mức và tăng 9,6%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 19,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 19,5%.Trong khi đó, theo phân tích của BBC: Du khách Trung Quốc chiếm khoảng 1/3 tổng số khách quốc tế tới Việt Nam.Trong khi Việt Nam đón khoảng 1,36 triệu du khách Trung Quốc chỉ trong vòng ba tháng đầu năm, tăng 42,9 % so với cùng kỳ này năm ngoái, doanh thu mà khách du lịch Trung Quốc đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam vẫn còn là câu hỏi, theo Channel New Asia.Rất nhiều khách Trung Quốc vào Việt Nam theo các tua du lịch 'không đồng', được dẫn thẳng vào các nhà hàng và khách sạn Trung Quốc. Họ cũng sử đụng đồng yên, ví điện tử và các thiết bị thanh toán lưu động không phép để trốn thuế của Việt Nam.Cán bộ xuất nhập cảnh có thể hạn chế số lượng khách du lịch Trung Quốc đi theo diện 'không đồng' và trừng phạt nghiêm khắc những người tổ chức tua bất hợp pháp cho khách Trung Quốc.Đường lưỡi bò đã xuất hiện trên bản đồ Trung Quốc từ năm 1947. Năm 2016, tòa trọng tài tại The Hague tuyên bố đường này là bất hợp pháp. Nhưng Trung Quốc phủ nhận phán quyết.BBC nhắc rằng: Quần đảo Hoàng Sa bị quân đội Trung Quốc chiếm năm 1974. Năm 1988, quân đội Trung Quốc một lần nữa giao chiến với quân Việt Nam tại Đá Gạc Ma, chiếm các bãi đá và đảo san hô thuộc quần đảo Trường Sa.